Hertl poprvé změní v NHL dres. Po 11 letech opustí San Jose a zamíří do Vegas

Hokejový útočník Tomáš Hertl změní poprvé během kariéry v NHL působiště. Ze San Jose získá českého hokejistu podle kanadské televizní stanice TSN tým Vegas Golden Knights, který obhajuje Stanley Cup. Kluby dohodu zatím nepotvrdily.

Sharks získají za Hertla devatenáctiletého švédského útočníka Davida Edstroma a výběr v prvním kole draftu v příštím roce. Vegas připadnou ještě volby v třetím kole draftů v letech 2025 a 2027. San Jose bude nadále hradit 17 procenty mzdy českého hráče.

Hertl hrál naposledy začátkem února ve finále Utkání hvězd NHL. Pak se podrobil operaci. Rozhodl se, že si nechá vyčistit chrupavku, aby se zbavil bolestí v levém koleni, v němž si před čtyřmi lety přetrhl přední zkřížený a vnitřní postranní vaz. Jeho pauza se odhadovala na několik týdnů a podle informací TSN by se měl vrátit do sestavy před startem play off.

Třicetiletému útočníkovi platí druhým rokem osmiletý kontrakt na 65,1 milionu dolarů, který podepsal v březnu 2022. Obsahuje klauzuli, podle které musí pražský rodák dát k výměně souhlas.

Český reprezentant hrál v dresu Sharks od sezony 2013-14, kam přišel ze Slavie Peaha. San Jose si ho vybralo v roce 2012 v 1. kole draftu na 17. místě. V NHL sehrál 712 zápasů a nasbíral 484 bodů za 218 gólů a 266 přihrávek.

V play off zaznamenal v 62 zápasech 42 bodů za 24 tref a 18 asistencí. Na kýžený Stanley Cup dosud nedosáhl. V roce 2016 si zahrál s kalifornským celkem finále, po němž se radoval soupeř z Pittsburghu.