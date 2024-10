Chytil pomohl k debaklu. Další Čech přepsal historii NHL, pak mazal zpátky na farmu

Český útočník Filip Chytil přispěl gólem v prvním utkání nové sezony NHL k výhře New York Rangers 6:0 v Pittsburghu. Trefil se v lize po roce a půl, v minulém ročníku ho trápily zdravotní problémy.

Sestřih utkání Pittsburgh - New York Rangers včetně gólu Filipa Chytila | Video: Asociated Press

Kroměřížský rodák Chytil z druhé vlny pohotově dorazil střelu Willa Cullyeho a byla to branka na 4:0. Celkem vystřelil pětkrát. V NHL po potížích s otřesem mozku skóroval poprvé od loňského března. "Potřebujeme každého v týmu, aby hrál na sto procent každý zápas. Myslím si, že dnes se nám tom povedlo. Byla to skvělá výhra," řekl český útočník.

Brankář Daniel Vladař pomohl Calgary k vítězství na ledě Vancouveru 6:5 v prodloužení, v domácí sestavě měl asistenci Filip Hronek. Další Čech v sestavě Flames Adam Klapka nebodoval. Hosté vyrovnali třemi góly v poslední dvacetiminutovce.

Přihrávku zapsal i Tomáš Hertl a přispěl k vysoké výhře Vegas 8:4 nad Coloradem. Český forvard rozehrál akci, po níž poslal Vegas do vedení 5:3 v přesilovce Victor Oloffson.

Za hosty nastoupil poprvé v historii NHL hráč, který má stejné jméno i příjmení: Ivan Ivan. Odehrál necelých deset minut, bodově ale svému týmu na rozdíl od hvězdných spoluhráčů Mikka Rantanena a Nathana MacKinnona nepřispěl. Fin Rantanten zaznamenal hattrick, MacKinnon díky první ze dvou asistencí zaokrouhlil počet svých bodů v NHL na 900.

Po utkání odeslalo vedení Avalanche Ivana zpět na farmu do mužstva Colorado Eagles, odkud si ho vytáhlo před zápasem do prvního týmu. V AHL během minulého ročníku nasbíral odchovanec Vítkovic v 70 utkáních včetně play off 32 bodů za 13 branek a 19 asistencí.

Brankář Samuel Montembeault předvedl 48 zákroků, vychytal střelce Toronta a dovedl Canadies k výhře 1:0. Branku nedokázal v úvodním utkání sezony vstřelit ani tým, který si zahrál v posledním finále Stanley Cupu. Edmonton s hvězdami Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem nevyzrál na gólmana Winnipegu Connora Hellebuycka a prohrál doma 0:6.

Výsledky NHL:

Pittsburgh - NY Rangers 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)

Branky: 20. a 52. Kreider, 3. Carrick, 18. Lafreniere, 30. Chytil, 57. Trocheck. Střely na branku: 29:41. Diváci: 18.190. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. Šesťorkin,3. Lafreniere (všichni New York).

Edmonton - Winnipeg 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)

Branky: 15. Lowry,19. Appleton, 25. Kupari, 25. Samberg, 30. Connor, 55. Scheifele. Střely na branku: 30:19. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Appleton, 3. Morrissey (všichni Winnipeg).

Vancouver - Calgary 5:6 v prodl. (4:1, 0:1, 1:3 - 0:1)

Branky: 12. a 18. Boeser, 10. Sprong (Hronek), 13. Garland, 59. Miller - 16. Mantha, 38. Andersson, 43. Pospíšil, 49. Weegar, 51. Huberdeau, 62. Zary. Střely na branku: 25:26. Vladař odchytal za Calgary 61:33 minut, z 25 střel inkasoval pětkrát a úspěšnost zákroků měl 80 procent. Diváci: 18.850. Hvězdy zápasu: 1. Zary, 2. Mantha (oba Calgary), 3. Boeser (Vancouver).

Vegas - Colorado 8:4 (3:1, 2:2, 3:1)

Branky: 12. a 40. Olofsson (na druhý Hertl), 19. a 54. Barbašev, 19. Stone, 26. Whitecloud, 49. Stone, 60. Howden - 11., 25. a 47. Rantanen, 38. Mittelstadt. Střely na branku: 21:32. Diváci: 18.388. Hvězdy zápasu. 1. Barbašev, 2. Eichel, 3. Stone (všichni Vegas).

Montreal - Toronto 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka: 8. Caufield. Střely na branku 27:48. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Montembeault (Montreal), 2. Stolarz (Toronto) 3. Caufield (Montreal).