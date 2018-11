Pléa vstřelil Pavlenkovi tři góly a zajistil Mönchengladbachu výhru v Brémách

před 1 hodinou

Fotbalisté Werderu Brémy prohráli v 11. kole německé bundesligy 1:3 s Mönchengladbachem, výhru hostů zařídil hattrickem Alassane Pléa.

Třetí porážce Werderu v řadě nezabránili ani čeští reprezentanti Jiří Pavlenka s Theodorem Gebre Selassiem. Oslabená Hertha Berlín s Vladimírem Daridou v základní sestavě prohrála 1:4 v Düsseldorfu. Pavel Kadeřábek odehrál celé utkání při výhře Hoffenheimu 2:1 nad Augsburgem. Na posledních 20 minut se na hřiště za nepříznivého stavu dostal Ondřej Petrák, prohře Norimberku 0:2 s posledním Stuttgartem ale nezabránil.

Francouzský útočník Pléa se v Brémách prostřílel do čela tabulky kanonýrů. Poprvé překonal Pavlenku v 39. minutě, kdy si poradil se dvěma obránci Werderu a akci zakončil střelou na zadní tyč. Další trefu přidal krátce po změně stran po signálu z rohového kopu a první bundesligový hattrick zkompletoval po prudkém Wendtově centru z levé strany střelou do protipohybu padajícího Pavlenky. Bývalý hráč Nice si v sezoně polepšil na osm gólů. Werder už dokázal pouze snížit po hodině hry zásluhou Sahina.

Hertha hrála od 41. minuty v deseti, protože po druhé žluté kartě musel předčasně ze hřiště levý bek Mittelstadt. Nováček z Düsseldorfu přesilovku využil. Nejprve se v 50. minutě tvrdou křížnou ranou prosadil Usami, následně zvýšil Hennings a v 84. minutě přidal třetí gól Raman.

Celek z hlavního města dokázal v 88. minutě snížit zásluhou střídajícího Selkeho, ale výsledek ještě upravil druhým gólem Raman. Düsseldorf přerušil šestizápasovou ligovou šňůru porážek a připsal si druhou výhru v sezoně. Hertha čeká na vítězství už pět utkání a je osmá.

Hoffenheim poslal do vedení v 65. minutě Kramarič po individuální akci Joelintona. O pět minut později ale vyrovnal chytrým lobem kanonýr Augsburgu Finnbogason. Čtvrtou ligovou výhru v řadě a posun na páté místo zařídil domácím v 83. minutě z dorážky Nelson. Trenér Hoffenheimu Julian Nagelsmann nasadil do utkání základní jedenáctku s věkovým průměrem bezmála 27 let, což byla nejstarší sestava za dobu jeho působení v klubu.

Německá fotbalová liga - 11. kolo:

Brémy - Mönchengladbach 1:3 (59. Sahin - 39., 48. a 52. Pléa), Düsseldorf - Hertha Berlín 4:1 (84. a 90.+2 Raman, 50. Usami, 63. Hennings - 88. Selke), Freiburg - Mohuč 1:3 (72. Sallai - 6. Gbamin, 18. Mateta, 75. Onisiwo), Hoffenheim - Augsburg 2:1 (65. Kramarič, 83. Nelson - 70. Finnbogason), Norimberk - Stuttgart 0:2 (68. Baumgartl, 82. Thommy),

18:00 Dortmund - Bayern Mnichov.

