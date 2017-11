Vrba mistrovské oslavy odmítá: Řešit teď titul je nesmysl. Nikdo nevíme, co bude na jaře

před 29 minutami

Porazili největšího konkurenta Slavii 1:0 a mají na ni 14 bodů náskok. Přesto trenér fotbalové Plzně Pavel Vrba nechce o ligovém titulu ani slyšet. Podle něho není nic rozhodnuto a jeho svěřence ještě čeká těžká práce.

Plzeň - Na tiskovou konferenci přišel klidný, vysmátý ze zisku důležitých tří bodu, ale jak slyšel slovo "titul", nadskočil, jak po útoku hejna sršňů. Plzeňský trenér Pavel Vrba má se svými svěřenci díky výhře nad Slavií v čele nejvyšší české fotbalové soutěže třináctibodový náskok před druhou Olomoucí, přesto po 13 odehraných kolech nechce o rozhodnutém mistrovi ani slyšet.

"Bavit se po 13 kolech o tom, jestli někdo má titul, je prostě nesmysl. Hraje se ještě o 51 bodů. Na druhou stranu 14 bodů (na třetí Slavii, pozn. red) je náskok, o kterém jsme ani netušili, že bychom ho v této fázi soutěže mohli mít," řekl Vrba novinářům.

Plzeň na podzim nezná nic jiného než ligová vítězství, přesto ještě Vrba nepropadá euforii. "Čekají nás ještě strašně těžké zápasy. Teď na podzim máme dva zápasy venku, doma Jablonec a co vy víte, co se stane na jaře. Takže v žádném případě nemůžeme tady někde oslavovat titul," dodal.

Bývalý reprezentační kouč se Slavie zastal a vyzdvihl její kádr, který v létě posílil o řadu zahraničních jmen. Leč v tabulce je pražský tým momentálně až třetí a šéf klubu Jaroslav Tvrdík po nedělní prohře už pogratuloval Plzni k zisku titulu.

"Přivedli spoustu hráčů, má to dobře poskládané. Sám jsem to ale poznal v Machačkale, že chvíli trvá, než si to sedne. Porazili jsme určitě top mužstvo, které má obrovskou kvalitu a obrovsky si toho ceníme," prohlásil Vrba.

Zároveň ale odmítá, že by plzeňská soupiska byla oproti té Pražanů nějak ochuzená. "Kádr je široký a má svou kvalitu. Nemyslím si, že máme o moc horší kádr než Slavia. Jen jsme se rozhodli československou cestou, i tady u nás se dají pořídit kvalitní hráči," upozorňuje třiapadesátiletý kouč.

A že se mu nastavená cesta vyplácí dokazuje příběh Daniela Koláře, kterého si Vrba v létě stáhl zpátky do Plzně, přestože fanoušci ani média v jeho kvality už tolik nevěřili. Teď dvaatřicetiletý záložník rozhodl gólem zápasy proti Spartě i Slavii.

"Pokud si dobře pamatuji, tak někteří novináři ho tlačili spíš do Dukly a psali, že Dan už na to, aby hrál v Plzni, nemá. Jsem rád, že dokazuje, že to není pravda. Že dokazuje, že je to špičkový hráč a že nám v rozhodujících momentech tak těžkých zápasů pomáhá," pochválil Vrba kapitána Viktorie.

Při šíři kádru si navíc mohl dovolit Koláře v týdnu šetřit v Evropské lize, nyní se například ani na lavičku nevešel Václav Pilař. "Hráčům dáváme najevo, že když se nám nebudou v tréninku pozdávat, nemusí se dostat do sestavy a ani do nominace. To tak u větších týmů je, že někteří musí na tribunu," podotkl trenér.