Jako rodilý Ostravák se ve Spartě necítil v pohodě. Teď jí Holzer sází gól za gólem

Záložník fotbalového Slovácka Daniel Holzer se může pyšnit titulem "gólový odborník na Spartu". Skóroval proti ní na podzim, na jaře i v nadstavbě. A věří, že si proti klubu, kde také působil, schoval trefu i na finále poháru, které se hraje dnes od 17 hodin na stadionu v Uherském Hradišti.

Zápas se v původním termínu pro průtrž mračen neuskutečnil. Je to výhoda pro vás, nebo pro soupeře, kterého povede jiný trenér?

Těžko říct, ale myslím si, že to nebude výhoda ani pro jednoho. Oba týmy byly nějak nastavené, měly připravenou sestavu. Uvidíme, jak na tom nyní budeme po zdravotní stránce. V původním termínu jsme byli všichni stoprocentně připravení, ale nyní tam máme nějaké šrámy.

Má výkonný ředitel vašeho klubu Petr Pojezný dohodu s vyšší mocí, aby podobná přírodní kalamita nenastala?

Nevím, jaké má nahoře kontakty. Ale co se týče předpovědi počasí, tak to vypadá velice slibně. Takže doufám, že se průtrž mračen už opakovat nebude.

Mnozí hráči odkládali dovolenou. Také jste musel něco stornovat? A jak přijala rodina fakt, že máte prodlouženou sezonu?

Já naštěstí nic rušit nemusel, protože jsem ještě žádnou dovolenou neměl zaplacenou ani rezervovanou. Takže v tomto ohledu jsem měl proti ostatním výhodu. Rodina neměla moc na výběr. Je to fotbal, stává se to. Byla s tím tedy srozuměná.

Spartu jste porazili v lize dokonce na Letné. Nevystříleli jste si gólový prach?

Nevím, jestli je to na mě osobně, nebo se to týká týmu. Já za sebe myslím, že ne, že jsem si tam ještě nějaký gól nechal. Co se týká týmu, pokud budeme hrát se Spartou jako doma nebo druhý poločas na Letné, tak bychom se měli prosadit a nějaké góly vstřelit.

Nový trenér Sparty Michal Horňák naznačil, že si ponechal něco v záloze na pohár. Postupovalo tak i vaše mužstvo? Neodkrylo při nedávném utkání na Letné zbytečně své karty?

My jsme se Spartou letos už hráli mnohokrát, týmy se velice dobře znají. Myslím si, že to bude vyrovnaný zápas a karty se otevřou až na hřišti. Oba trenéři něco vymyslí, doufám, že my Spartu něčím překvapíme a porazíme ji.

Derby se Slavií však Sparta nyní vyhrála. Může to být varovný prst?

Určitě je to pro ně plus, výhra v Edenu v derby znamená pro Spartu hodně. Je to pro ni povzbuzující. Na druhou stranu my jsme doma vyhráli nad Hradcem, takže jsme se na zápas naladili a budeme určitě dobře připraveni.

Jste specialistou na Spartu, skóroval jste proti ní ve všech třech ligových duelech tohoto ročníku. Prosadíte se i ve finále? Přijímají se na váš gól v kabině nějaké sázky?

V kabině žádné nebyly. Co vím, tam mi psali kamarádi z Havířova, kteří se bili do hlavy, proč si na můj gól nevsadili, že to byla tutovka, neboť to bylo už potřetí. Odpovídal jsem jim, že to byla možná jenom náhoda, že mi to tam padalo proti Spartě. Jak jsem už ale říkal, doufám, že jsem si ještě něco schoval na tu nejdůležitější chvíli.

Kdyby šlo finále do pokutových kopů, šel byste na něj?

Těžko říct. Jednu penaltu jsem už za Slovácko nedal, v evropském poháru proti Plovdivu, když jsem sem přišel. Něco si budu na tréninku chtít odkopat a uvidíme, jak mi to půjde. Kdyby k nim došlo a pokud se budu cítit dobře, tak třeba jo.

V ročníku 2016/2017 jste hrál ve Spartě. Jak na to vzpomínáte?

Byla to docela fajn doba, protože jsme hráli evropské poháry a porazili velké mančafty jako italský Inter Milán nebo anglický Southampton. Postoupilo se ze skupiny a zápasy byly velmi kvalitní. Na to vzpomínám velmi rád, byly to dobré zkušenosti. Po pohárech se to trošku zlomilo, přestal jsem hrát, to nebylo už tak příjemné, a šel jsem na hostování do Zlína.

Máte v současném týmu Sparty ještě nějaké kontakty, voláte si s někým?

S nikým si nevolám, ani si nepíšu. Akorát když přijedeme na Spartu, anebo ona sem, tak s těmi, které znám, prohodím pár slov. Ale to je všechno.

Proč jste se podle vás výrazněji neprosadil?

Protože jsem se tam necítil úplně komfortně. Už jsem o tom mluvil. Pro mě osobně to bylo náročnější, jako rodilý Ostravák jsem se tam úplně necítil.

Stala se proto Sparta mužstvem, na které se chcete speciálně vytáhnout?

Ani bych neřekl, že by to měla být vyloženě Sparta, proti které bych se chtěl osobně vytáhnout. Těch mančaftů v lize je víc. Ale Sparta je velký klub, je to jeden z těch týmu, proti nimž se vytáhnout chcete. Ale výkonnost, góly, asistence, to musíte prokazovat ve všech zápasech.

Tehdy byl s vámi ve Spartě i současný kapitán Slovácka Michal Kadlec. Vzpomenete si na to někdy?

Občas prohodíme na toto téma nějaký vtípek. Když se ho někdo v kabině zeptá, jaké to ve Spartě bylo, tak já projdu okolo a zmíním, že jsem tam byl taky. Moc se o tom ale neví, protože jsem toho tolik neodehrál, takže jenom občas padnou nějaké vtípky. To je vše.

Co by pro Slovácko a pro vás konkrétně znamenalo získání první klubové trofeje v historii?

Hodně pro kraj, pro Slovácko. Tuším, že to není první finále, asi třetí nebo čtvrté, přesně nevím, ale ani jednou se nepodařilo pohár vyhrát. Trofej chybí, byl by to pro klub obrovský úspěch. I pro mě osobně, protože žádnou nemám. Jedno finále už jsem prohrál s Baníkem v Olomouci se Slavií, kde jsme ovšem moc šancí neměli. Bylo by to velká sláva.

Slovácko mělo loni premiéru v evropských pohárech. Jste nyní zkušenější a poučnější?

Uvidíme, až to další sezonu nastane, až budeme hrát předkolo. Pak se to pozná. Myslím ale, že jo, protože loni jsme nastoupili do zápasu a nevěděli, co od toho očekávat. Teď bychom do toho šli už jinak.