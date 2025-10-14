Faeřan popsal, jak vypadala oslava po Češích. V osm ráno už jsem byl v práci, říká

Kdo čekal bujaré oslavy, jak by se na občany území, které administrativně patří Dánsku, mohlo zdát, asi byl zklamaný.
"Po utkání byla malá party, ale mně je pětatřicet, takže jsem byl brzo u rodiny," prozradil stoper Faerö, jenž byl vyhlášen mužem zápasu s Českem, britskému deníku The Sun.
"Každopádně v pondělí v osm ráno už jsem byl v práci," doplnil vousatý zadák. "Jsme největší nábytkářská firma na ostrovech a já mám na starosti obchod," vysvětlil.
Společnost, v níž pracuje, také dodává umělé fotbalové trávníky. Na Faerských ostrovech je asi 80 procent umělek právě z její dílny. "To je mi o něco bližší," smál se Faerö.
Senzační představení proti Česku na ostrovech pořád rezonuje. "Všichni jsou samozřejmě velmi spokojeni s tím, jak zápasy dopadly," zmínil 68násobný reprezentant i předchozí domácí vítězství 4:0 nad Černou Horou a triumf nad Gibraltarem.
A outsider si troufá dál. "Pochopitelně víme, že šance na postup do play off není velká. Ale tým věří, že příští měsíc můžeme jet do Chorvatska a vyhrát tam," potvrdil, že s úspěchy v zádech se Faeřané nebojí ani jasného favorita a lídra kvalifikační skupiny.
"Musíme však být realisty. Češi hrají poslední zápas s Gibraltarem, který prohrál všechna utkání. Takže si nemyslím, že s ním ztratí," dumal Faerö.
Tomáši Součkovi a spol., na něž Faeřané momentálně mají jednobodové manko, skutečně stačí k potvrzení druhého místa ve skupině a zajištění si účasti v play off kvalifikace jakékoliv vítězství nad Gibraltarem.
"My prostě pojedeme do Chorvatska a snad tam odehrajeme dobrý zápas. Samozřejmě by bylo neuvěřitelné, kdybychom postoupili. Skotsko proti Faerským ostrovům by znělo nádherně," zasnil se Faerö.
Urostlý stoper nezmínil Skotsko náhodou. Právě tam totiž strávil značnou část kariéry, hrával tam za Forfar a Banks O’Dee, tedy kluby z nižších soutěží.
"O víkendu jsem dostal pár zpráv od kámošů z té doby, to bylo milé," prozradil současný zadák faerského Klaksvíku.
Odmar Faerö pokračuje v rodinné tradici, za národní tým Faerských ostrovů totiž nastupovali i jeho stejnojmenní tatínek a dědeček. "Táta dokonce hrával za mládežnické reprezentace Dánska s Michaelem Laudrupem a Peterem Schmeichelem," zmínil Faerö slavné postavy světového fotbalu. "Ale když se vrátil na Faery, rozhodl se reprezentovat je," vysvětloval.
Rodina se však stěhovala ještě jednou, právě do Skotska. "Když rybářský průmysl na Faerech zasáhla recese, měli lidé málo peněz. A přestali chodit třeba k zubaři, což byl můj táta. Proto jsme šli do Skotska," vysvětlil Faerö.
Právě na svých předcích může dokumentovat, jak se fotbal na Faerských ostrovech posunul. "Děda hrával jen neoficiální zápasy proti Orknejím nebo Shetlandským ostrovům," smál se současný reprezentant, jenž si připsal skalp Česka.
"Když jsme se dostali v kvalifikaci na devět bodů, byl to náš rekord. A teď jich máme dvanáct," nemohl stále uvěřit skvělému výsledku.
"A to jsme v Česku prohráli 1:2 až gólem v 87. minutě a v Černé Hoře brankou ze šesté minuty nastavení," připomněl Faerö, že jeho celek na tom mohl být ještě podstatně lépe. "Člověk prostě musí myslet na to, co by znamenalo, kdybychom ty góly nedostali…"