Senzace dokonána. Sopečné ostrovy s půlmilionem obyvatel si zahrají na fotbalovém MS

Kapverdy jsou po Uzbekistánu a Jordánsku třetím jistým debutantem na mistrovství světa, jehož se poprvé zúčastní 48 mužstev.
"Modří žraloci" udělali rozhodující krok k postupu zářijovým vítězstvím nad favorizovaným Kamerunem, který za sebou nechali v tabulce skupiny D s náskokem čtyř bodů.
Co do počtu obyvatel budou Kapverdy druhým nejmenším účastníkem MS v historii po Islandu, jenž debutoval v roce 2018 v Rusku.
Na sopečných ostrovech na západním pobřeží Afriky žije necelých 600 tisíc lidí.
Ani jeden z fotbalistů národního týmu nepůsobí v domácí soutěži a zhruba polovina z nich se narodila v jiných zemích.
Největším úspěchem reprezentace dosud byla čtvrtfinále mistrovství Afriky v letech 2013 a 2024.
Po postupu Kapverd je i s pořadateli známých 22 účastníků rozšířeného šampionátu.
Z Afriky to jsou také Maroko, Tunisko, Egypt, Alžírsko a Ghana, kontinent má k dispozici ještě tři místa.