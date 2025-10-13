Fotbal

Senzace dokonána. Sopečné ostrovy s půlmilionem obyvatel si zahrají na fotbalovém MS

Sport ČTK Sport, ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
Fotbalisté Kapverd si poprvé zahrají na mistrovství světa. Tým z malého ostrovního státu si zajistil účast na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku v roce 2026 díky vítězství 3:0 nad Svazijskem v dnešním posledním kole africké kvalifikace.
Fotbalisté Kapverdských ostrovů
Fotbalisté Kapverdských ostrovů | Foto: Profimedia

Kapverdy jsou po Uzbekistánu a Jordánsku třetím jistým debutantem na mistrovství světa, jehož se poprvé zúčastní 48 mužstev.

"Modří žraloci" udělali rozhodující krok k postupu zářijovým vítězstvím nad favorizovaným Kamerunem, který za sebou nechali v tabulce skupiny D s náskokem čtyř bodů.

Co do počtu obyvatel budou Kapverdy druhým nejmenším účastníkem MS v historii po Islandu, jenž debutoval v roce 2018 v Rusku.

Na sopečných ostrovech na západním pobřeží Afriky žije necelých 600 tisíc lidí.

Ani jeden z fotbalistů národního týmu nepůsobí v domácí soutěži a zhruba polovina z nich se narodila v jiných zemích.

Největším úspěchem reprezentace dosud byla čtvrtfinále mistrovství Afriky v letech 2013 a 2024.

Po postupu Kapverd je i s pořadateli známých 22 účastníků rozšířeného šampionátu.

Z Afriky to jsou také Maroko, Tunisko, Egypt, Alžírsko a Ghana, kontinent má k dispozici ještě tři místa.

 
Mohlo by vás zajímat

"To je nový Pelé." Patnáctiletý zázrak z Manchesteru ohromil fanoušky

"To je nový Pelé." Patnáctiletý zázrak z Manchesteru ohromil fanoušky

Fotbalisté po ostudě zůstávají na Faerských ostrovech. Hašek se řešil i na letišti

Fotbalisté po ostudě zůstávají na Faerských ostrovech. Hašek se řešil i na letišti

Omlouvá se i Souček. Měl jsem zajistit, aby se nic takového nestalo, kaje se kapitán

Omlouvá se i Souček. Měl jsem zajistit, aby se nic takového nestalo, kaje se kapitán

Fotbalisty může blamáž přijít pěkně draho. Dostali se na hranu výhodného koše

Fotbalisty může blamáž přijít pěkně draho. Dostali se na hranu výhodného koše
Fotbal sport Obsah Fotbalové MS 2026 MS ve fotbale

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
"Když vy tomahawky Kyjevu, tak my atomovky." Medveděv (zase) hrozí Trumpovi
Zahraničí

ŽIVĚ
"Když vy tomahawky Kyjevu, tak my atomovky." Medveděv (zase) hrozí Trumpovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 16 minutami
Pastrňák ohromil v nezvyklé roli. Blýskl se fantastickým zákrokem v brance
Hokej

Pastrňák ohromil v nezvyklé roli. Blýskl se fantastickým zákrokem v brance

Bruins si přes parádní zákrok českého útočníka, jeho asistenci a dvě gólové přihrávky Pavla Zachy připsali první prohru v sezoně, Tampě podlehli 3:4.
Aktualizováno před 29 minutami
Turek se omluvil. "Platí dřívější dohoda," řekl Macinka po schůzce s Babišem
Domácí

ŽIVĚ
Turek se omluvil. "Platí dřívější dohoda," řekl Macinka po schůzce s Babišem

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Poptávka slábne a Čína roste. V Evropě může zavřít až osm automobilových továren
Auto

Poptávka slábne a Čína roste. V Evropě může zavřít až osm automobilových továren

Evropský automobilový průmysl čekají těžké časy. Závody využívají své kapacity v průměru jen z poloviny, což výrazně snižuje zisky.
Aktualizováno před 1 hodinou
Senzace dokonána. Sopečné ostrovy s půlmilionem obyvatel si zahrají na fotbalovém MS
Fotbal

Senzace dokonána. Sopečné ostrovy s půlmilionem obyvatel si zahrají na fotbalovém MS

Tým Kapverd si definitivně zajistil účast na MS 2026 výhrou 3:0 nad Svazijskem.
před 2 hodinami
Bývalý premiér Topolánek oznámil, že má rakovinu slinivky. Čeká ho chemoterapie
Domácí

Bývalý premiér Topolánek oznámil, že má rakovinu slinivky. Čeká ho chemoterapie

Devětašedesátiletý Topolánek se ke svému zdravotnímu stavu poprvé otevřeně vyjádřil v souvislosti s nedávným úmrtím jaderné fyzičky Dany Drábové.
před 2 hodinami
Babišovy záložní plány: Turek za imunitu, úlitba Hradu i menšinová vláda
Domácí

Babišovy záložní plány: Turek za imunitu, úlitba Hradu i menšinová vláda

Pondělní jednání zástupců ANO a Motoristů o podobě příští vlády průlom nepřineslo. A nejspíš ani nemohlo.
Další zprávy