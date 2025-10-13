Fotbal

Šmicer jde proti proudu. Haška bych nechal, říká a vysvětluje, co mu vadí nejvíc

před 2 hodinami
Ač si naprostá většina fotbalových fanoušků přeje po blamáži národního týmu na Faerských ostrovech konec kouče Ivana Haška, bývalý reprezentant Vladimír Šmicer jde proti proudu. "Za mě bych Ivana nechal," říká vicemistr Evropy z roku 1996.
Ivan Hašek
Ivan Hašek | Foto: Reuters

"Pořád si myslím, že je schopný přes baráž dovést mužstvo na mistrovství světa," vysvětlil Šmicer, co ho k názoru vede.

"Za dva roky poznal charakter hráčů v kritických situacích, což by jeho případnému nástupci chybělo. Spousta lidí si na druhé straně myslí, že Hašek měl už dávno skončit," přiznal bývalý skvělý útočník.

Kritika se na Haška snáší dlouhodobě, po nedělní prohře 1:2 v Tórshavnu se 136. týmem světového žebříčku ještě zesílila.

"Když Hášu odvolají, možná se mu i uleví a bude mít klidné svátky. Vím, pod jakým tlakem jsme byli za mého působení s Míšou Bílkem," připomněl Šmicer dobu, kdy u národního týmu působil jako manažer.

"Pro Ivana je ale velkým snem postup na MS a já si pořád myslím, že by to dokázal. Jestli ho odvolají, tak už se to nikdy nedozvím," poznamenal s úsměvem bývalý hráč Lensu, Liverpoolu či Bordeaux.

Na případného Haškova nástupce žádný tip nemá. "Volný je pan Koubek, což by byl podobný model jako s Karlem Brücknerem, ale nevím," dumal Šmicer.

"A nějaký trenér z klubu? Těžko. Cílem Ivanovy mise je postup na MS, tak by to měl dokončit. Po porážce na Faerech je samozřejmě na místě všechno probrat a spoustu věcí si vyříkat. Hlavní podle mě je, že hráči musejí začít u sebe," prohlásil bývalý útočník Slavie.

Právě nastavení reprezentantů se mu vůbec nelíbilo. "Nejvíc mi vadí, že na hráčích v reprezentaci nevidím radost ze hry. Z povedené akce, narážečky, zakončení, z čehokoliv," podivoval se semifinalista Eura 2004.

"Jestli ji z řeči jejich těla někdo vidí, tak já tedy ne. A to mě překvapuje. V nároďáku čekám jinou chuť a zápal," apeloval. "Nevím, kdo za to může. Jestli by pomohl trenér A, nebo B," přidal Šmicer.

"Od porážky 1:5 v Chorvatsku byly karty jasně rozdány, klíčová bude březnová baráž. V neděli jsme si často nebyli schopní přihrát na čtyři, pět metrů, a to už přece trenér v nároďáku hráče nenaučí," uvedl Šmicer.

Přehled

"Myslím, že ne všichni si jsou při hodnocení současné reprezentace ochotní přiznat kvalitu hráčů. Během posledního srazu obstál snad jen Krejčí a s ním možná pár dalších, které napočítáte na prstech jedné ruky. A to je na pováženou," dodal.

Generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd prohlásil, že Haškovu pozici bude řešit s vedením FAČR po dnešním návratu do Prahy. 

K přímému postupu z první příčky ve skupině směřuje Chorvatsko. Český tým nemá po neděli jisté ani druhé místo, ale díky Lize národů může tak jako tak počítat s baráží.

