Česko má jediného velkého muže, slavné časy jsou dávno pryč, tvrdí Nizozemci

Za kvalitního, ale ne nepřekonatelného soupeře považují nizozemští fotbalisté Česko před osmifinále mistrovství Evropy. Kapitán Georginio Wijnaldum uvedl, že "Oranjes" mohli ve vyřazovací části dopadnout i hůř. Nizozemská média jsou ve svých vyjádřeních ještě sebevědomější.

Kapitán Nizozemska Georginio Wijnaldum slaví s parťáky gól, který na mistrovství Evropy vstřelil do sítě Ukrajiny | Foto: Reuters

"Ne, že bychom Česko podceňovali, protože je to dobrý tým, ale zároveň to pro náš není špatný soupeř. Když se podíváte na turnajového pavouka, uvidíte, že spousta slavných soupeřů je na opačné straně. Mohli jsme narazit na určitě těžšího soka," pochvaloval si Wijnaldum.

"Česko má však také dobrý tým a my k tomu přistoupíme jako k vrcholnému zápasu," slíbil záložník Liverpoolu, že se jeho celek na zápas zkoncentruje.

Před podceněním protivníka varoval i kouč Frank de Boer. "V základní skupině ukázali, co umí, a budeme se na ně muset pečlivě připravit. V příštích dnech uděláme i důkladnou analýzu," ujistil.

"Samozřejmě že se těšíme, až vyřazovací fáze začne. Budeme muset podat náš špičkový výkon, abychom Česko porazili," doplnil trenér.

Nizozemci, kteří se na vrcholný turnaj vrátili po sedmi letech, dosud vyhráli všechny tři zápasy a v posledních 10 duelech dali vždy více než dvě branky.

Jako hlavní hvězdu označila nizozemská média útočníka Patrika Schicka. "Hlavně ten jeho druhý gól za středovou čárou proti Skotsku obletěl svět," připomněl list De Telegraaf, který upozornil i na památný vzájemný zápas na Euru v roce 2004. Tehdy Češi otočili nepříznivý stav z 0:2 na 3:2.

"Časy Pavla Nedvěda Karla Poborského, Milana Baroše, Tomáše Rosického a Jana Kollera jsou ale dávno pryč," tvrdil deník. "Nyní má Česká republika pouze jednoho velkého muže a to je ten, který se snaží prosadit jako bývalý špičkový talent," napsal deník poněkud přezíravě.

Na mysli měl právě Schicka, bývalého hráče Sampdorie Janov, AS Řím, Lipska a nyní Bayeru Leverkusen. "Je to útočník, který vstřelil dosud nejsenzačnější gól na ME a dal jich celkem zatím tři. Dalším renomovaným hráčem je záložník Tomáš Souček z West Hamu," vzpomněl si De Telegraaf.

To, že půjde o herně i osobnostně úplně jiný český tým, než ten, který je před 17 lety porazil, potvrdili i oslovení experti. "S Českem to bude obtížné, ale v žádném případě to není Česko za časů Poborského, Kollera a Rosického," přisadil si v médiích bývalý útočník Pierre van Hooijdonk.

"Nehrozí, že bychom je podcenili. Myslím ale, že máme velmi dobrý výběr, který by mohl konkurovat i Německu nebo Portugalsku," nechal se slyšet bývalý reprezentační obránce André Ooijer.

Utkání se odehraje v neděli 27. června od 18:00 v Budapešti. Vítěz nastoupí ve čtvrtfinále proti lepšímu z dvojice Dánsko - Wales.