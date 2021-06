Z bolesti se rodí zlatá generace. Podceňovaní Nizozemci válí i s vysmívaným koučem

Čtyři mladí muži jedoucí osobním autem se v neděli ráno těžce zranili při dopravní nehodě na silnici I/57 v Neplachovicích na Opavsku. Vůz skončil převrácený na střeše mimo vozovku a cestující z něj museli vyprošťovat hasiči, sdělili mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl a mluvčí hasičů Jakub Kozák.

Policejní mluvčí Pavla Jiroušková uvedla, že vůz značky Volvo přejel do protisměru a následně sjel do levého silničního příkopu. "Vozidlo narazilo do betonové zídky mostu a bylo vymrštěno vzhůru. Přeletělo přes Heraltický potok, kde narazilo do břehu potoka a zůstalo stát na střeše," popsala nehodu Jiroušková. Policie nařídila odebrat všem účastníkům nehody krev, aby se zjistilo, zda nebyli ovlivněni návykovými látkami.

Nehoda se stala přibližně v 03:40. Na místě zasahovaly čtyři pozemní posádky zdravotníků a vrtulník. Kozák uvedl, že hasiči museli z vozu vyprostit všechny čtyři cestující, přičemž dva z nich byli v bezvědomí.

"Devatenáctiletý a čtyřiadvacetiletý muž byli v bezvědomí a přímém ohrožení života. Zasahující lékaři u nich zjistili poranění mozku. Za pomocí vyprošťovacího rámu byli uloženi do vakuových matrací, lékaři jim museli zaintubovat dýchací cesty a připojit je k umělé plicní ventilaci," uvedl Humpl. Oba zranění byli transportováni do Fakultní nemocnice v Ostravě, jeden vrtulníkem, druhý sanitkou.

"Osmnáctiletý a o tři roky starší muž byli zraněni těžce," uvedl Humpl. S poraněním hlavy, hrudníku a nohou je záchranáři po poskytnutí neodkladné péče přepravili na chirurgickou ambulanci Slezské nemocnice v Opavě, dodal.