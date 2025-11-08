"Radši opravte chodník." Titul? Lidi netankoval, ani když byl na dosah, říká Komňacký

V sezoně 2009/10 měl Komňacký v týmu střelce Davida Lafatu, Tomáše Pekharta nebo tahouny Pavla Drska s Petrem Pavlíkem. Z brány vše jistil Michal Špit.
Ambiciózní majitel Miroslav Pelta chtěl hrát o evropské poháry, cíl v podobě titulu v té době ale nevyhlašoval. Přesto mu byl Jablonec nejblíže v historii, mistrovská Sparta byla nakonec o jediný bod nad ním.
Možná si na tyto časy někteří fanoušci vzpomněli v posledních měsících a týdnech. Jablonec totiž na startu aktuální sezony obral všechny hlavní favority a poprvé prohrál až v jedenáctém zápase.
"Jsem za to rád, fandím jim a přeju. I když je mi jasné, že celou sezonu to asi vydržet nemůžou," říká 73letý Komňacký ve velkém rozhovoru pro Aktuálně.cz před dnešním střetnutím jeho srdcových klubů - před zápasem Jablonce na hřišti ostravského Baníku.
Petr Rada před pár týdny říkal, že podle něj Jablonec o titul bojovat může. Takže vy jste v odhadech spíše střízlivější?
Peťa i já jsme tam prožili spoustu let, ten klub nám není lhostejný a přáli bychom mu to. Já jsem tam byl skoro pět let, Jablonec mi přirostl k srdci. Na druhou stranu člověk musí zvážit, že jsou tam věci, ve kterých jsou nejlepší kluby dál. Mají třeba trojnásobný rozpočet, lepší zázemí, větší diváckou podporu. Může se stát, že v jedné sezoně se všechno sejde tak, aby to Jablonec vyhrál.
Ale v dlouhodobém srovnání s pražskými "S" a Plzní mu příliš nevěříte?
Bude těžké, aby Jablonci forma a trošku i to válečnické štěstí, které se k němu přiklonilo, vydrželo. Je pravděpodobné, že větší kluby ho nakonec převálcují. Už v posledních kolech se to projevilo. Ale snad se bude prát o pohárové příčky.
Když mohl Jablonec odskočit na první místo, tak doma jen remizoval 0:0 s Duklou. A minulý víkend při té samé příležitosti podlehl Zlínu 1:3. Mrzí vás to?
Je to škoda, ale je to přesně to, co jsem naznačoval. Jablonec nemá takovou sílu, aby prošel ligou bez zaváhání. Nemá tak stabilní výkonnost, aby uhrál i všechny zápasy, které se pro něj nevyvíjí dobře. Každopádně není nahoře náhodou, je to dobrá práce celého klubu, a především mužstva s trenérem Lubošem Kozlem.
Jaké to bylo v sezoně 2009/10, kdy jste s Jabloncem skončil těsně druhý? Taky se o titulu dlouho nemluvilo?
Nemluvilo. Měli jsme dobré mužstvo, Miroslav Pelta měl vysoké ambice, ale titul se začal skloňovat až v závěru, kdy jsme se přetahovali se Spartou. Cítil jsem u ní větší sílu, kvalitou kádru i velikostí klubu. Proto to pro mě nakonec nebylo tak velké zklamání. I když rozhodl vzájemný zápas, který skončil u nás plichtou 0:0. Kdyby se vyhrálo, mohlo to dopadnout.
Neříkejte, že vás ten zápas nestraší. Tomáš Pekhart měl v 77. minutě zápasu se Spartou obrovskou šanci, před ním prázdná branka…
Už jsme zvedali ruce, ale Erich Brabec to vykopl do tyče. Takový je zkrátka fotbal, po sezoně jsme se z druhého místa nehroutili. Byla to šance, která se provinčnímu klubu naskytne třeba jednou za dvacet let, ale jak jsem říkal, pořád jsme cítili, že Sparta je silnější nejen na hřišti, ale i ve fotbalovém zákulisí. Že si titul, jak se říká, pohlídá.
Jak to myslíte?
Nemůžu říct, že by nás rozhodčí řezali. Ani náznakem si nestěžuju. Nicméně ten velký klub má přirozeně jiné postavení u svazu, u jiných klubů i u těch rozhodčích. Bylo cítit, že pro Jablonec je boj o Ligu mistrů trochu moc. Že by to měli hrát spíše ti, kteří na to mají více finančně i kvalitou kádru.
Mluvili jsme o skvělém rozjezdu Jablonce v aktuální sezoně. Jenže když mohl tým poskočit na první místo, přišlo na zápas proti Zlínu jen 1871 diváků. Jak to bylo před těmi 16 lety?
I když byla možnost titulu reálná, kraj tím stejně nežil. Bohužel, nechodilo najednou místo tří tisíc diváků třeba šest.
Čím si to vysvětlujete?
Je to dlouhodobý problém Jablonce, který má širší souvislosti. Je to relativně chudý region, pro mnoho lidí může být vstupné drahé. Je to i o tom, co může klub na stadionu nabídnout, je to taky o počasí - v Jablonci buď začíná zima, nebo ještě neskončila. A ani ta klubová tradice není tak veliká jako jinde, kde se hrála liga třeba už před válkou. Dál v tom může hrát roli postava Miroslava Pelty.
Nově mu patří už jen desetina akcií, ale s klubem je samozřejmě pevně spjat. Myslíte, že město rozděluje?
Klub by bez něj na jednu stranu nebyl, na druhou stranu má ve městě taky spoustu nepřátel a lidí, kteří mu nepřejí. Vím, že si někteří říkali, že město zbytečně vynakládá peníze na fotbal, a ne třeba na chodníky… Možná už je to jinak, ale zkrátka je tam více věcí, proč se v Jablonci fotbalu tolik nefandí. Město se nezblázní jako Ostrava nebo Brno.
Když by pak měl tým bojovat o titul, tohle je výrazná nevýhoda, že?
No jistě! Nám před těmi lety bylo trošku líto, že to nemá pravou diváckou atmosféru, ale když je tam člověk pět let, pochopí to a nehroutí se z toho. Ovšem když vám při každém střetu dvou hráčů zařve 15 tisíc lidí, má to vliv na hráče i třeba na rozhodčího. Atmosféra vám pomůže, žene vás dopředu, nenechá vás něco vypustit.
Dnes hraje Jablonec na hřišti Baníku, se kterým jste titul vyhrál před 21 lety. Takže vnímáte to jako speciální duel "svých klubů?"
Jasně, vždycky se na to velmi těším. Dodnes znám lidi z těch klubů, takže v tomto ohledu nemám srdce na žádné straně. Baníček se chce vymotat z té mizérie dole, Jablonec se chce držet zase nahoře. Oba týmy mají výraznou motivaci, čekám vyrovnaný zápas.
Pojďme ještě probrat Baník. Co říkáte na to, že jsou Ostravané až čtrnáctí? Pokles se dal čekat, ale tohle je naproti Jablonci dost negativní překvapení, nemyslíte?
Baník je sice dole, ale v těch zápasech vyloženě nepropadá. Má problém v zakončení a obecně v šestnáctkách. Lacino inkasují, sami se na gól nadřou. Kvalita, která tam byla, odešla - ať to byl Matěj Šín, Tomáš Rigo, Erik Prekop. Tu kvalitu do útoku nenahradili, takže i když herně soupeře třeba přetlačí, nevyjádří to góly. Vyplývá z toho nervozita vzadu, v každém zápase udělají jednu nebo dvě fatální hrubky a soupeř toho využije.
Nebojíte se, že by mohl mít Baník starosti se záchranou v lize?
To ne. Na to je klub příliš silný a stabilizovaný, i oproti těm dalším, kteří se dole pohybují. Baník je naprosto někde jinde. Výsledky zatím nejsou, ale je velký předpoklad, že když si tu polovinu sezony v Ostravě vyhodnotí, tak tým dostatečně posílí, aby se dostali z pásma, kde to sestupem zavání. I s tou diváckou podporou, kterou zrovna Baník tradičně má, se z toho vyhrabou. Ale doufám, že se vedení poučí.
Z čeho?
Takový zásah do kádru, jaký se tam letos udál, to je prostě moc. Snad si vedení vyhodnotí, že je potřeba v tom mít míru. Když už se to chystá, musí být připravena varianta B. Že přijdou hráči, kteří pomohou udržet mužstvo aspoň ve středu tabulky.
Jak teda utkání Baníku s Jabloncem tipujete?
Bude to mít náboj a nebyl bych překvapený ani zklamaný, kdyby to skončilo nerozhodně. Jablonec totiž není tak silný, aby přijel a 90 minut Baník válcoval. Hrají spíš takový racionální fotbal, bez velkých chyb v obranné fázi. Mají sestavu velmi dobře vyřešenou. Všichni tři stopeři hrají výborně, hlavně u Filipa Nováka je to v jeho věku obdivuhodné. Nemanja Tekijaški je momentálně možná nejlepší stoper v lize a Martin Cedidla si řekl i o místo v nároďáku. Za nimi jistý Jan Hanuš. Od toho se odpíchnou, jsou kompaktní a vpředu spoléhají na Honzu Chramostu, který se rozstřílel tak, jak bychom to od něj už ani nečekali.