Fotbal

Abyste nezemřeli, hrozí Turci kvůli transparentu. Znali jste ho předem, nechápe Plzeň

Jiří Škuba Jiří Škuba
před 45 minutami
Parádní výkon předvedla Viktoria Plzeň ve čtvrtečním utkání Evropské ligy proti Fenerbahce Istanbul. S tureckým týmem nabitým hvězdami nejen že udrželi krok, ale dokonce byli blíž k vítězství. Frustraci tureckých fanoušků navíc přiživil nápis domácích příznivců s podobiznou Švejka a textem ‚Vojna s Turkem musí bejt‘."
Viktoria Plzeň
Viktoria Plzeň | Foto: Viktoria Plzeň

Fotku s transparentem zveřejnila na svém oficiálním profilu i samotná Viktoria Plzeň s popiskem "Poslušně hlásím, že na Turka jsme všichni na svých místech". A strhla se bouře.

Je projevem dnešní doby, že spousta lidí reaguje hned, aniž by si zjistila skutečný kontext nebo význam

Turečtí fanoušci si pod vlivem emocí evidentně nelámali hlavu se satirickým tónem Haškova díla a svými reakcemi zahltili nejen plzeňský účet na X, ale i fanouškovská fóra.

Velká část z nich sáhla k výhružkám a v diskuzích se rozevlály vlajky s tureckým půlměsícem.

"Pokud vás slovo Turek stále děsí, znamená to, že jste dějiny četli správně," napsal uživatel Göktürk Kaan Gülsoy.

"Zůstaňte na svých pozicích, abyste nezemřeli. Jen znejte své místo! Znejte své místo! Turek je blesk, hurikán, slunce, které osvětluje svět. Chceš-li, abychom zatemnili tvůj svět, budeme i nocí. A teď mlč a počkej, až přijedeš do Istanbulu. Jsem fanoušek Galatasaraye, ale i tak na tebe čekám," přidal se Av. Can Aktaş.

"Češi, vaše hrdé hory se třesou vzpomínkou na osmanskou slávu! Z Moháče přes Moravu až k vašim hranicím - naše meče formovaly váš osud, zatímco vy jste se krčili pod Habsburky. Rok 1663 vás naučil, co znamená turecká síla - dejte pozor, historie se může zopakovat!" vyhrožuje uživatel s nickem bandırmalıcj.

Podobných reakcí se na sociálních sítích vyrojily tisíce. Jen pod zmiňovaným postem Viktorie Plzeň se k pátečnímu poledni objevilo přes dva a půl tisíce komentářů. Někteří z nich si zase stěžují na rasismus a odvolávají se k příslušným instancím UEFA.

Věta "Válka s Turkem musí bejt", pronesená Josefem Švejkem, přitom nebyla myšlena militantně, ba právě naopak. Odráží absurdní a ironický pohled na válku a politickou situaci v době před první světovou válkou.

Stejný transparent navíc už jednou na českých stadionech zavlál: bylo to v prvním evropském utkání Plzně v novodobé éře, kdy v roce 2010 ještě na Letné nastoupila proti Besiktasi Istanbul. Fanoušci nyní přišli s verzí 2025 a vše předem nahlásili klubu. Viktoria pak dle standardních postupů informovala evropskou federaci, tak i soupeře.

"Před zápase jsme je informovali UEFA i Fenerbahce a obě strany transparent fanoušků schválily. Téma jsme znovu připomněli na předzápasovém mítinku, kterého se účastnili delegáti, rozhodčí i zástupci tureckého klubu. Nikdo nic nenamítal," vysvětluje tiskový mluvčí Václav Hanzlík.

Několik námitek zaznělo až na pozápasové tiskové konferenci, a to z úst tureckých novinářů. "V rámci tiskovky jsem jim vysvětlil, že jde o ironii, navíc že válka neměla být proti vám, ale s vámi na naší straně. Bylo evidentní, že novináři to pochopili a dokonce se tomu zasmáli," vysvětloval Hanzlík.

 
Mohlo by vás zajímat

"Dělá, co říká. Říká, co si myslí." Šéf FIFA velebí Trumpa a chystá Cenu míru

"Dělá, co říká. Říká, co si myslí." Šéf FIFA velebí Trumpa a chystá Cenu míru

Létající popelnice? K fotbalu to patří, tvrdil kapitán Sigmy. K fanouškům ani nešel

Létající popelnice? K fotbalu to patří, tvrdil kapitán Sigmy. K fanouškům ani nešel

Plzeň sehrála parádní bitvu s gigantem. V bláznivém závěru "Turky" rozzuřil sudí

Plzeň sehrála parádní bitvu s gigantem. V bláznivém závěru "Turky" rozzuřil sudí

Plzeň - Fenerbahce 0:0. Bláznivý konec, sudího zavolal VAR, ten ale penaltu odmítl

Plzeň - Fenerbahce 0:0. Bláznivý konec, sudího zavolal VAR, ten ale penaltu odmítl
Fotbal sport Obsah FC Viktoria Plzeň Evropská liga Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 44 minutami
Okamura nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy sněmovny. Ale stejně tam vlaje
Domácí

ŽIVĚ
Okamura nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy sněmovny. Ale stejně tam vlaje

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 45 minutami
Abyste nezemřeli, hrozí Turci kvůli transparentu. Znali jste ho předem, nechápe Plzeň
Fotbal

Abyste nezemřeli, hrozí Turci kvůli transparentu. Znali jste ho předem, nechápe Plzeň

Frustraci tureckých fanoušků navíc přiživil transparent domácích příznivců, kteří před začátkem utkání rozvinuli transparent s podobiznou Švejka.
Luděk Sekyra

Komentář: Libeskindova odvážná pocta Praze vyjadřuje svobodu, spravedlnost, pravdu a přátelství

Radek Bartoníček
Radek Bartoníček

Komentář: Tykali jsme si, ale dnes už je vše jinak. Osobní vzpomínka na Tomia Okamuru

před 1 hodinou
Závěr legendárního seriálu Stranger Things je tu. Podívejte se na prvních pět minut
4:54
Film

Závěr legendárního seriálu Stranger Things je tu. Podívejte se na prvních pět minut

Na podzim roku 1987 se v městečku Hawkins objeví trhliny do alternativní dimenze. Bude třeba najít netvora Vecnu a nadobro ukončit noční můru.
před 1 hodinou
"Dělá, co říká. Říká, co si myslí." Šéf FIFA velebí Trumpa a chystá Cenu míru
Fotbal

"Dělá, co říká. Říká, co si myslí." Šéf FIFA velebí Trumpa a chystá Cenu míru

Mezinárodní fotbalová federace zřídila nové ocenění nazvané Cena míru FIFA.
před 1 hodinou
Po sáňkařích chtějí na olympiádu i další Rusové. Obrátili se na arbitráž
Ostatní sporty

Po sáňkařích chtějí na olympiádu i další Rusové. Obrátili se na arbitráž

Ruští lyžaři se kvůli vyloučení z kvalifikace na ZOH odvolali k CAS.
Další zprávy