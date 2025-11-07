Abyste nezemřeli, hrozí Turci kvůli transparentu. Znali jste ho předem, nechápe Plzeň

Fotku s transparentem zveřejnila na svém oficiálním profilu i samotná Viktoria Plzeň s popiskem "Poslušně hlásím, že na Turka jsme všichni na svých místech". A strhla se bouře.
Poslušně hlásím, že na Turka jsme všichni na svých místech 🫡 pic.twitter.com/8zaJtaTChZ— FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) November 6, 2025
Je projevem dnešní doby, že spousta lidí reaguje hned, aniž by si zjistila skutečný kontext nebo význam
Turečtí fanoušci si pod vlivem emocí evidentně nelámali hlavu se satirickým tónem Haškova díla a svými reakcemi zahltili nejen plzeňský účet na X, ale i fanouškovská fóra.
Velká část z nich sáhla k výhružkám a v diskuzích se rozevlály vlajky s tureckým půlměsícem.
"Pokud vás slovo Turek stále děsí, znamená to, že jste dějiny četli správně," napsal uživatel Göktürk Kaan Gülsoy.
"Zůstaňte na svých pozicích, abyste nezemřeli. Jen znejte své místo! Znejte své místo! Turek je blesk, hurikán, slunce, které osvětluje svět. Chceš-li, abychom zatemnili tvůj svět, budeme i nocí. A teď mlč a počkej, až přijedeš do Istanbulu. Jsem fanoušek Galatasaraye, ale i tak na tebe čekám," přidal se Av. Can Aktaş.
"Češi, vaše hrdé hory se třesou vzpomínkou na osmanskou slávu! Z Moháče přes Moravu až k vašim hranicím - naše meče formovaly váš osud, zatímco vy jste se krčili pod Habsburky. Rok 1663 vás naučil, co znamená turecká síla - dejte pozor, historie se může zopakovat!" vyhrožuje uživatel s nickem bandırmalıcj.
Podobných reakcí se na sociálních sítích vyrojily tisíce. Jen pod zmiňovaným postem Viktorie Plzeň se k pátečnímu poledni objevilo přes dva a půl tisíce komentářů. Někteří z nich si zase stěžují na rasismus a odvolávají se k příslušným instancím UEFA.
Věta "Válka s Turkem musí bejt", pronesená Josefem Švejkem, přitom nebyla myšlena militantně, ba právě naopak. Odráží absurdní a ironický pohled na válku a politickou situaci v době před první světovou válkou.
Stejný transparent navíc už jednou na českých stadionech zavlál: bylo to v prvním evropském utkání Plzně v novodobé éře, kdy v roce 2010 ještě na Letné nastoupila proti Besiktasi Istanbul. Fanoušci nyní přišli s verzí 2025 a vše předem nahlásili klubu. Viktoria pak dle standardních postupů informovala evropskou federaci, tak i soupeře.
"Před zápase jsme je informovali UEFA i Fenerbahce a obě strany transparent fanoušků schválily. Téma jsme znovu připomněli na předzápasovém mítinku, kterého se účastnili delegáti, rozhodčí i zástupci tureckého klubu. Nikdo nic nenamítal," vysvětluje tiskový mluvčí Václav Hanzlík.
Několik námitek zaznělo až na pozápasové tiskové konferenci, a to z úst tureckých novinářů. "V rámci tiskovky jsem jim vysvětlil, že jde o ironii, navíc že válka neměla být proti vám, ale s vámi na naší straně. Bylo evidentní, že novináři to pochopili a dokonce se tomu zasmáli," vysvětloval Hanzlík.