Slovácko si musí říci, kam míří. Teď to vypadá, že do druhé ligy

I když má Sparta ještě derby s Bohemians odložené a dá se přepokládat, že v něm uspěje, po 13. kole je v čele tabulky Jablonec.
Je brzy dělat nějaké předčasné závěry, že by mohl skončit na medailové pozici, ale jen dokazuje, že dlouhodobě umí vytvořit kádr, který je schopný konkurovat nejlepším.
Jablonec roste navzdory odchodům
A to se musel vyrovnat s odchody opor Michala Berana a Jakuba Martince. Provází ho úděl klubu, který vychovává hráče pro silnější a bohatší. I v těchto složitých podmínkách dokáže poskládat mužstvo a počíná si velmi obstojně. Po nečekané domácí ztrátě s Duklou hráči prokázali velkou motivaci a zaslouženě získali podještědské derby proti Liberci.
Jako bývalému hráči Jablonce se mi moc líbilo, jak fandili fanoušci. Do Liberce jich dorazilo poměrně dost, vytvořili kotel, neustále povzbuzovali. To za mne moc nebylo. Fanouškovské podvědomí se hodně zvedlo a hráči si to zaslouží.
Rukopis trenéra Luboše Kozla je citelný, to všichni víme. Je to hodně jeho zásluha. Jeho fotbal je založený na technických dovednostech, prosazoval se s ním už v Dukle, kterou držel roky ve středu tabulky. V rozhovorech působí skromně, spíš chválí hráče, což je pro ně také velké povzbuzení.
Mužstvo působí kompaktně, dopředu i dozadu, ale výrazné osobnosti najdeme. Patří k nim bezesporu brankář Jan Hanuš, jistota v bráně je základ všeho. Ale jako útočník musím připomenout nejlepšího střelce Honzu Chramostu. Možná má teď hlušší období, kdy mu to gólově tolik nelepí, ale je nesmírně platný i do šatny.
V Liberci naopak panuje po prohraném derby na domácí půdě značné rozladění. Je to pořád nahoru- dolů. Neříkám, že je to špatný tým, ale viděl jsem tam napůl křeč. Proto se pohybuje uprostřed tabulky.
Slavia bez gólu už 255 minut. Chorý má plné brýle
Obhájce titulu Slavia Praha se střelecky trápí, nedal už v lize 255 minut gól, to je u ní neuvěřitelně dlouhá doba. Je to o kvalitě útočníků. Při zakončení hodně hraje na Tomáše Chorého, který toho má teď plné brýle, všechno se to na něj valí. Rychlostně mu pomáhá Vasil Kušej.
V minulém roce se spoléhala na více úspěšných střelců, na titulu se podílelo celkem osmnáct gólových hráčů. Bylo velkou výhodou, že to měla takto rozprostřené do celého kádru. Ani letos jedenáct skórujících není málo, prosadili se i stopeři Bořil, Holeš a Chaloupek. Ale jde o to uspět v pravou chvíli.
V televizním studiu David Kalivoda správně upozornil, že když se Ondřej Zmrzlý, který neodehrál v Olomouci špatný zápas, dostane do takové vyložené pozice, musí ji vyřešit. Míč měl po jeho přesné přihrávce jít do prázdné branky.
Rozhodně bych však Slavii nezatracoval a nepodceňoval. Nechce se mi ji hned kritizovat. Stačí připomenout, že jako jediná ještě neprohrála. Myslel jsem si, že ji bod z Ligy mistrů na půdě italského Bergama nakopne, ale její největší svízel spočívá v tom, že se trápí v koncovce.
Padnout mohla už v Olomouci, v závěru rozhodčí nařídil pro domácí pokutový kop, který po zásahu VARu odvolal. Hodně se probíralo počínání olomouckého útočníka Jáchyma Šípa.
Jeho střet se slávistickým brankářem nebyl přesvědčivý. Když chtěl penaltu, měl v běhu pokračovat, při zkoumání se objevilo, že šel na zem už dopředu. Měl tam jít líp.
Ale dalo se to pískat. Na druhé straně v kůži Slavie bych nechtěl takovou penaltou prohrát. Brankář Jakub Markovič šel do souboje dobře, lehal si celým tělem, roztáhl se, aniž by se protihráče dotknul.
Plzeň potvrzuje formu, Baník marně hledá štěstí
Trenér Martin Hyský znovu na plzeňské lavičce vyhrál, už potřetí. Trochu bych byl v jeho opěvování opatrnější, ale poctivá práce za ním určitě je. Dokázal to už v druholigové Vlašimi, kde hrál s týmem nahoře, pak v nejvyšší soutěži v Karviné, předpokládalo se, že půjde dál.
Od známých vím, že dává fotbalu maximum. Chodí s kolegy na stadion brzy ráno, odcházejí pozdě večer, to se musí někde odrazit. Přichází zasloužená odměna.
Přitom po výhře v Římě nečekal Viktorku doma s Baníkem lehký zápas. Pamatuju si, jak jsme se Slavií po tom, co jsme v kvalifikaci Ligy mistrů vyřadili slavný Ajax Amsterdam, jeli do Mostu. A najednou jsme prohrávali a horko těžko výsledek otáčeli. Zvládnout zápas po takové euforii je hodně těžké. Přitom Baník nehrál špatně, měl šance, také se v koncovce trápí.
Řešil se roztržený dres kapitána hostí Michala Frydrycha, který se musel převléknout a nemohl jít na standardku při závěrečném náporu.
Nevím, jak je to přesně v pravidlech, jestli si musel vzít jiný, ale díra nebyla tak velká, aby to rozhodčí nemohl přejít. Asi stačilo přelepit ji páskou. Vlastně ochudil Baník o jednoho hráče, všichni vědí, jak je Michal při standardkách platný.
Pardubický Vojtěch Patrák se trefil do zlínské sítě dvakrát a vyrovnal se sedmi zásahy Chramostu na čele tabulky střelců. Má ohromný čich na góly, je šikovný a hbitý, těžko se brání.
Zdobí ho i výběr místa, nyní se prosadil hlavou mezi vyššími protivníky. Já rovněž nepatřil mezi obry, přesto jsem dal hlavou gólů docela dost. Jak jsem řekl, umí si najít místo. Stal se lídrem týmu.
Je hodně sledovaný, pro klub nyní nepostradatelný. Ale podle mého v Pardubicích přes zimu nezůstane, půjde jinam, za lepším. V kádru se ovšem najdou i jiní šikovní kluci, mně se například líbí jeho jmenovec Sychra.
Pardubice má novou trenérskou dvojici, s Janem Trousilem přišel můj kamarád Tomáš Polách, hned jsem mu poslal přání, ať se daří. Nová krev na lavičce, potřebují však pro zvýšení sebevědomí body.
Naopak pozice mladoboleslavského Aleše Majera se zdá být dosti ohrožená. Dostat doma od Karviné čtyři góly je strašné. Já bych ho však neodvolával, vůbec bych trenérům dal více času. Není snadné v průběhu sezony do mužstva sahat. Podržel bych je.
Majerova filozofie má hlavu a patu, chce hrát fotbal. Ale jsou to spíše dostihy. Dají góly, ale více dostanou. Oceňuji, že od ní neustupuje, nejde do urputné defenzívy. Ale ovoce to zatím nenese. Určitě nechtějí hrát o záchranu.
Na poslední místo po prohře na Julisce padlo Slovácko. Trošku to k tomu spělo. Nemělo velké posily, kádr není silný. Musí se odrazit do maličkostí a hlavně bojovat. Otázka směřuje na celý klub, kam míří. Spadnout do druhé ligy a pak se těžko škrábat zpátky nikomu nepřeju.
Zdeněk Šenkeřík
- Narodil se 19. prosince 1980
- Se Slavií se stal v letech 2008 a 2009 mistrem ligy
- Nejvyšší soutěž hrál i za Bohemians, Jablonec a Ostravu, celkem v ní nasbíral 217 zápasů a vstřelil 34 gólů