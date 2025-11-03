Bičík: Sparta má dlouhodobý problém, ve všem byla horší. Gól na Bohemians byl otřesný

Potvrdilo se, že Sparta má venku už dlouhodobější problém.
Pro nasazení a bojovnost žádné rozbory nejsou potřeba, to musí být automatické. Jde jen nastavení mysli. Od toho se ovšem všechno odvíjí.
A to ještě nigerijský obránce Emmanuel Uchenna mohl být už ve 30. minutě venku. Byl u všeho špatného, dvakrát se přes něj protihráč přehnal, i když vyložené šance neproměnil. Trenér Brian Priske udělal dobře, že ho o poločase vystřídal, těžko by dohrál.
Domácí vedl Marek Jarolím, který se pochlubil tím, že jako hráč se Spartou nikdy neprohrál. Nyní má zápis i jako trenér.
Je příliš brzy rozkrývat, v čem se liší od svého předchůdce Martina Hyského. Převzal velice dobře trénovaný tým s dobrými návyky a se snahou o kombinační fotbal.
Mára Jarolím se snad víc nebojí jít při rozehrávce do rizika, má na to však schopné hráče.
Slavia skórovala v lize po 309 minutách, čekání na gól u ní trvalo neuvěřitelně dlouho. A nepochopitelně dlouho.
Všichni víme, jakou má v ofenzivě kvalitu, nejspíš přišlo nějaké dočasné prokletí, kdy nevyužila ani nejvyloženější šance.
Podle mého to byla jen otázka času, kdy střeleckou smůlu protrhne. Podařilo se to proti Baníku, který rozhodně nehrál špatně a nepůsobil odevzdaným dojmem. Slávisty to nakopne a už se nebudou v koncovce tak trápit.
Ví se, že si celé mužstvo prošlo nějakou nepříjemnou virózou. Není to jistě výmluva, když týden poctivě netrénuješ, nějakou jistotu přece jenom ztrácíš.
Ostravský brankář Dominik Holec mužstvo v prvním poločase podržel, jeho zákrok proti Chytilově střele byl famózní.
Ve druhém už tak přesvědčivý nebyl, podíl viny na úvodním Vlčkově gólu jistě má.
Jestli měl být ve vyšším postavení, když ví, že Slavia hází dlouhé auty a protečovávají to, jestli měl jít na míč oběma rukama, nebo ho boxovat…
Sám teď nejlíp ví, jestli měl jít do souboje jinak, nebo zůstat v bráně. Stala se chyba, nic bych mu ovšem stejně jako trenér Tomáš Galásek nevyčítal. Mužstvo už mnohokrát podržel.
Prekop potřebuje čas
V dresu Baníku odvedli velice sympatický výkon dva exslávističtí hráči Ondřej Kričfaluši a David Planka, kteří šli do Ostravy v rámci transakce za slovenského útočníka Erika Prekopa.
Třetí Filip Šancl ještě dokončuje hostování v Pardubicích a posílí Baník v zimě. Slávističtí fanoušci jsou z toho dost rozladěni, protože Prekop toho zatím moc nepředvedl.
Já bych v hodnocení ještě počkal. V Ostravě hrál velice dobře, dával góly, je to pracovitý útočník, držel si standard. Ve Slavii to má o mnoho těžší. Rozehrál se i střelecky našel Mojmír Chytil, Tomáš Chorý je pořád vysoká třída.
Ale Prekopova šance podle mého ještě přijde, soutěž je dlouhá. Přišel do Edenu teprve před měsícem, i trenér Jindřich Trpišovský přiznává, že pro útočníka je mnohem těžší zvyknout si na nové spoluhráče a najít s nimi souznění.
Jablonec už poněkolikáté nevyužil příležitost jít na první příčku, doma podlehl nováčkovi ze Zlína. I když trenér Luboš Kozel mluvil o poločasu hrůzy, nemyslím si, že by na jeho svěřencích něco psychicky leželo.
Já bych mnohem víc vypíchl a ocenil hru hostů. Hráli velmi aktivně, využili každou příležitost ke vstřelení gólu. To se pak zápas těžko otáčí. Zlín zaslouží velký kredit, hrál skvěle.
Na prvním gólu se nešikovným vyběhnutím podílel brankář Jan Hanuš. Nejprve však musím pochválit výborný míč za obranu. Navíc nevím, jak byl terén mokrý, jak to klouzalo. Jablonecký brankář však vyběhl špatně.
Jsou to rozhodnutí ve vteřině. Po zápase se lehce radí, za mě tam chodit vůbec neměl, měl zůstat níž a počkat, jestli některý obránce zlínského útočníka nestačí zakřižovat. Ale to si určitě hned uvědomil, chybu udělal, natolik je zkušený.
Z nešťastníka hrdina
Ještě otřesnější gól pustil hradecký Adam Zadražil na Bohemians. Hrozná šmudla, která mu projela mezi rukama a nohama, hrozný gól. I když byl terén hodně podmáčený a měl na střelu vliv, omluvit se to nedá.
Chybělo mu dvojí krytí, když si při střele má dát pod sebe i nohu. Nedivím se mu, že si ho ani nechce pustit na videu, jaká to byla ostuda.
Ale před tím a pak mužstvo neskutečně podržel, nakonec odcházel jako hrdina. Stal se jím chycenou penaltou v 98. minutě.
Někdo se může divit, proč na ni šel venezuelský legionář Eric Ramírez, když na hřišti měli domácí zkušenější hráče. Ale nevím, kdo byl určený, kdo odmítl, kdo si nevěřil. Jaká proběhla komunikace, jestli nebyl jediný. To je základní podmínka. Jít na penaltu v takové situaci vyžaduje koule.
Ramírez ji rozhodně kopl velmi špatně. Pro gólmana ideálně. Ale odvahu měl. Také už si nemyslím, že malý rozběh je chybou. Dneska už střelci volí jiný způsob. Portugalec Bruno Fernandes z Manchesteru United používá jen takový poskok, ovšem proměnil jich třicet za sebou.
Když si věříš, vybereš si místo a nevymýšlíš, je jedno, kolik si dáváš kroků. Musíš ji však kopnout dobře. To se Ramírezovi nepodařilo. Nedali ovšem už slavnější hráči…
Plzeňský zápas štěstí
Zápas štěstí prožila Viktoria Plzeň. První poločas všechno špatně, bez pohybu, nepřesné, trenér Hyský přiznal, že kabinou o přestávce projel silný studený vítr.
Druhý poločas úplně jiný, přinesl vyrovnání. A v 98. minutě přijde vítězný gól. Šťastný, ale důležité je vyhrávat zápasy, kdy se nedaří.
Mladé Boleslavi a trenéra Aleše Majera je mi upřímně líto Jeho hodnocení utkání s Olomoucí bylo naprosto výstižné: My hráli, oni dávali góly.
Jeho svěřenci předvádějí sympatický fotbal, při rozehrávce jdou až do rizika, ale dělají velké chyby v obraně a dostávají lekce z produktivity. Už mají na kontě obdržených 36 gólů, tolik loni inkasovaly tragické České Budějovice.
Trenéra bych neměnil, pořád bych mu ponechal důvěru. Má v kádru mladé hráče, věří jim, chce hrát pro diváky. Smekám před vedením klubu, že nedělá ukvapené závěry, i když to asi donekonečna nejde.
Ještě hůř je na tom Slovácko, které je s osmi body poslední. Vnímám rozbory, že jde o přirozený neodvratitelný pád, který nastal po odchodu trenéra Martina Svědíka.
Výkonnostní sešup je evidentní. Na gól se natrápí ještě víc než Boleslav, na týmu leží deka. A psychika je mocný čaroděj. Když si nevěříš, tak se prostě nedaří.
Nejde však o nezkušený soubor vyplašených nováčků, silné individuality se v něm najdou. Brankář Milan Heča, kapitán Vlastimil Daníček, obránce Petr Reinberk, záložníci Marek Havlík a Michal Trávník, pořád má mužstvu co dát veterán Milan Petržela.
Slyšel jsem názory, že osud Slovácka je daný, čeká ho sestup. Je to sice předčasný soud, ale jestli se něco do konce podzimu nestane, může se černý scénář naplnit. Prostor ještě je, ovšem velice úzký. Jaro utíká hrozně rychle.
David Bičík
- Někdejší fotbalový brankář. Narodil se 6. dubna 1981.
- Mistrovský titul získal v Česku se Spartou a Libercem, na Slovensku se Slovanem Bratislava. Dva roky působil v Turecku. V české fotbalové lize odchytal 136 zápasů, ve 49 udržel čisté konto. Nastupoval i za Kladno a Plzeň.
- V mládežnických reprezentacích odchytal osm zápasů.