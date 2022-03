Ewerton neproměnil opakovanou penaltu, Boleslav přesto uspěla. Jablonec jen remizoval

Fotbalisté Mladé Boleslavi vyhráli ve 24. kole první ligy doma nad Karvinou 1:0. Zápas rozhodl v 21. minutě David Douděra, jeho spoluhráč Ewerton v 82. minutě neproměnil opakovanou penaltu. Jablonec remizoval s Hradcem Králové 1:1 a Slovácko zvítězilo v Teplicích 1:0.

Středočeský celek zvítězil po čtyřech kolech a ve druhém utkání pod novým trenérem Pavlem Hoftychem poprvé bodoval. V tabulce se Boleslav posunula na šestou příčku. Karviná v lize počtvrté za sebou nevyhrála, potvrdila pozici nejhoršího venkovního týmu a z posledního místa ztrácí na patnácté Pardubice už 10 bodů.

Mladoboleslavští měli od úvodu znatelnou převahu a chvílemi nepouštěli hosty ani za polovinu hřiště. V šesté minutě se ve vápně odrazil míč k Hlavatému, který ale sám před Bajzou neuspěl a pouze trefil karvinského gólmana.

Ve 21. minutě už favorit vedl. Střelu Dancáka, dnes slavícího 24. narozeniny, ještě Bajza vyrazil, ale Douděra následně z úhlu už procpal míč za čáru. Mladoboleslavský krajní bek či záložník otevřel skóre stejně jako před týdnem na Slovácku, kde nakonec jeho tým prohrál 1:2.

"Myslím, že jsem to měl zakončit gólem už já. Ale bohužel dárek k narozkám jsem si nedal. Naštěstí David Douděra mě zachránil," řekl Dancák. "Byla tam střela, kterou jsem vyrazil. Dorážel Douděra, podruhé jsem to vyrazil. Míč by asi šel ven, nešel by do brány. Ale stál tam náš stoper, trefilo ho to do kolena a šlo to do brány," přidal Bajza.

Středočeši dál s přehledem kontrolovali průběh a ještě do přestávky mohli zvýšit. Několik akcí ale překombinovali a v 36. minutě zase Ladrovu ostrou ránu vyrazil Bajza. "Od začátku jsme tahali za kratší konec. Boleslav nás s Matějovským a Dancákem ve středu pole od začátku přehrávala a z toho plynula její převaha," uvedl karvinský trenér Bohumil Páník.

Karvinští v poločase dvakrát vystřídali, na trávník se dostali Dramé s Holíkem. Tři minuty po pauze měli Mladoboleslavští další velkou šanci, Ewerton ale ze strany Bajzu nepropálil a desátý gól v ligové sezoně si nepřipsal.

Ještě jasnější možnost neproměnil v 54. minutě Hlavatý, jenž po přihrávce od Ewertona sám před Bajzou špatně trefil míč a zamířil mimo. Následně se neprosadil ani Ewerton. Hosté poprvé výrazněji zahrozili až v 65. minutě. Po centru z přímého kopu se protlačil k hlavičce Buchta a domácí zachránil brankář Šeda.

V 81. minutě stáhl Jánoš ve vápně domácího Šimka a sudí Klíma nařídil penaltu. Ewerton ji s pomocí tyče proměnil, ale rozhodčí branku kvůli předčasnému vběhnutí domácích do vápna neuznal. Z opakovaného pokutového kopu trefil brazilský ofenzivní hráč jen tyč. "Že tam při proměněné penaltě vběhne náš hráč, to je rarita," podotkl Hoftych.

Závěr zápasu si favorit přesto pohlídal. Mladoboleslavští v lize bodovali s Karvinou poosmé za sebou a v posledních čtyřech vzájemných duelech neinkasovali. "Měli jsme opravdu dost šancí, asi by tomu odpovídalo 3:0. Zbytečně jsme se znervózňovali až do konce. Jsme rádi za tři body a za to, že tým po delší době udržel nulu," řekl Hoftych.

"Naše pozice se zhoršuje, nálada není dobrá. Chtěli jsme dnes odvézt aspoň bodík, abychom se zase přiblížili. Naším cílem je pořád přiblížit se mužstvům nad námi, abychom byli na dostřel, až se začne hrát nadstavbová skupina o záchranu," dodal Páník.

Hradec přišel o výhru až v závěru

Fotbalisté Jablonce doma remizovali 1:1 s Hradcem Králové. Vedoucí gól vstřelil v 70. minutě hostující Filip Kubala, v 89. minutě vyrovnal střídající Lotyš Davis Ikaunieks. Oba týmy 10. nerozhodným výsledkem v sezoně potvrdily pozici remízových "králů" nejvyšší soutěže. Východočeský nováček se vrátil na osmé místo, Jablonec je v neúplné tabulce dvanáctý, ale má k dobru odložený zápas se Spartou.

Královéhradecký trenér Miroslav Koubek na tiskové konferenci řekl, že před zápasem by dělbu bodů bral, protože Jablonec je podle něj herně lepší. "Ale teď nás ten výsledek mrzí, když bylo vítězství tak blízko. Už jsme takto ztratili zápasy asi čtyřikrát. Kdybychom byli zkušenější, mohli jsme mít třeba o šest až osm bodů víc," posteskl si Koubek.

Oproti minulému debaklu 1:5 od Slavie udělal čtyři změny v sestavě, ale v brance dal důvěru znovu Fendrichovi, kterého před týdnem stáhl ze hřiště po třech inkasovaných gólech už po necelé půlhodině.

Prvních 20 minut hostující gólman mrznul mezi tyčemi, aniž by ho domácí alespoň trochu zaměstnali. Jablonec udělal jen málo pro vylepšení bilance nejhoršího útoku v lize. Všechny jeho akce končily už před šestnáctkou, jejíž hranici "Votroci" úspěšně bránili a sami měli i první šance.

Kubala v 16. minutě vypíchl míč váhajícímu Martincovi, šel sám na brankáře Hanuše, ale ten jeho pokus zblokoval a Štěpánek uklidil míč mířící k opuštěné brance do bezpečí. Povedenou kombinaci po chvíli zakončil Mejdr střelou vedle levé tyče.

Až na konci první půlhodiny o sobě přece jen dali vědět domácí. Dvakrát v rozpětí tří minut nebezpečně vypálil Silný, ale Fendrich zimní posile z Líšně skvělými zákroky nedovolil vstřelit první ligový gól. Nejprve jeho střelu vytáhl nad břevno a pak vyhrál i další vzájemný souboj, když se jablonecký útočník dostal až těsně před něj.

Po změně stran byli znovu nebezpečnější hosté z Hradce Králové. Jejich kapitán Vlkanova se nejprve probil do šestnáctky, ale Hanuše nepřekonal. V 70. minutě rozehrál vůbec první rohový kop hostů, Mejdr míč hlavou prodloužil a Kubala u vzdálenější tyče hlavičkoval do sítě.

Oživení do jablonecké hry přinesl Kadlec a blízko k vyrovnání byl Silný, ale v dobré pozici zamířil vedle pravé tyče. Na druhé straně mohl vítězství pojistit Novotný, jenže Hanuš jeho střelu vytlačil nad břevno.

Východočeši už sahali po vítězství, o něž v lize marně usilovali sedm kol, ale v 89. minutě o něj přišli. Brankář Fendrich centrovaný míč jen vyboxoval, v souboji s útočníky domácích upadl, Ikaunieks pohotově z dálky poslal míč do sítě a připsal si premiérový gól v sezoně.

"Bylo to z přemíry snahy, že jsem chtěl klukům za každou cenu pomoct. Musel jsem se rychle rozhodnout, ale bohužel jsem míč vyrazil přímo na nohu protihráče. Neměl jsem tam chodit, nebo to vyboxovat dál," řekl Fendrich. "Nejdřív nás podržel, chytil dva tři góly. Ten vyrovnávající mu vyčítat nebudu, prostě se tak rozhodl a šel klukům pomoci. Měl to možná chytit do rukou a nevyrážet," přidal Koubek.

Jablonec tak neprohrál v 11. ligovém duelu s Hradcem po sobě. "Po vyrovnání v závěru bychom asi měli být šťastní. Jenže jsme chtěli vyhrát, takže jsme vlastně zklamaní. V první půli jsme je až na jednu šanci do ničeho nepouštěli. Naopak Fendrich byl excelentní. Přišla jedna šance soupeře a byl z toho gól," uvedl jablonecký trenér Petr Rada. "Hlavně nám teď chybí kreativní hráči jako je Pilař, jemuž by to na tomhle terénu vyhovovalo. Bohužel nebude k dispozici déle, protože má těžký výron v kotníku," dodal kouč.

Teplice v jarní části poprvé prohrály

Slovácko zvítězilo v Teplicích 1:0 a v tabulce se bodově dotáhlo na čtvrtou Ostravu. Jedinou branku vstřelil v 55. minutě Rigino Cicilia. Mužstvo z Uherského Hradiště v nejvyšší soutěži venku vyhrálo po pěti zápasech. Teplice po čtyřech duelech utrpěly první porážku v jarní části ligy a v neúplné tabulce jsou čtrnácté.

"Jsou to pro nás super tři body. Máme to sem daleko a navíc je to konečně vítězný zápas na hřišti soupeře. Nevím, jestli je to úleva, protože jsme měli nějaké remízy, ale nedokázali jsme to přetavit," řekl na tiskové konferenci trenér Slovácka Martin Svědík.

Domácí nastoupili do utkání bez jednoho z nejlepších střelců Fortelného, který chyběl kvůli osmi žlutým kartám. Jiný autor čtyř branek Mareš se vrátil do základní sestavy na úkor Sejka. Slovácko postrádalo zraněné Kadlece s Kohútem, do branky se vrátil Nguyen.

"Hráli jsme s kvalitním soupeřem, který se v minulém zápase probudil. Čekalo se, kdo dá první gól. Bohužel jej dalo Slovácko, ale je třeba říct, že zaslouženě. My se do toho naopak nemohli dostat a nepodali jsme optimální výkon," uvedl teplický kouč Jiří Jarošík.

Slovácko začalo aktivněji a v 10. minutě se po odraženém rohovém kopu dostal do nadějné pozice Ljovin, jeho střelu však obránci tečovali na roh. Mimo letěl i Havlíkův přímý kop o čtvrt hodiny později.

Hosté měli největší šanci v první půli po půl hodině hry, kdy po Petrželově přiťuknutí běžel v 35. minutě sám na branku Jurečka. Jeden z nejlepších střelců ligy ale třináctý gól v této ligové sezoně nepřidal, jeho křížnou střelu vykopl Grigar na roh. Devětatřicetiletý brankář Teplic zneškodnil v nastaveném čase i Reinberkovu tvrdou ránu z úhlu.

"V první půli jsme Teplice do ničeho nepouštěli, sbírali jsme dobře odražené míče. Měli jsme asi tři šance, bohužel jsme je neproměnili. Chyběl větší klid a lepší řešení ve finální fázi. To nás nyní trápí," podotkl Svědík.

Slovácko bylo i po přestávce nebezpečnější. Ve 48. minutě si naskočil na rohový kop Sadílek, míč však po jeho hlavičce letěl těsně mimo. Teplice vyslaly první pokus na branku až v 53. minutě, Nguyen si ale se střelou Hyčky poradil.

O dvě minuty později se hosté dočkali. Na Petrželův centr levé strany si naskočil Cicilia a prudkou hlavičkou přes bránícího Shejbala poslal hosty do vedení. Nizozemský útočník zaznamenal svou čtvrtou branku v této sezoně.

"Má hodně zdravotních problémů. Na tyto jarní zápasy, kdy terény ještě nejsou takové a kolikrát to musíte zjednodušit, je to důležitý a platný hráč. Čekal bych od něj ještě lepší výkony, ale v posledních dvou zápasech nám pomohl. I díky němu to není v útoku vázané na Vencu (Jurečku)," řekl Svědík.

Slovácko vzápětí dopravilo míč do brány Grigara i podruhé, ale rozhodčí po konzultaci s videem Jurečkovu trefu neuznali pro ofsajd. "Byla to moje chyba. Nesmím být tak zbrklý a musím si to příště lépe pohlídat," uznal Jurečka.

Teplický trenér Jarošík reagoval po hodině hry na nepříznivý vývoj dvojnásobným střídáním a jeden z nových mužů na hřišti Knapík mohl vzápětí srovnat. Po přímém kopu Trubače však těsně nedoskočil. Blízko gólu byl čtvrt hodiny před koncem také hlavičkující Kučera, ale ani on nemířil z nadějné pozice přesně.

Když v nastaveném čase přestřelil bránu z přímého kopu také Sejk, prohrály Teplice v lize se Slováckem počtvrté za sebou. "Až když jsme to ke konci trochu obměnili, nasadili nové hráče a začali jsme hrát více na riziko, Slovácko se zatáhlo. V ten moment jsme byli odvážnější, více jsme tlačili a to se mi líbilo. Měli jsme i slušné standardky, ale bohužel jsme si nevytvořili žádnou šanci, takže jsme nemohli dát gól," dodal Jarošík.

24. kolo první fotbalové ligy:

FK Mladá Boleslav - MFK Karviná 1:0 (1:0)

Branka: 21. Douděra. Rozhodčí: Klíma - Kříž, Šimáček - Hocek (video). ŽK: Douděra - Látal, Ndiaye, Dramé, Bartošák, Jánoš. Diváci: 1832.

Sestavy:

M. Boleslav: Šeda - Sladký, Šimek, Suchý, Preisler - Dancák, Matějovský - Douděra (84. Pech), Hlavatý (56. Skalák), Ewerton (90.+3 Rolinek) - Ladra (84. Horský). Trenér: Hoftych.

Karviná: Bajza - Látal (46. Dramé), Buchta, Kobouri, Bartošák - Jánoš (84. Qose), Ndiaye (46. Holík) - Zorvan, Túlio, Sinjavskij (63. Chvěja) - Durosinmi (63. Papadopulos). Trenér: Páník.

FK Jablonec - FC Hradec Králové 1:1 (0:0)

Branky: 89. Ikaunieks - 70. Kubala. Rozhodčí: Proske - Kotík, Slavíček - Kocourek (video). ŽK: Štěpánek, Zelený - J. Rada, Fendrych, Kodeš, Kubala. Diváci: 1485.

Sestavy:

Jablonec: Hanuš - Černák, Martinec, Štěpánek (83. Nykrín), Zelený - Hübschman - Kratochvíl (83. Ikaunieks), Považanec (68. Pleštil), Houska (75. Kadlec), Malínský (83. Smejkal) - Silný. Trenér: P. Rada.

Hradec: Fendrich - Klíma, Král, Čech - Mejdr, Kodeš, J. Rada (65. Soukeník), Novotný - Kubala (90. Doležal), Rybička (88. Vašulín), Vlkanova. Trenér: Koubek.

FK Teplice - 1. FC Slovácko 0:1 (0:0)

Branka: 55. Cicilia. Rozhodčí: Szikszay - Váňa, Volf - Berka (video). ŽK: Tijani, Jukl - Sadílek. Diváci: 2173 (omezený počet).

Sestavy:

Teplice: Grigar - Kučera, Tijani, Shejbal (77. Ledecký) - Hyčka (65. Prošek), Mareček (65. Knapík), Trubač, Jukl, Vondrášek - Mareš (55. Sejk), Žák. Trenér: Jarošík.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Šimko, Daníček, Holzer (80. Tomič) - Ljovin, Havlík - Petržela (70. Kalabiška), Sadílek, Jurečka - Cicilia (84. Vecheta). Trenér: Svědík.