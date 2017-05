Baník hraje o postup, týden nervů zamával i s Petrželou: I kdyby bylo Znojmo Real, musíme vyhrát

před 1 hodinou

Osmnáct let se nestalo, aby k postupu do nejvyšší fotbalové soutěže nestačilo týmu ve druhé lize získat 60 bodů. Tenhle ročník Fotbalové národní ligy je výjimečný, stejně výjimečné bude i jeho závěrečné kolo. Až posledních devadesát minut rozhodne o tom, který ze dvou úhlavních nepřátel bude slavit postup: Baník, nebo Opava. V ostrém souboji na dálku je budou hnát vyprodané stadiony i televizní kamery.

Ostrava - Stejně jako budou dnes večer trnout fanoušci Slavie a Plzně, podobné nervové pnutí zasáhne zítra i Ostravu a Opavu. Dva na krev nesmiřitelní slezsští rivalové hrají na dálku o postup do e-Pojisteni.cz ligy.

Jeden bude slavit, druhý kousat těžké zklamání.

Opava v posledním kole FNL hostí doma už jistou postupující Olomouc. Musí za každou cenu vyhrát a ještě doufat, že o třicet kilometrů dál v Ostravě zaváhá se Znojmem Baník, který má na druhém místě bod náskok a lepší bilanci vzájemných zápasů.

Jakákoliv jeho výhra na Městském stadionu ve Vítkovicích odpálí postupové oslavy. Už v pátek Baník hlásil, že v prodeji zbývá posledních patnáct set lístků z celkové kapacity stadionu 11 500. Pravděpodobně bude vyprodáno.

Obě utkání začínají shodně v 15:00. A do obou bude v přímém přenosu vstupovat i Česká televize na programu ČT Sport.

"Už jsem dost ošlehanej, ale taky mě to psychicky trošku sebralo. Minulý týden po Olomouci jsem si uvědomil, že tohle je poslední šance. Když to trošku zacloumalo se mnou, tak s kluky muselo asi taky. Snažím se, aby byli v klidu, nemysleli na to a hráli," prohlásil trenér Baníku Vlastimil Petržela.

"Jestli to nevyjde, budu strašně zklamanej. Mám povahu, že když si stanovím cíl, chci ho na sto procent splnit. Nerad uhýbám a snažím se, aby takoví byli i mí hráči," řekl.

Z jeho hlasu je cítit napětí, které zkušený kouč sám přiznává. Aby také ne.

Slavit postup mohl už minulý týden, jenže v Olomouci jeho tým jen remizoval. Po ne úplně přesvědčivém výkonu, sluší se dostat.

A teď žije už týden v nervech.

Před Opavou měl na jaře taky v jednu chvíli náskok sedmi bodů. Souboj o postup se zdál být tehdy rozhodnutý. Jenže není. Výborně hrající rival se v závěru nadechl k neskutečné stíhací jízdě. Tahle válka končí až v posledním kole.

Rozhodne jí posledních devadesát minut.

Jak mimořádný letošní boj o postup je, dokazuje i historie. Osmnáct let se nestalo, aby k postupu do nejvyšší soutěže nestačil zisk šedesáti bodů. Baník jich má 61 a pořád nemá vyhráno.

Teď je pod děsným tlakem.

Po loňském pádu je rychlý návrat do nejvyšší soutěže jeho jednoznačnou prioritou. Podřídilo se tomu úplně všechno. Na druholigové poměry našlapaný rozpočet i zimní posílení kádru.

Baník dnes postoupit prostě musí.

Opava? Může. Ale taky moc chce. Slezský tým svým fotbalem v sezoně překvapil, v českém poháru dokonce došel až do finále, ve kterém se minulý týden neúspěšně rval se Zlínem o trofej a hlavně přímý postup do základní fáze Evropské ligy. To by byla prvotřídní senzace.

Zakončit takhle skvělou sezonu postupem, to by byla pohádka. Tím spíš, že v neděli v opavském dresu nastoupí do posledního zápasu kapitán a legenda klubu Zdeněk Pospěch. Dlouholetý český reprezentant, mistr ligy se Spartou i Baníkem a trojnásobný dánský šampion.

"Věřím, že se s tímhle velkým fotbalistou na nedělní duel přijde rozloučit co nejvíce diváků," řekl Alois Grussman, generální manažer slezského SFC . Také v Opavě budou tribuny, když ne úplně vyprodány, pravděpodobně z velké části zaplněny.

Ale znovu: I ze zmíněných slov vyplývá, že pod tlakem je tady hlavně Baník.

"Hrajeme pod tlakem celý rok, rozdíl je teď v tom, že je to buď, anebo. Víme, o co hrajeme. Já tomuhle týmu věřím a za celé mužstvo můžu slíbit, že na hřišti v těch devadesáti minutách necháme úplně všechno, co v nás je. Makali jsme celou sezonu pro to, abychom Baník vrátili tam, kam patří," řekl gólman Ostravy Petr Vašek.

Znojmo, které teď musí Baník porazit, už prakticky o nic nehraje. Navíc se nedá říct, že by přijíždělo do Ostravy s oslnivou formou. Na jaře spíše klopýtalo, ze sedmi posledních utkání vyhrálo jediné.

Ano: Baník je v zápase jednoznačným favoritem. Měl by zápas zvládnout, jenže…

Postupová matematika Za jakých okolností postoupí Opava? Když porazí Olomouc a Baník jakýmkoliv způsobem zaváhá se Znojmem. Za jakých okolností postoupí Baník? Když porazí Znojmo za tři body. Nebo pokud Opava neporazí Olomouc. V případě, že Baník prohraje a Opava jen remizuje a oba týmy se srovnají na stejném počtu bodů, postupuje Baník. Má lepší bilanci vzájemných zápasů. O co ještě ve FNL lize jde? Hraje se také o záchranu. Už jistě sestupující Prostějov doplní některý z tria: 13. Frýdek-Místek (29 bodů), 14. Sokolov (29), 15. Vítkovice (28).

"Popravdě? Postup přeju více Opavě," naznačil motivaci znojemských fotbalistů záložník Radim Nepožitek. A trenér Radim Kučera, který na lavičce týmu odkoučuje svůj poslední zápas, dodává: "Líbí se mi, že je v posledním kole v lize o co hrát. Čeká nás skvělá atmosféra, tohle si hráči užijí. Chceme to Baníku znepříjemnit."

"I kdyby byli Real Madrid, musím vyhrát," kontruje zase na dálku Petržela.

Opava potřebuje porazit papírově mnohem silnějšího soupeře, v této sezoně dokonce nejlepšího. Na její trávník ale Sigma přijede s jistotou postupu a bez vykartovaných Michala Vepřeka a Davida Housky, dvou stabilních členů základní sestavy.

O tom, že Opava v posledním kole nezaváhá, v diskuzích nepochybují ani fanoušci. A vypovídá o tom i pohyb kurzů sázkových kanceláří. Ten na vítězství Opavy v průběhu týdne klesl z 2,15 na 1,75.

Padat třeba bude ještě dál. To ale Baník odmítá sledovat. Pořád je to ostravský tým, který má vše ve svých rukou. To jeho vítězství řeší vše.

"Na jednu stranu se těším, na druhou stranu mám respekt a pokoru. Já osobně hraji fotbal pro to, abych něco dokázal. A třeba je to vzhledem k mému věku pro mě poslední šance, kdy můžu pomoct k nějakému úspěchu. Radovat se v Ostravě před plnými tribunami společně s fanoušky by bylo parádní, kvůli tomu to hrajeme. Půjdeme do toho s pokorou, ale jsem přesvědčený, že to zvládneme," řekl gólman Baníku Vašek.

Program 30. kola Fotbalové národní ligy:

Neděle, 15:00

Baník - Znojmo (živě ČT Sport)

Opava - Sigma Olomouc

České Budějovice - Třinec

Táborsko - Žižkov

Pardubice - Varnsdorf

Prostějov - Vítkovice

Ústí nad Labem - Frýdek-Místek

Vlašim - Sokolov

Tabulka:

1. Olomouc 29 21 6 2 59:20 69 2. Ostrava 29 17 10 2 45:20 61 3. Opava 29 18 6 5 59:33 60 4. Vlašim 29 16 6 7 61:33 54 5. České Budějovice 29 11 10 8 36:31 43 6. Znojmo 29 11 8 10 49:44 41 7. Žižkov 29 10 8 11 48:40 38 8. Pardubice 29 9 9 11 29:32 36 9. Varnsdorf 29 10 5 14 43:44 35 10. Táborsko 29 9 8 12 37:47 35 11. Ústí nad Labem 29 9 7 13 33:41 34 12. Třinec 29 9 7 13 40:49 34 13. Frýdek-Místek 29 7 8 14 40:56 29 14. Sokolov 29 6 11 12 27:44 29 15. Vítkovice 29 8 4 17 32:47 28 16. Prostějov 29 3 3 23 20:77 12

Poznámka: Žižkovu budou po skončení sezony odečteny tři body za neuhrazené dluhy.