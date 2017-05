před 1 hodinou

Končící ročník české nejvyšší fotbalové ligy před posledním kolem už vyřešil, kdo sestoupí, ale stále není jisté, kdo získá titul, a také to, kdo doprovodí Slavii, Plzeň, Spartu a Zlín do evropských pohárů. O místo do druhého předkola Evropské ligy budou na dálku bojovat Mladá Boleslav s Teplicemi.

autor: David Janeczek | před 1 hodinou

