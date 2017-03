V 38 letech se těžko hledá motivace. S Opavou ale hrajeme o postup, chci být u toho, říká Pospěch

před 26 minutami

Dlouholetý reprezentační obránce a odchovanec opavského fotbalu Zdeněk Pospěch se po návratu ze zahraničí vrátil do mateřské Opavy, kde hraje už třetím rokem. V rozhovoru pro Aktuálně.cz řeší nejen svou fotbalovou budoucnost a návrat po těžkém zranění kolene, ale i nadcházející vyhrocené slezské derby mezi Opavou a Baníkem Ostrava, které může výrazně napovědět o postupujícím do nejvyšší fotbalové soutěže.

Vracíte se po zranění kolene. Jak těžký je návrat v 38 letech?

Už je to vlastně druhý návrat, protože na začátku roku jsem začal přípravu s týmem. Samozřejmě po delší pauze to nebylo jednoduché, protože během dlouhé rekonvalescence jsem se nemohl moc hýbat. Spíše jsem hlavně rehabilitoval, jezdil na rotopedu nebo lehce vyklusával.

V lednu šlo všechno dobře. Kromě prvních deseti dnů přípravy, kdy jsem koleno hlavně testoval. Jinak jsem zvládl celou přípravu, ale tři týdny před prvním jarním kolem jsem si koleno znovu poranil. Ani nevím, kdy se mi to stalo, ale koleno mi oteklo a stále to není úplně optimální. Nedokážu pořádně propnout nohu a tím pádem ani naplno trénovat.

Co vás motivuje do další fotbalové práce?

Samozřejmě hledat motivaci v osmatřicet letech není snadné, ale během podzimu mě motivoval náš tým, který hrál výborně, tak jsem si říkal, že bych chtěl být u toho. Ale momentálně nevím, zda budu pokračovat ještě příští sezonu. (Zdeňku Pospěchovi končí v létě smlouva, pozn. red.)

Blíží se vypjatý zápas s Baníkem. Jaká je šance, že do něj nastoupíte?

Snažím se udržovat, co to jde, ale chybí mi tréninkové i zápasové vytížení. Budu dělat všechno pro to, abych byl připraven alespoň na lavičku.

Po vašem návratu z Německa se psalo, že jste měl nabídky i z prvoligových klubů, ale vybral jste si Opavu. Můžeme tedy čekat, že v klubu zůstanete i po konci hráčské kariéry?

Svádí to k tomu, ale nemusí to tak být. Záleží na vedení, jestli bychom našli společnou řeč. Ale u fotbalu bych chtěl zůstat, protože se mu věnuju téměř celý život, takže bych chtěl zůstat někde poblíž.

Stanete se trenérem?

Trenérská dráha mě moc neláká. Hlavně z důvodů zvládnutí všech licencí, které zaberou spoustu času, takže to mě asi nejvíce odrazuje.

Právě s Baníkem se můžete poprat o postup do první ligy. Je postup cílem Opavy?

Už před začátkem jara jsme říkali, že se budeme snažit postoupit. Navíc jsme skončili po podzimu třetí, takže je naše snaha logická. Slyšeli jsme zvenčí, že bychom neměli takové věci prohlašovat, že nám to může uškodit, ale na druhou stranu schovávat se za některé fráze taky není ideální a hlavně k tomu v Opavě není důvod.

Na jaře bude Opava hrát na dvou frontách. Na začátku dubna hrajete čtvrtfinále domácího poháru proti Brnu. Co říkáte na to, že hrajete i o Evropskou ligu?

Zahrát si v Evropě by zajímavé určitě bylo, ale cesta je ještě hodně dlouhá. Zase na druhou stranu my nemáme co ztratit. Týmy z první ligy proti nám musí, my můžeme.

Na cestě do čtvrtfinále jste vyřadili Viktorii Plzeň. Podcenil vás úřadující český mistr?

Z naší strany to byl tehdy famózní zápas. Hráli jsme výborný, precizní a jednoduchý fotbal směrem dopředu. Viktoria toho samozřejmě má během sezony více, evropské poháry, liga, pohár a ještě jsou někteří její hráči reprezentanti. Takže proti nám využili i širší kádr, ale myslím, že nás nepodcenili, protože nám ten zápas opravdu sedl a dokázali jsme Plzeň přehrát ve všech směrech.

Hrál jste i v Baníku, ale jste opavský odchovanec. Jak těžké by to měl fotbalista, kdyby třeba v zimě přestoupil z Baníku do Opavy nebo opačně při současné rivalitě obou klubů?

Takový přestup by byl složitý. Vždy jsem ale říkal, že pro fotbalistu je to práce. Když hráč odvádí na hřišti maximum, tak si toho fanoušci všimnou a dokážou to ocenit i u Opavana v Baníku nebo Ostravana v Opavě.

Slezské derby se dá přirovnat k fotbalové válce nejen na hřišti, ale i v hledišti. Myslíte, že televize nechce tento zápas vysílat kvůli strachu z řádění fanoušků?

Pravděpodobně asi ano, ale je to složité, protože při tom prvním derby byla sice úžasná atmosféra, ale potom se stal nepříjemný incident, tak to asi hrálo nějakou roli. (Fanoušci Baníku vběhli na hřiště v 17. minutě zápasu, pozn. red.)

Jak obecně hodnotíte návštěvnost druhé ligy a nedemotivují hráče tak nízké návštěvy?

Spousta druholigových stadionů je ve špatném stavu a lidé tam nechodí. Není ideální, když na vás přijdou tři stovky lidí, tak to není adekvátní kulisa. Ale je to otázka pro vlastníky klubů.

Bylo těžké přepnout do módu druhé ligy z německé bundesligy, kde jste byl zvyklý na vyprodané obrovské stadiony?

Samozřejmě že to člověka zklamalo. Já jsem ale měl ty informace dopředu, takže mě to nepřekvapilo a nějaký velký problém to nebyl. Člověk to ale vnímá a myslím, že je to celkově problém českého fotbalu, že si lidé nedokážou najít cestu na stadion.

