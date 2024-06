Florida porazila Edmonton i potřetí a neohroženě kráčí za Stanley Cupem

Hokejisté Floridy vyhráli třetí duel finále play off NHL nad Edmontonem 4:3, v sérii vedou 3:0 na zápasy a v noci na neděli mohou získat první Stanley Cup v klubové historii.

Třetí zápas se stejně jako oba duely na Floridě nesl v duchu střeleckého trápení největších hvězd Edmontonu. Connor McDavid, Leon Draisaitl a Zach Hyman na gólmana Sergeje Bobrovského vyslali 11 střel, ale ani jedna se neujala a hvězdná trojice ve finále zůstává na nule.

"Musím uznat, že jsme z vývoje série frustrovaní, ale rozhodně se nevzdáváme," řekl trenér Oilers Kris Knoblauch.

Florida je na nejlepší cestě za premiérovým Stanley Cupem. Finále play off NHL se do stavu 3:0 na zápasy dostalo po 29. a jen jednou v historii nedokázal vedoucí tým takový náskok proměnit v zisk titulu. V roce 1942 se Torontu povedl obrat proti Detroitu.

"Rozhodně nejsme spokojeni. Vím, že naše situace není dobrá, ale věřím tomu, že jestli někdo dokáže otočit sérii ze stavu 0:3, tak jsme to my," řekl gólman Oilers Stuart Skinner.

Jeho tým do prvního domácího utkání ve finálové sérii vstoupil plný odhodlání, úvodní branku ale dali hosté. V závěru první třetiny je poslal do vedení Reinhart, jenž při hře čtyři na čtyři přesnou střelou zakončil akci po rychlém přechodu do útoku.

Ve druhé třetině Oilers rychle srovnali zásluhou Warrena Foegeleho. Kanadský útočník ujel obraně Panthers a přesnou ranou do horního rohu nedal Bobrovskému šanci. Po vyrovnávací brance následoval tlak domácích, góly ale padaly na druhé straně. Panthers ve druhé dvacetiminutovce prohráli 3:16 na střely, všechny jejich pokusy ale skončily v brance. Od 30. do 36. minuty se postupně prosadili Vladimir Tarasenko, Sam Bennett a Barkov a vypracovali hostům tříbrankový náskok.

Floridu nastartovala Skinnerova chyba. Pětadvacetiletý gólman chtěl za brankou zachytit nahozený puk, ten mu ale přeskočil hůl a dostal se k Eetu Luostarinenovi. Finský útočník ho poslal před branku, kde Tarasenko bez problémů vstřelil čtvrtý gól v play off a zlomil nerozhodný stav.

"Chtěl jsem ten puk zachytit, ale nějak mi přeskočil hokejku. Netuším, jak se to stalo. Měl jsem ještě šanci celou situaci zachránit, bohužel jsem ale nedokázal zachytit přihrávku ani zlikvidovat střelu," litoval Skinner.

Ve třetí části domácí snížili po brankách Philipa Broberga a Ryana McLeoda na 3:4, ze závěrečného tlaku ale nic dalšího nevytěžili. V klíčových chvílích hosty několikrát podržel Bobrovskij, jenž v zápase zaznamenal 32 úspěšných zákroků. "Sergej opět ukázal svou extratřídu. Zlikvidoval i ty největší šance Edmontonu a pomohl nám k výhře," ocenil ruského brankáře trenér Paul Maurice. "Je to blízko, ale práce ještě není u konce. Na pohár zatím určitě nemyslíme," řekl Bennett.

První šanci na ukončení série budou mít Panthers v noci na neděli SELČ, kdy je v Edmontonu na programu čtvrtý zápas.

Finále Stanleyova poháru - 3. zápas:

Edmonton - Florida 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)

Branky a nahrávky: 22. Foegele (Henrique), 47. Broberg (McDavid, Nurse), 55. R. McLeod (Kulak, McDavid) - 19. Reinhart (Forsling, Barkov), 30. Tarasenko (Luostarinen, Lundell), 34. Bennett (M. Tkachuk), 36. Barkov (Rodrigues, Reinhart). Rozhodčí: O’Rourke, Kozari - MacPherson, Murray. Vyloučení 3:5. Bez využití. Střely na branku: 35:23. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Barkov, 2. Reinhart (oba Florida), 3. Broberg (Edmonton). Stav série: 0:3.

Edmonton: S. Skinner - Bouchard, Ekholm, Broberg, Nurse, Ceci, Kulak - Hyman, McDavid, Nugent-Hopkins - Perry, Draisaitl, R. McLeod - C. Brown, Henrique, Janmark - Foegele, Ryan, Holloway. Trenér: Kris Knoblauch.

Florida: Bobrovskij - Ekblad, Forsling, Montour, Mikkola, Kulikov, Ekman-Larsson - Reinhart, Barkov, Rodrigues - M. Tkachuk, Bennett, Verhaeghe - Tarasenko, Lundell, Luostarinen - Okposo, Stenlund, Lorentz. Trenér: Paul Maurice.