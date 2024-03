Verstappen byl po sté na stupních vítězů. Bearman dotáhl debut ve Ferrari na body

Max Verstappen vyhrál i druhý letošní závod formule 1. Na okruhu v saúdskoarabské Džiddě si tým Red Bull připsal také letošní druhé double.

"Byl to fantastický víkend pro celý tým i pro mě. Cítil jsem se ve voze opravdu dobře a stejný pocit jsem měl i v závodě. Jízda na tvrdých gumách byla delší, než bychom chtěli, ale se safety car na trati jsme museli jet do boxů. Takže posledních pár kol to trochu klouzalo, ale měli jsme dobré tempo a dokázali vše zvládnout," řekl Verstappen, který dnes jako sedmý pilot historie F1 vybojoval sté umístění na stupních vítězů.

Nizozemec v jednom z nejrychlejších závodů sezony porazil týmového kolegu Sergia Péreze o více než 13 sekund.

Mexičana o druhou příčku nepřipravil ani trest, který dostal během závodu. Stejně jako před týdnem v Sáchiru se na třetím místě umístilo Ferrari, ale tentokrát jej řídil Charles Leclerc.

Obhájce titulu Verstappen si v první zatáčce udržel vedení. Za ním se rozhořela bitva mezi Pérezem a Leclercem, v níž nakonec slavil úspěch pilot Ferrari. Ale trvalo to pouhá čtyři kola, než Mexičan předjel monackého pilota a převzal druhé místo.

V sedmém okruhu přišla chyba Lance Strolla, načež jeho Aston Martin vrazil do svodidel.

Vyjel proto safety car a v boxech začala horečnatá práce mechaniků s výměnou pneumatik. Na trati naopak zůstali Lando Norris a Lewis Hamilton, přičemž pilot McLarenu se ujal vedení. Norris se tak stal teprve druhým jezdcem, který byl v této sezoně v čele podniku F1.

Výjezd z boxového stání nevyšel úplně týmu Red Bull u Péreze, protože Mexičana vypustili do dráhy Fernanda Alonsa. Za to padl pětisekundový trest.

Ve 13. okruhu se vše vrátilo do starých kolejí, na první pozici se znovu dostal suverén posledních let Verstappen.

Nováček Oliver Bearman, který za volantem Ferrari nahradil Carlose Sainze juniora, si v premiéře dojel pro šest bodů za sedmé místo. V samotném závěru za sebou udržel Norrise i Hamiltona.

Teprve 18letý Brit vystřídal teprve včera krátce před třetím tréninkem a kvalifikací španělského jezdce, jehož postihl akutní zánět slepého střeva a musel na operaci.

Bearman připomněl debutový závod Nycka de Vriese ve Williamsu, který ve VC Itálie 2022 obsadil devátou pozici.

Světový šampionát pokračuje 24. března v australském Melbourne. To bude už podle tradice v neděli. První dva závody se jely v sobotu kvůli tomu, že 10. března začíná muslimský svátek ramadán.

Kvůli tomu saúdskoarabští pořadatelé posunuli závod už na dnešek. A protože mezi Grand Prix F1 musí být týdenní odstup, jelo se v sobotu už před týdnem v Bahrajnu.