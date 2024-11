"Tým byl proti." Norris věnoval vítězství v katarském sprintu Piastrimu

Oscar Piastri vyhrál sprint v rámci Velké ceny Kataru formule 1. Doslova v posledních metrech jej před sebe pustil do té doby vedoucí týmový kolega Lando Norris.

Třetí na okruhu v Losailu dojel George Russell s Mercedesem.

Norris vedl od startu až téměř do závěru sprintu. Těsně před koncem posledního 19. kola před sebe pustil svého týmového parťáka a oplatil mu tak stejnou službu ze závodu v Brazílii.

"Dojeli jsme první a druhý a o to nám dneska šlo. Získali jsme maximum bodů a v celém týmu jsme šťastní. Před cílem to bylo hodně těsné, aby nás nepředjel George (Russell), ale od Brazílie jsem věděl, že to musím udělat. Z týmu mi řekli, že to nemám dělat, ale já si říkal, že mi to nevadí. Netrápí mě to, chci vyhrávat hlavně Velké ceny," uvedl v cíli britský pilot.

Norris udělal vítězstvím další krok k zisku celkového druhého místa ve světovém šampionátu. McLaren pak kráčí za ziskem Poháru konstruktérů.

McLaren má nyní 623 bodů, druhé Ferrari 593. Dělí je tedy 30 bodů a k mání letos bude posledních 86. Třetí Red Bull na Scuderii ztrácí už 37 bodů.

Zatímco britský tým získal v letošním posledním sprintu maximální možný počet bodů, u Red Bullu byli rádi za jediný bod už jistého šampiona Maxe Verstappena.

Sergio Pérez pokračoval v sérii bídných výkonů a dojel poslední. Mexičanova kariéra v elitním týmu je tak stále ohroženější. Po posledním podniku sezony akcionáři Red Bullu rozhodnou, zda mu tým nevypoví kontrakt.

V Losailu je dnes na programu ještě od 19 hodin SEČ kvalifikace na vlastní Grand Prix. Ta se pojede zítra od 17 hodin SEČ.