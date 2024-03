Podle stejných not. První závod F1 vyhrál Verstappen, za Red Bully dojela obě Ferrari

Max Verstappen v Red Bullu suverénně vyhrál první podnik letošního ročníku formule 1 v Sáchiru. Obhájce titulu tak v Bahrajnu navázal na sérii sedmi vyhraných Grand Prix na konci loňské sezony.

Za úřadujícím mistrem světa, který vybojoval 55. vítězství v F1, se umístil jeho týmový kolega Sergio Pérez. Mexičan ztratil více než 22 sekund. Na stupně vítězů se postavil také dnes třetí Carlos Sainz junior z Ferrari.

Přes problémy s brzdami si pro čtvrté místo dojel druhý jezdec Scuderie Charles Leclerc. Jednoduchý závod neměl ani sedminásobný světový šampion Lewis Hamilton. Brit více než polovinu Velké ceny seděl na rozbitém sedadle, přesto mu v cíli patřilo sedmé místo.

V Sáchiru se výrazně rozdělilo závodní pole. Bodovali jezdci pouze pěti stájí Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren a Aston Martin, další polovina týmů z Poháru konstruktérů vyšla naprázdno.

Verstappen ovládl závod stylem start - cíl. O vedení nepřišel ani po dvou zastávkách v boxech,. Už před tou první si vytvořil velký náskok, který až do závěru navyšoval.

Navíc přidal nejrychlejší kolo, takže nasbíral maximální počet 26 bodů.

"Prostě nádhera! Bylo to skvělý závod, neuvěřitelně dobře nastavený vůz. Je to skvělý začátek roku. Kluci, opravdu, opravdu dobrý. A také double, takže naprosto fantastické," radoval se Nizozemec v cíli do týmového rádia.

Spokojený byl i jeho týmový kolega. Pérez sice startoval až ze třetí řady, ale díky výbornému závodnímu tempu Red Bullu se prodíral kupředu.

Klíčový předjížděcí manévr předvedl ve 14. kole, kdy předvedl v té době druhého George Russela v Mercedesu. Zatímco mexický jezdec si druhou pozici udržel až do konce Velké ceny, Britovi se začal přehřívat motor a byl rád, že dojel pátý.

Mezi oběma jezdci Ferrari se dnes rozehrály hned dva tvrdé souboje. Ani jeden z nich nechtěl ustoupit byť jen o centimetr.

V obou případech byl ale nakonec úspěšnější Sainz, který se na pódium vrátil poprvé od loňské Grand Prix v Austinu.

Světový šampionát pokračuje už příští sobotu závodem v saúdskoarabské Džiddě. V neděli 10. března začíná největší svátek muslimské víry, ramadán. K němu patří i půst od úsvitu do západu Slunce. Proto byl závod na městském okruhu v Džiddě přesunut o den dříve, než jak bývá zvykem.

Pravidla šampionátu hovoří jasně: Mezi dvěma závody musí být alespoň týdenní odstup. Kvůli tomu byl úvodní závod sezony v Bahrajnu přesunut už na dnešek.