Jedničkou draftu NHL se stal Kanaďan Celebrini, v prvním kole byl z Čechů jen Jiříček

Kanadský hokejový útočník Macklin Celebrini se podle očekávání stal jedničkou draftu kanadsko-americké NHL. Osmnáctiletého hráče si vybralo San Jose. Jediným draftovaným českým hráčem v prvním kole se stal plzeňský obránce Adam Jiříček, kterého si jako šestnáctého vybralo St. Louis.

"Bylo neuvěřitelné slyšet moje jméno," citovala Jiříčka česká mutace webu nhl.com. "Je neuvěřitelné, že tady můžu být. Užívám si každý moment," doplnil rodák z Klatov, jenž v den draftu slavil 18. narozeniny.

Celebrini, který se letos představil na juniorském mistrovství světa, kde Kanada vypadla ve čtvrtfinále po porážce s Českem 2:3, působil v poslední sezoně v týmu Boston University v soutěži NCAA.

"Je to neskutečný pocit. O tomhle okamžiku jsem snil už od dětství a teď se stal skutečností," řekl Celebrini televizní stanici ESPN.

Rodák z Vancouveru v univerzitní soutěži nasbíral v 38 zápasech 64 bodů za 32 branek a stejný počet asistencí.

"Jsem nadšený, že si mě vybral tak skvělý klub. A jsem maximálně natěšený na to, co přijde dál. Mám spoustu pocitů, ale ze všeho nejvíc velkou radost a jsem nadšený," uvedl Celebrini, který letos získal jako nejmladší hokejista v historii Cenu Hobeyho Bakera pro nejlepšího hráče NCAA.

Dvojkou draftu se stal běloruský obránce Arťom Levšunov, jehož získalo Chicago. Jako třetí volili zástupci Anaheimu a rozhodli se získat práva na kanadského útočníka Becketta Senneckeho, který přitom v žebříčcích nefiguroval v první desítce.

"Věřil jsem, že by si mě mohlo vybrat Chicago a stalo se. Jsem šťastný," řekl Levšunov, jenž se stal nejvýše draftovaným Bělorusem v historii.

Podobný zápis se podařil i Michaelu Brandseggovi-Nygardovi z Norska, jehož si vybral Detroit jako celkově 15. hráče. Norové ještě nikdy neměli v 1. kole svého zástupce, letos si první den draftu kluby vybraly hned dva.

Velký aplaus v hale Sphere v Paradise v Nevadě sklidila zpěvačka Céline Dion, která na pódiu zastupovala Montreal a ohlásila volbu Canadiens, již se stal ruský útočník Ivan Děmidov.

Historicky první volbou Utahu, který v NHL od příští sezony nahradí Arizonu, se stal Tij Iginla, syna slavného Jaromeho Iginly.

Adam Jiříček, který podstatnou část sezony vynechal kvůli zranění, byl šestým nejvýše draftovaným Evropanem. Na juniorském mistrovství světa si poranil koleno a musel na operaci.

V NHL působí i jeho starší bratr David, kterého před dvěma lety draftoval jako šestého hráče celkově Columbus. Stejně jako tehdy v Montrealu byla v hledišti celá rodina.

"Je nás hodně. Super, že si to můžeme užít společně," řekl Jiříček. "Jak draft probíhal, trošku jsem očekával, že by to tak mohlo dopadnout. Malinko jsem to tušil. Draft a NHL je pro mě další motivace. Takový odrazový můstek," uvedl Jiříček, jenž podle svých slov není po operaci ještě stoprocentně fit. "Vše je ale na dobré cestě," dodal.

Druhé až sedmé kolo draftu se uskuteční dnes od 17:00 SELČ.