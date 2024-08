Dostálovu snoubenku vyhodili z cílového prostoru. Oslavu zlata nakonec obrečela

Sama neprožila ideální závod, propadla v "béčkovém" finále, ale stejně u cíle o pár desítek minut později okusila zlatou euforii. Přítelkyně Josefa Dostála kajakářka Anežka Paloudová držela pěsti svému snoubenci v pařížském olympijském boji o medaile přímo v cílovém prostoru, ale neměla to tak snadné, bojovala i s přísnými pravidly pořadatelů.

Anežka Paloudová na OH 2024 v Paříži | Foto: Reuters

Paříž (od našeho zpravodaje) - Bylo to přání českého reprezentanta. Až vyleze z lodi po finále kilometrové trati kajakářů, ať už to dopadne jakkoli, chce jako prvního člověka vidět svou snoubenku Anežku Paloudovou.

"Nešla jsem proto na tribunu, ale na plato, kam přiráží lodě. Jenže minutu před startem mě vyhodili, že tam nesmím být. Musela jsem stát až na můstku za platem," popsala poté kajakářka, která jen chvíli předtím vybojovala na pětistovce konečné 15. místo.

Na plácku před uličkou vyhraženou pro novináře měla možnost sledovat jen televizní obrazovku a cílový prostor.

"Nebyla jsem si jistá, jestli se tam smí stát a fandit. Většinou se to nesmí, ale bylo tam nějaké kovové zábradlí, tak jsem mlátila rukou do toho zábradlí.Trochu jsem si omlátila klouby, ale jsem nadšená," zářila uslzená česká reprezentantka.

Když Dostál na kilometrové trati všechny předjel a proťal cíl, neohlížela se na nikoho z pořadatelů a vtrhla na plato.

"Začala jsem brečet, snad i slintat. Ty emoce ze mě šly ven, byly neskutečné. Říkala jsem mu, že vím už dlouho, že on je nejlepší chlap na světě, ale teď už to ví úplně všichni," popsala první chvíle po vzájemném setkání.

Sama přitom byla ze svého výkonu v sobotních finálových kolech dost nešťastná. A tak doufala, že si veškerou smůlu z rodiny vybrala ona a Dostál bude ten, který to celému týmu vynahradí.

"Jel krásně už od začátku. Málokdy jede start cíl, nepřepálil to, v televizi bylo vidět, že mu ta loď krásně jede, hrozně jsem věřila, že má nejen na medaili, ale i vyhrát," uvedla.

V Paříži se drželi podobné strategie jako třeba tým Martina Fuksy a u jezera, kde se olympijské závody rychlostní kanoistiky jedou, si zařídili vlastní bydlení. Odmítli ubytování v olympijské vesnici.

Paloudová tak dobře viděla, že zatímco po pátečním zlatu Martina Fuksy byl její partner hodně nervózní, druhý den z něho veškerý stres opadnul.

"Ráno se probudil a byl to klasický Pepa, házel své vtípky, pusu od ucha k uchu. To jsem věděla, že dneska to bude jeho den," culila se.

Nyní je čekají jen příjemné starosti, kromě společné oslavy olympijského zlata i plánování svatby.

"Zatím na to nebyl čas, zasnoubeni jsme od června a teď byl před námi vrchol v podobě her. Dáme dneska nějaké společné pivo a pak až někdy budeme řešit svatbu," dodala Paloudová.

