"Kolik kol ještě zbývá?" Francouzka projela dvakrát cílem, stálo ji to vítězství

Doriane Pinová vládla prvnímu víkendu ženské akademie formule 1, ale o druhé vítězství ji připravila špatná komunikace s týmem.

Součástí víkendu Grand Prix Saúdské Arábie byly také úvodní dva závody nové sezony čistě ženského seriálu formulové akademie F1. Jasně ho opanovala francouzská závodnice Doriane Pinová.

Zatímco páteční vítězství bylo jednoznačné, o sobotní triumf 20letá pilotka po závodě přišla. Důvod byl velmi kuriózní.

Pinová proťala cílovou čáru o dvě sekundy dříve než Abbi Pullingová z Velké Británie. Čerstvá vítězka si však nebyla jistá, zda to už byl opravdu konec.

"Kolik kol ještě zbývá do cíle?" ptala se do týmového rádia. Jenže na boxové zídce italské stáje Prema se právě bouřlivě slavilo, takže jezdkyni neměl kdo odpovědět.

Pinová si to vyložila tak, že má dál závodit a po okruhu v Džiddě se dál řítila v plné rychlosti. Až poté, co znovu minula šachovnicový prapor, ji definitivně zastavily vyvěšené červené vlajky.

Mezitím se do sluchátek ozval vyděšený závodní inženýr Premy: "Doriane, co to děláš? Je tu šachovnicová vlajka."

Na to zaskočená pilotka kontrovala větou: "Ale vy jste mi to neřekli!"

Ze sobotního úspěchu se těšila jen pár desítek minut. Pak přišel verdikt ředitelství závodu: za to, že po projetí cílem nezpomalila, dostala trest průjezdu boxy. Ten se proměnil ve 20sekundovou penalizaci a Francouzka se propadla až na deváté místo výsledkové listiny.

Dění na saúdskoarabském okruhu kritizoval exšampion F1 Damon Hill. "Možná by měli konec závodu oznámit také červenými světly, místo aby jen mávali vlajkou asi 20 stop vysoko (6 metrů, pozn. aut.) v mrtvém úhlu. Možná? Nejsem odborník. Ale ano, jsem!" uvedl Brit na sociální síti X (dříve Twitter).