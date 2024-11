"Pro mě byl Gretzkym mezi gólmany." Hašek jako první Čech vstoupil do síně slávy

Prvním českým hokejistou, který vstoupil do Hokejové síně slávy v Torontu, se 17. listopadu 2014, tedy přesně před deseti lety, stal brankář Dominik Hašek.

Dominik Hašek uveden do Síně slávy NHL | Foto: Facebook: Hockey Hall of Fame

Pardubický rodák, který v lednu oslaví šedesátiny, se už předtím dočkal téměř všech poct, o kterých může hokejový gólman snít.

Kromě dvou prstenů za triumf ve Stanleyově poháru získal například zlatou medaili z olympijských her v Naganu, dvakrát byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem kanadsko-americké ligy, a dokonce šestkrát získal Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře NHL.

"Jednodušší je hrát hokej," uvedl Hašek před deseti lety v Torontu s úsměvem svou desetiminutovou řeč na pódiu, při které poděkoval rodině a všem, kteří mu k jeho hvězdné kariéře pomohli.

O rok později vstoupil i do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace (IIHF), už od roku 2008 je členem Síně slávy českého hokeje. Hašek rovněž pětkrát vyhrál Zlatou hokejku, dvakrát se stal vítězem ankety Sportovec roku a v roce 1998 byl vyhlášen českým Hokejistou století.

Ve výčtu úspěchů mu chybí jen titul mistra světa, nejlépe byl druhý na MS 1983 v Západním Německu.

"Pro mě byl Waynem Gretzkym mezi gólmany," prohlásil kdysi o Haškovi jiný bývalý brankář Chris Osgood. V letech 2006 až 2008 spolu působili v Detroitu.

"Dokázal podobně číst dění na ledě. Díky jeho instinktům, které měl nejlepší, co jsem kdy u gólmana viděl, byl o dost napřed před ostatními. Měl odlišný styl, ale on dobře věděl, co dělá. To nebylo jen o tom, že by hádal," poznamenal Osgood.

Hašek je rozvedený, z manželství s Alenou Haškovou má už dospělého syna Michala a dceru Dominiku.

Druhý syn se mu narodil před třemi lety ve vztahu se současnou partnerkou.

Jeho mladším polovičním bratrem (mají stejnou matku) je fotbalista a trenér Martin Hašek. Brankář, přezdívaný Dominator, se v minulosti pokoušel podnikat, firmy prodávající sportovní oblečení ani energetické nápoje ale příliš neuspěly.

Hašek, který se mimo jiné výrazně staví na stranu Ukrajiny ve válce s Ruskem, letos kandidoval na Benešovsku do Senátu, skončil třetí.

Jako druhý a zatím poslední český hokejista se členem Hokejové síně slávy v Torontu stal pět let po Haškovi legendární útočník Václav Nedomanský. Letos osmdesátiletý hokejista proslul mimo jiné tím, že se jako jeden z prvních Evropanů prosadil i v zámoří, kde prošlapával cestu svým nástupcům.

V NHL strávil šest sezon (1977 až 1983), většinu z toho v dresu klubu Detroit Red Wings. Bývalý vyhlášený kanonýr má i devět medailí z mistrovství světa včetně zlata z roku 1972, ze dvou olympiád si odvezl stříbro a bronz.