Divoká bitka od první vteřiny. Touha po pomstě ovládla šlágr NHL

Divoká bitka, do které se zapojilo všech deset hráčů v poli, vypukla ve šlágru hokejové NHL, sotva puk opustil při úvodním vhazování ruku rozhodčího. Šlo o vyřizování účtů z minulého zápasu mezi New York Rangers a New Jersey Devils.

1:03 Bitka v úvodu utkání Rangers - New Jersey | Video: Asociated Press