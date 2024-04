Dejte mi Procházku, pošlu ho k zemi, loudí Američan. Čech vyslal jasnou reakci

Po drtivé porážce jeho šance na úspěch v dlouhodobém boji o titul šampiona polotěžké váhy UFC dramaticky klesly. Američan Jamahal Hill to ale odmítá přijmout a žádá si souboj s Čechem Jiřím Procházkou.

Dvaatřicetiletý obr z Chicaga kolem sebe roky šíří auru bojovníka, s jehož sebevědomím neotřese vůbec nic. Po nepříjemném knockoutu od aktuálního šampiona Brazilce Alexe Pereiry tento narativ šíří neochvějně dál.

Ačkoli na hlavním souboji poslední akce UFC 300 v Las Vegas nestihl předvést prakticky nic a po prvním vážném útoku soupeře skončil v bezmocné poloze na zemi, žádal si bezprostředně po porážce souboj s Procházkou, který na stejném galavečeru nadchl vítězstvím nad Rakušanem Aleksandarem Rakičem.

"Odvážil jsem se sáhnout na vrchol přes nepřízeň, postavil jsem se velké výzvě. Na tom nejvyšším levelu jsem prohrál, ale už dvakrát jsem vzal titulový zápas na poslední chvíli, což by jen tak někdo neudělal. Teď mi dejte Procházku, pojďme na to," nechal se slyšet Hill.

S Procházkou má hodně společného. Oba se v minulých letech dostali k titulu poté, co porazili Brazilce Glovera Teixeiru, oběma ale obhajobu pásu zhatily zdravotní potíže a při návrat jeden jako druhý tvrdě narazili na momentálního vládce Pereiru.

"Jsem v pohodě. Nenechám hatery, aby se mi dostali do hlavy. Pořád jsem vlastně vítěz. Až ho sundám, budou všichni zticha," dodal v narážce na vytoužený duel s českým bojovníkem.

Hill a Procházka už se jednou utkat měli. Poté, co Hill v listopadu získal titul, který pro ostatní soupeře uvolnil právě zraněný Čech. Nyní ale nevypadá, že by bylo jejich klání na pořadu dne. Pro Procházku by šlo o jednoznačný krok zpět.

Ostatně hned po svém triumfu nad Rakičem jasně vyhlásil, že chce znovu bojovat o titul šampiona. V minulém týdnu své plány potvrdil, když měl v rozhovoru se známým MMA novinářem Arielem Helwanim reagovat na Hillovu výzvu.

"Chci bojovat o titul, mám teď hlavě jenom to. Někomu mohlo připadat, že souboj s Rakičem byl o tom, že jsem hodně inkasoval, což by na Pereiru nefungovalo. Lidé si však musí uvědomit, že s ním budu bojovat úplně jinak. Pracujeme na tom, věřím, že to dopadne," prohlásil Procházka.

O tom, co bude dál, se v zákulisí čile spekuluje. Pereira sice naznačil, že by si přál trochu jiný druh výzvy, zároveň by ale už 4. května rád zápasil doma v Brazílii. Český zápasník prý okamžitě navrhl svému manažerovi, aby o možnosti vzájemného duelu jednal s vedením UFC.