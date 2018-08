Židlický: Neúspěch mladíků kvůli příletu? Není to výmluva. Když kluci slzeli, bylo mi jich líto

před 30 minutami

Žádná tragédie, ale ani úspěch. Hokejová osmnáctka hodnotí své vystoupení na Hlinka Gretzky Cupu.

Edmonton - Plánovali, že v Rogers Place, kde jinak nastupují slavní Oilers, zabojují o finále. Místo toho čeští mladíci hráli o páté místo v malé edmontonské hale pro tisícovku diváků. Motivaci však ze sebe vyždímali, Slovensko smetli 8:3. Na bránu vyslali skoro 60 střel.

"Soupeř k tomu asi přistoupil trochu hůř než my," řekl pro hokej.cz útočník Filip Přikryl. "My si řekli, že se určitě nebudeme vzdávat, že turnaj ještě neskončil a že ho chceme dohrát se ctí."

"Soupeře jsme jednoznačně přehráli, byli jsme lepší. Trošku se to řezalo, ale hlavní je, že jsme z toho vyšli vítězně," dodal forvard Marcel Barinka, jenž přispěl hattrickem. Celkově byl díky statistice 3+3 nejproduktivnějším hráčem mančaftu.

Vnuk trenéra osmnáctky Aloise Hadamczika nemíří na rozdíl od řady parťáků zpět do vlasti, ale zůstává v Kanadě, kde bude oblékat barvy juniorského Halifaxu. Vyústění Hlinka Gretzky Cupu nebere tragicky: "Chtěli jsem si zahrát finále ve velké aréně, ale zase nemůžeme klopit hlavy. Páté místo není žádná katastrofa."

První české krůčky na turnaji, konkrétně prohry 0:6 a 0:3, přitom katastrofou zaváněly. Pak ale mladíci porazili Finsko 4:3 po prodloužení a deklasovali své východní sousedy.

"Trošku blbě načasované, ale jsme rádi," posteskl si asistent trenéra Marek Židlický. "Nejsme spokojení. Nepřijeli jsme se zúčastnit, ale vyhrát. Poprat se o nejvyšší příčky. Bohužel to dopadlo takhle."

Páté místo je nejhorším výsledkem od roku 2015, kdy osmnáctka skončila až šestá.

Kouč Hadamczik vysvětloval vlažný start pozdním příletem a následnou špatnou aklimatizací.

"Není to výmluva," podotkl Židlický. "Cestovali jsme 24 hodin a druhý den hráli s Kanadou. Byl to perfektní zápas, kluci ho opravdu odmakali. Ale pak na ně padla únava. Chyběl nám krok. Když na mezinárodní scéně nejste stoprocentní, není to ono. Doufám, že v dalších ročnících uděláme všechno pro to, aby kluci měli čas na regeneraci."

"Nechceme se vymlouvat, ale únava na nás byla znát," souhlasil Přikryl.

Naději na lepší umístění ztratili Češi v klání se sbornou. Přestože ji přestříleli, prohráli 0:3. Kabinu pak zahltil smutek. "Když jsme po zápase viděl kluky, jak jsou smutní a mají slzy v očích, bylo mi jich strašně líto," dodal Židlický.

Osmnáctku čeká v příštích měsících ještě pět turnajů včetně dubnového mistrovství světa ve Švédsku. Při vrcholu sezony má Hadamczik na co navazovat, neboť minulý ročník dokráčel navzdory nepovedené skupině do semifinále.