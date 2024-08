Chyběla necelá sekunda. Bratři Fuksové nebyli na deblkanoi daleko od medaile

Bratři Petr a Martin Fuksové skončili sedmí v závodu deblkanoí na trati 500 metrů na olympijských hrách v Paříži. Již postupem do osmičlenného finále čeští reprezentanti vylepšili výsledek z Tokia, kde společně dojeli na dvojnásobné trati desátí.

Z vítězství se radovali Číňané Liou Chao, Ťi Po-wen, stříbro získali Italové Gabriele Casadei, Carlo Tacchini a bronzové medaile vybojovali Joan Antoni Moreno a Diego Domínguez ze Španělska.

"Super. Já jsem si dal cíl, že chci být na olympiádě ve finále na deblu. To se nám povedlo. My jsme všechno dali do toho semíčka. Byl jsem šťastný, že jsme ve finále. Říkal jsem, že kdyby se nám povedlo udělat aspoň jednu loď, tak by to bylo skvělé. Povedlo se to," řekl českým novinářům Martin Fuksa.

Fuksové se do bojů o medaile dostali zásluhou čtvrtého místa v dopoledním semifinále, když dokázali ve finiši předstihnout rumunskou dvojici Ilie Sprincean, Oleg Nuta. I ve finále byli po startu poslední, v závěru ale předjeli Brazilce Jackyho Nascimenta a Isaquiase Queiroza. Od medaile dělilo českou dvojici 65 setin sekundy.

"Asi jsme nejeli těsnější závod. Jsem moc rád, jak jsme jeli, byl to super závod. Konkurence je prostě silná. Povedený závod nám stačí na sedmé místo, tak to prostě je. Kdyby mi to řekl někdo před olympiádou, tak to beru," doplnil Martin Fuksa. V pátek ho čeká semifinále a případný boj o medaile na singlu na kilometru.

"Víme, jak jsou ti konkurenti rychlí. Věděli jsme, s čím sem jedeme. Sedmé místo je vylepšení od Tokia, samozřejmě paráda. Samozřejmě vždycky bychom chtěli být lepší. Trénujeme pro to a děláme všechno, abychom byli nejlepší," uvedl Petr Fuksa.

Závod čtyřkajaků na 500 metrů ovládli Novozélanďanky a Němci, kteří navázali na triumf z Tokia. Druhou zlatou medaili po třech letech získali Max Rendschmidt, Tom Liebscher a Max Lemke. Novým členem posádky byl Jacob Schopf, který v Tokiu vybojoval stříbro na deblkajaku.

Již šestou zlatou a celkově sedmou olympijskou medaili vybojovala pětatřicetiletá Novozélanďanka Lisa Carringtonová.

Rychlostní kanoistika:

500 m:

Muži:

C2: 1. Liou Chao, Ťi Po-wen (Čína) 1:39,48, 2. Casadei, Tacchini (It.) 1:41,08, 3. Moreno, Domínguez (Šp.) 1:41,18, 4. Petrov, Korovaškov (AIN) 1:41,27, 5. Kretschmer, Hecker (Něm.) 1:41,62, 6. Adolf, Hajdu (Maď.) 1:41,66, 7. P. Fuksa, M. Fuksa (ČR) 1:41,83.

K4: 1. Německo (Rendschmidt, Lemke, Schopf, Liebscher-Lucz) 1:19,80, 2. Austrálie (Fitzsimmons, Van der Westhuyzen, Collins, Havard) 1:19,84, 3. Španělsko (Craviotto, Arevalo, Cooper, Germade) 1:20,05, 4. Ukrajina 1:21,01, 5. Litva 1:21,13, 6. Srbsko 1:21,52.

Ženy

K4: 1. Nový Zéland (Carringtonová, Hoskinová, Brettová, Vaughanová) 1:32,20, 2. Německo (Paszeková, Hakeová, Jagschová, Brüsslerová) 1:32,62, 3. Maďarsko (Puppová, Fojtová, Csipesová, Gazsová) 1:32,93, 4. Polsko 1:33,17, 5. Čína 1:33,57, 6. Španělsko 1:34,51.