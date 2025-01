Procházka si hlídá svou "velkohubost". Hilla prostě půjdu ulovit, tvrdí přesto

Sedmý zápas pod hlavičkou elitní světové organizace UFC čeká v noci ze soboty na neděli nejlepšího českého MMA bojovníka Jiřího Procházku. V Los Angeles se utká s Američanem Jamahalem Hillem a bude se snažit vrátit na vítěznou vlnu. Naposledy se v oktagonu představil v červnu, kdy podruhé v kariéře prohrál s Brazilcem Alexem Pereirou, který jej na začátku druhého kola knokautoval.

"Zamakal jsem na svých chybách, chci se posunout dál. Tohle jsem už říkal po letní porážce s Pereirou, ale teď chci dokázat, že nejsem velkohubý a chci svá slova převést do praxe. Hilla jedu prostě ulovit," řekl Procházka na tiskové konferenci před odletem do zámoří. "Každý blížící se zápas beru jako životní. Nenarodil jsem se proto, abych prohrával nebo podával špatné výkony," doplnil.

Dvaatřicetiletý Procházka má na kontě v MMA 35 zápasů, ze kterých 30 vyhrál. V posledních devíti letech prohrál pouze s Pereirou. O rok starší Hill bojoval podle webu sherdog.com ve 14 zápasech, v nichž dvakrát padl. Nestačil v roce 2020 na Skota Paula Craiga a letos v dubnu jej Pereira knokautoval v 1. kole.

"O zápas s Procházkou jsem si poprvé řekl už v roce 2021, kdy přišel do UFC. Byl to chlapík, kterého jsem si začínal všímat a vyhlížet, že bychom se nakonec mohli potkat. Než se dostal do UFC, nevěděl jsem, kdo to je, ani jsem nevěděl nic o jeho kariéře. Zaujal mě jeho styl. Řekl jsem si, že bychom mohli předvést dobrou show," citoval Hilla web kaocko.cz.

Procházka do zápasu nastoupí s netradičním vzhledem. Na podporu své fanynky bojující s rakovinou, která přišla o vlasy po chemoterapii, si oholil hlavu. Zároveň se prostřednictvím své nadace rozhodl věnovat milion korun na podporu onkologických pacientů.

"Inspirován Ashley jsem chtěl projevit svou solidaritu s ní a všemi onkologickými pacienty, proto tento účes. Navíc při dosažení milionu sledujících na instagramu věnuji jednu korunu za každého sledujícího na podporu onkologických pacientů," uvedl Procházka v Los Angeles. Ředitel UFC Dana White následně oznámil, že se ke kroku českého bojovníka přidá a věnuje stejnou částku.