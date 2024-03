Nespokojený český biatlon. Nefunguje to, chyb nastalo víc, řekl šéf a slíbil změny

Prezident Českého biatlonu Jiří Hamza nebyl s uplynulou sezonou spokojený, v realizačním týmu podle něj nastanou změny.

Biatlonisté se nedostali ani jednou na stupně vítězů, což se jim naposledy stalo v sezoně 2009/10.

Nejlepší umístění vybojovala Tereza Voborníková ve vytrvalostním závodě v Oslu, kde byla pátá.

Voborníková byla také na 16. místě nejvýše klasifikovanou ženou v konečném hodnocení Světového poháru. Z mužů skončil nejlépe osmadvacátý Michal Krčmář.

"Spokojení určitě být nemůžeme. Když pominu Bimba (Krčmáře), který před sezonou prodělal, co prodělal (cytomegalovirus), tak kluci pokrok neudělali," konstatoval Hamza.

"Pozitivem je možná urychlený návrat Tomáše Mikysky, který se dokázal po zranění začlenit do špičky, a relativně velkou část šplhal nahoru Jonáš (Mareček)," snažil se šéf českého biatlonu najít dobré momenty.

"U zbytku ale ty výsledky, myslím, mluví za všechno. Musíme si to zanalyzovat. Chyb muselo nastat víc a musíme začít každý sám u sebe. Asi neděláme všechno dobře a musíme něco změnit," prohlásil Hamza.

Mezi nejlepšími chyběly i ženy. Hlavní opora z dřívějších let Markéta Davidová skončila ve Světovém poháru na 18. místě, nejhůře od sezony 2018/19.

"Markéta asi také neodvedla to, co od sebe očekávala. Pozitivem je, že šla nahoru Terka Voborníková. Taky jsme ale čekaly upřímně, že budeme dál," doplnil Hamza.

Sedmadvacetiletá Davidová se během sezony trápila především střelecky. Její úspěšnost klesla na 79 procent.

"Střelecky jsme se bohužel neposunuli. Spíš jsme šli dva kroky dozadu. Běžecky jsme šli po mistrovství světa nahoru, ale střelba byla hodně špatná. Tak to asi vnímáme všichni. A říkat, že byla dobrá, když všude vidíme, že nám ty parametry klesly, by nebylo úplně ono," řekl Hamza.

Připustil, že po sezoně dojde v realizačním týmu ke změnám. "Bavíme se o tom a určitě nastanou," slíbil první muž českého biatlonu.

"Musíme ale začít všichni sami u sebe. Čekali jsme, že přijde nějaký vrchol směrem k mistrovství světa v Novém Městě na Moravě, ten nepřišel a teď se musíme upnout na olympiádu. Ale říkat, že byly výsledky dobré, nemá smysl. Nebyly takové, jaké jsme očekávali," zopakoval Hamza.

O změnách bude biatlonový svaz informovat během jara. "Nemáme tolik času. Budeme se muset jako sportovní a normální vedení sejít a říct si, co uděláme dál," podotkl.

"Za posledních pět let máme 25 medailí z juniorských a dorosteneckých mistrovství světa. Je to ale o tom, aby se zamyslel každý z nás. Každý z nás vidíme, že to nefunguje, a schovávat se před tím nemůžeme. Mysleli jsme si, že to bude dál," dodal Hamza.