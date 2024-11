Česku roste další rychlobruslařský šampion. Mladý Jílek překonal světový rekord

Rychlobruslař Metoděj Jílek překonal na Světovém poháru v Pekingu juniorský světový rekord na trati 5000 metrů a obsadil celkově páté místo. Martina Sáblíková byla v závodu na 3000 metrů devátá, poté co ji limitovaly technické problémy s bruslí.

Ve druhém dílu seriálu sedmatřicetiletá česká reprezentantka nenavázala na čtvrtou příčku z minulého týdne v Naganu. Zvítězila Norka Ragne Wiklundová, za kterou Sáblíková zaostala o více než pět sekund. Mužskou "pětku" ovládl Nor Sander Eitrem.

Osmnáctiletý Jílek si zajistil start v elitní divizi A před týdnem v Naganu, kde ovládl druhou výkonnostní skupinu. V Pekingu zajel čas 6:12,99 a ještě před závěrečnou rozjížďkou se senzačně držel na třetím místě. V závěru jej nakonec překonali Eitrem a druhý Davide Ghiotto z Itálie. Od vítězství Jílka dělilo 3,51 sekundy, na třetího Nizozemce Beaua Snellinka ztratil 1,31 sekundy.

Český talent vymazal z čela juniorských historických tabulek o 85 setin dva roky starý výkon Nora Sigurda Henriksena. Zároveň už také vlastní ve své věkové kategorii maximum na dvojnásobné trati. Při premiéře v divizi A rovněž překonal dosud nejlepší český mužský výsledek v seriálu, kterým bylo 13. místo Jiří Kyncla z ledna 1987 v Innsbrucku.

Sáblíková byla v pátek dvanáctá na trati 1500 metrů. Dnes v dějišti olympijských her 2022 nastoupila v šesté rozjížďce společně s Nizozemkou Joy Beuneovou, jež byla v Naganu třetí. Od startu byla pomalejší a nakonec ji o dvanáct let mladší soupeřka porazila o více než tři sekundy. Beuneové stačil čas 4:01,90 na druhé místo.

Svěřenkyni trenéra Petra Nováka ale od začátku limitovaly problémy s levou bruslí, na které měla strženou hranu. "Při prvním kole jsem musela něco přejet, protože jsem se poté vůbec nemohla odrazit z levé brusle. V zatáčce jsem jela jen tak, abych nějakým způsobem vůbec jela, a musela jsem pak jet na rovině. A to je problém, protože zatáčka je moje nejsilnější stránka," řekla Sáblíková v nahrávce pro média.

Z triumfu se radovala čtyřiadvacetiletá Wiklundová. Mistryně světa z roku 2023 na této trati se představila až v závěrečné rozjížďce společně s vítězkou z Nagana Ivanie Blondinou z Kanady a jako jediná se přiblížila hranici čtyř minut. Zaostala za ní jen o desetinu sekundy.

Sáblíková realisticky uvedla, že o první místo by v Pekingu určitě nebojovala. "Na první holky bych určitě neměla. Čas 4:00 nebo 4:01 bych nejela, ale kolem 4:03 bych možná mohla jet. To je ale 'kdyby'. Bohužel, stalo se. Já jsem ráda, že jsem závod obstojně dojela. Čas 4:05 není zas tak strašný. Uvidíme, jak to bude vypadat příště," řekla trojnásobná olympijská vítězka.

Klíčové pro Sáblíkovou bylo, že se udržela v první dvanáctce v SP a v lednu v Calgary tak bude v závodě na 5000 metrů startovat v divizi A. "Po prvním kole jsem věděla, že je zle, ale musela jsem bojovat. Chvilku jsem uvažovala o tom, že bych se postavila a vykašlala se na to, ale pak jsem si řekla, že to není můj styl. Nekoukala jsem pak na soupeřku, ale snažila se jet co nejrychleji. Jsem ráda, že jsem neupadla, protože pád hrozil," prohlásila Sáblíková.

SP v rychlobruslení v Pekingu:

Muži - 1000 m: 1. Stolz (USA) 1:07,62, 2. De Boo (Niz.) 1:07,82, 3. Ning Čung-jen (Čína) 1:07,91. Průběžné pořadí (po 2 z 6 závodů): 1. Stolz 120, 2. De Boo 108, 3. McLeod (USA) 88. 5000 m: 1. Eitrem (Nor.) 6:06,48, 2. Ghiotto (It.) 6:10,04, 3. Snellink (Niz.) 6:11,68, …5. Jílek (ČR) 6:12,99 - juniorský světový rekord. Průběžné pořadí (po 2 z 6 závodů): 1. Ghiotto 114, 2. Eitrem 108, 3. Snellink 102, …6. Jílek 72.

Ženy- 1000 m: 1. Takagiová (Jap.) 1:14,62, 2. Rijpmaová-De Jongová 1:14,72, 3. Dalemanová (obě Niz.) 1:14,90. Průběžné pořadí (po 2 z 6 závodů): 1. Takagiová 120, 2. Leerdamová (Niz.) 92, 3. Dalemanová 91. 3000 m: 1. Wiklundová (Nor.) 4:00,10, 2. Beuneová (Niz.) 4:01,90, 3. Weidemannová (Kan.) 4:02,02, …9. Sáblíková 4:05,25, divize B: 20. Kuršová 4:17,77, 25. Korvasová 4:19,14, 26. Kainová (všechny ČR) 4:19,76. Průběžné pořadí (po 2 z 6 závodů): 1. Wiklundová 114, 2. Beuneová 102, 3. Blondinová (Kan.) 94, …6. Sáblíková 75, 39. Kuršová 9, 41. Korvasová 6.