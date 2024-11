České ženy sází na "francouzskou spojku". Cílem je vysněná olympiáda

Sázka na francouzskou kartu a razantní vylepšení defenzívy. To jsou dvě z hlavních priorit, na které vsadí české ženské ragby. Cíl je jasný: postup na olympijské hry 2024 v Los Angeles.

"Potřebujeme razantní průlom, pokud se dostaneme na olympiádu, zvedne to popularitu a přístup k ragby v celé naší zemi," uvedl sportovní ředitel České rugbyové unie Roman Šuster, který v závěru minulého týdne představil nového trenéra ženské reprezentace: Lionela Perrina z Francie.

Ostřílený kouč prošel několika pozicemi u francouzských národních týmů juniorů či žen. Českou reprezentaci přebírá po úspěšném Vítu Chalupovi, který nedávno rezignoval.

"Je třeba začít vyhrávat turnaje, posunovat se ve světovém žebříčku krok za krokem nahoru a naplno využít potenciál týmu," uvedl Francouz.

"U české reprezentace je třeba zlepšit kolektivní organizaci obrany a také soustavně pracovat na osobních dovednostech každé hráčky," doplnil třiapadesátiletý kouč.

Perrin bude úzce spolupracovat s krajanem Davidem Courteixem, který je považován za jednoho z největších expertů na sedmičkové ragby a několikrát ročně se zúčastní tréninků či zápasů českého týmu.

"Jako hlavní kritérium pro výběr francouzského trenéra jsme zvolili zkušenost s olympiádou, ale také podle mě hodně potřebný odstup a nadhled nad tím, jak to děláme v tuzemsku. Do sedmiček chceme jednoznačně donést nový vítr a energii," vysvětlil Šuster.

"Tímto krokem tak jednoznačně navazujeme užší spolupráci s Francouzskou ragbyovou federací a budeme rádi, když se bude dále prohlubovat," přidal odchovanec pražské Pragy, jenž léta úspěšně působil ve Francii v profesionálních soutěžích.

Podle Perrina je na čem v českém ženském ragby stavět. "Osm až deset hráček má velmi dobrou úroveň, jsou dobré ve hře jeden na jednoho, navíc mají chuť se zlepšovat," hodnotil.

Angažování zkušeného francouzského kouče je součástí dlouhodobé strategie České rugbyové unie, jejímž vrcholem má být účast ženského týmu na olympiádě.

Národní tým se v minulých letech pod vedením Chalupy výrazně zlepšil, postup na loňské hry měl na dohled.

"Jsme si vědomi, že konkurence se také zlepšuje a její kvalita roste. V ženských sedmičkách soutěží 120 zemí a my se budeme potkávat s tak vyspělými týmy, jakými jsou například Hongkong, Jihoafrická republika či Polsko. České hráčky musí uvěřit, že mají potenciál porážet i silné týmy," burcoval Perrin.

Podle Šustera jsou už nyní ženy na vysoké úrovni. "Cílem celého českého ragby je, aby lépe hrály všechny reprezentace, aby šly do vyšších úrovní. Pokud chceme být úspěšní dlouhodobě, je třeba začít přemýšlet o profesionalizaci ragby v Česku. Průlom v podobě účasti žen na olympiádě by tomu hodně pomohl. Bez velkého úspěchu to nepůjde," uvědomuje si český ředitel.

Loni ženy získaly na Evropských hrách v polském Krakově bronzové medaile a účastnily se kvalifikačních bojů o olympiádu ve světové soutěži World Rugby 7s Challenger Series. Stejné soutěže je čekají i příští rok.