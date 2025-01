České biatlonové překvapení. Hornig zajel ve Světovém poháru životní závod

Biatlonista Vítězslav Hornig skončil pátý ve vytrvalostním závodě v německém Ruhpoldingu a vylepšil si životní maximum, kterým bylo dosud patnácté místo.

Vítězslav Hornig | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Zároveň se jako první český muž v této sezoně Světového poháru dostal do první desítky.

Hornig střílel bezchybně a ztratil zhruba minutu a půl na vítězného Nora Vebjörna Söruma, jenž rovněž neminul žádný terč, od bronzu ho dělilo 35 vteřin.

Na skvělé umístění útočil i Michal Krčmář, který ale netrefil poslední ránu a skončil dvacátý.

Hornig se v této sezoně výrazně zlepšil v běhu a postupně posouval své nejlepší výsledky v kariéře.

V úvodu sezony byl patnáctý v závodě s hromadným startem v Kontiolahti, dnes zaznamenal další průlom. Poprvé k lepšímu běhu přidal i přesnou mušku.

"Jsem strašně rád, že to tam konečně padlo. Konečně jsem prolomil nějakou smůlu, kterou jsem letos měl, tedy spíš chyby, které jsem dělal," řekl České televizi.

Před závěrečnou položkou zpomalil, aby přiběhl na střelbu optimálně připravený.

"Trochu jsem si ve čtvrtém kole polevil, už jsem ty nohy začal trochu cítit. A povedlo se to pak vystát," pochvaloval si Hornig.

V pětadvaceti letech se poprvé mohl těšit na květinový ceremoniál pro nejlepších šest závodníků.

"Věděl jsem, že to v mých silách je. Ale cítil jsem se dnes na trati o trochu hůř než před tím. Vůbec se mi to ode mě na té trati nelíbilo. Vždycky jsem se v jedné pasáži hrozně zatáhl a pak jsem se z toho nemohl vykopat. Naštěstí to padlo," oddechl si.

Nejzkušenější člen českého týmu Krčmář měl blízko k tomu, aby stejně jako ve zkráceném vytrvalostním závodě v Kontiolahti trefil všechny terče. Až ten dvacátý nezbělal a trestná minuta znamenala místo šestého až dvacáté místo.

"Všechno jsem to vrhnul na střelnici, protože na trati jsem se necítil extra dobře po těle. Ta jedna chyba je dneska obrovský skok, mrzí to," litoval Krčmář.

Navíc kvůli snaze o přesnost strávil na střelnici spoustu času, měl nejhorší střelecký čas ze všech 103 biatlonistů, kteří vytrvalostní závod dokončili.

"Je to můj podvědomý mechanismus, se kterým teď nedokážu pracovat. Jakmile přijde vytrvalostní závod, tak je tam přemíra kontroly a je to takhle dlouhé," přiznal Krčmář.

Bodoval také Jonáš Mareček, který byl se dvěma chybami na 38. místě. Mikuláš Karlík měl tři trestné minuty a obsadil 63. místo. Adam Václavík udělal pět chyb a zařadil se na 71. pozici.

Z prvního vítězství v kariéře se radoval šestadvacetiletý Sörum a stal se šestým Norem, který v této sezoně ovládl některý ze závodů Světového poháru.

Za sebou nechal o 52 vteřin Émiliena Claudea z Francie, který rovněž ani jednou neminul. Třetí byl s jednou trestnou minutou Lotyš Andrejs Rastorgujevs.

Ve čtvrtek se v Ruhpoldingu představí ve vytrvalostním závodu ženy.

SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo):

Muži - vytrvalostní závod (20 km): 1. Sörum (Nor.) 47:30,0 (0 trest. minut), 2. Claude (Fr.) -52,1 (0), 3. Rastorgujevs (Lot.) -56,8 (1), 4. Hartweg (Švýc.) -1:20,5 (1), 5. Hornig (ČR) -1:31,3 (0), 6. Samuelsson (Švéd.) -1:42,0 (2), …20. Krčmář -2:40,4 (1), 38. Mareček -4:03,2 (2), 63. Karlík -5:43,0 (3), 71. Václavík (všichni ČR) -6:13,8 (5).

Průběžné pořadí (po 11 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 662, 2. Laegreid (oba Nor.) 614, 3. Jacquelin 490, 4. Perrot (oba Fr.) 478, 5. Sörum 471, 6. Samuelsson 440, …26. Hornig 177, 34. Krčmář 110, 41. Mareček 62, 51. Václavík 28, 76. Štvrtecký (ČR) 1.