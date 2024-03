Češi postrachem favoritů. Tenis ovládá nový fenomén, který dřív platil na okruhu WTA

Co platilo v loňské sezoně, už neplatí. Jestli jde někde z české vlaječky na tenisovém okruhu strach, je to tentokrát tour ATP. Po loňských jízdách Markéty Vondroušové nebo Karolíny Muchové jsou to čeští muži, kteří vzbuzují respekt favoritů na turnajích. A pokračující americká šňůra v Miami to jen potvrzuje.

V minulém roce uhranuly tenisovou veřejnost comebacky Vondroušové na Wimbledonu nebo Muchové v Paříži. Porážely favoritky, předváděly parádní výkony. Jenže zatímco první sbírá sílu po úmrtí v rodině, druhá se zotavuje po operaci zápěstí. Když vezmeme v potaz, že po grandslamovém čtvrtfinále v Austrálii potkaly zdravotní problémy i Barboru Krejčíkovou, jsou v ženském pavouku na tenisovém podniku v Miami největší českou nadějí Linda Nosková a Karolína Plíšková. První z nich se v Austrálii blýskla skalpem světové jedničky a účastí ve čtvrtfinále, její starší krajanka má za sebou titul v Kluži a semifinále v Dauhá. Na předchozím americkém podniku v Indian Wells se však s formou nepotkaly. Jestli se ale v posledních týdnech o někom mluví, jsou to čeští tenisoví mladíci, kteří se derou vzhůru. Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Jakub Menšík. "Tohle české trio do toho fakt šlape. A je to tak mladý tým," poznamenal na sociální síti X britský tenisový reportér Chris Goldsmith. Nejvýraznější výsledky má momentálně Lehečka. Vyhrál první titul kariéry, posbíral skalpy hráčů první dvacítky a v Indian Wells i tenisty top 5 Andreje Rubljova. "Moc se mi líbí jeho osobnost a vidím, že toho tenisově máme hodně společného. Jsem rád, že můžu nové české generaci předat zkušenosti, které jsem nasbíral. Je to pro mě nová výzva," prohlásil Tomáš Berdych, který v Indian Wells i Miami kryje Lehečkovi záda jako kouč. Coby šestadvacátý nasazený si může dvaadvacetiletý tenista z Kněžmostu dopřát i den oddychu navíc a počkat si na soupeře až pro druhé kolo. Raketový start vzhůru zaznamenal také Tomáš Macháč, který už letos porazil britskou legendu Andyho Murrayho nebo Američana Francese Tiafoea. Pokud zvládne v Miami první kolo proti šestnáctileté americké naději Darwinu Blanchovi, rýsuje se mu příležitost k další velké bitvě. Vyzval by totiž aktuální světovou šestku Rusa Rubljova, kterého letos už kromě Lehečky porazil už i Menšík. Ten sice ve finále floridské kvalifikace překvapivě nestačil na Slováka Lukáše Kleina, ale skvěle ho zastoupil jiný český tenista Vít Kopřiva, který zažívá také parádní sezonu a poprvé si zahraje Masters.