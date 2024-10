Čekání dlouhé 38 let skončilo. Česko má díky Matelové znovu evropské zlato

Stolní tenistka Hana Matelová získala na mistrovství Evropy v Linci zlato ve čtyřhře. Se Slovenkou Barborovou Balážovou v dnešním finále porazily 3:2 obhájkyně titulu domácí Sofii Polcanovou a Bernadette Szöcsovou z Rumunska.

Čtyřiatřicetiletá Matelová získala jedenácté evropské zlato pro český stolní tenis a první od triumfu Antonína Gavlase s Renátou Štrbíkovou ve smíšené čtyřhře v roce 2013. V ženském deblu slavily titul naposledy Marta Lužová s Jitkou Karlíkovou před 56 lety.

Matelová s Balážovou získaly první set 11:7, ale druhý stejným poměrem ztratily. Ve třetím sice přišly o vedení 9:6, ale nakonec uspěly 11:9. Ve čtvrté sadě vedla česko-slovenská dvojice 3:1, ale Polcanová se Szöcsovou si vzaly oddychový čas, skóre otočily a vynutily si rozhodující set.

Do něj měly Matelová s Balážovou raketový vstup a ujaly se vedení 8:2. Polcanová se Szöcsovou, které proti sobě dnes nastoupí ve finále dvouhry, dokázaly snížit na 6:8, ale Matelová s Balážovou odskočily na 10:6 a zápas vzápětí ukončily hned prvním mečbolem.

Pro Matelovou a o dva roky mladší Balážovou je zlato největším společným úspěchem. Jejich maximem dosud byla pátá místa z mistrovství Evropy v letech 2015, 2016 a 2022. Jedna výhra je dělila od cenného kovu i loni na světovém šampionátu.

"Jsme mistryně Evropy, hned jsem se ptala Bašky, jak jí to zní. Nemůžu tomu uvěřit," řekla na webu českého svazu Matelová, která se ve světle životního úspěchu rozhodla prodloužit kariéru. Původně chtěla po evropském šampionátu skončit.

"Původně to měl být můj poslední turnaj, ale určité věci mě přesvědčily, že budu pokračovat dál a minimálně ještě mistrovství světa si spolu zahrajeme. Tam budeme obhajovat čtvrtfinále a třeba jsme to konečně prolomily a cinkne to i tam," prohlásila.