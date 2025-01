Britský Guardian má jasno. Rosický je hlavní volba na sportovního ředitele Arsenalu

Tomáš Rosický by se mohl po sezoně vrátit do Arsenalu. Podle listu The Guardian je pro londýnský klub hlavním kandidátem na pozici sportovního ředitele, kterou bývalý fotbalista londýnského celku v současnosti zastává v pražské Spartě.

Čtyřiačtyřicetiletý Rosický v Arsenalu strávil deset let jako hráč a zahrál si i se současným trenérem "Kanonýrů" Mikelem Artetou. Předtím někdejší kapitán české reprezentace nastupoval také za Spartu a Dortmund, se kterým získal bundesligový titul. Funkcionářskou kariéru Rosický odstartoval v roce 2018 ve Spartě. K týmu mimo jiné přivedl dánského trenéra Briana Priskeho, který s letenským celkem získal double. Pražané také pod Rosického vedením po 19 letech postoupili do Ligy mistrů. V Arsenalu by Rosický mohl nahradit Brazilce Edua, který v listopadu skončil. Dalšími kandidáty jsou podle The Guardian Portugalec Luís Campos, který momentálně působí jako poradce v Paris St. Germain, a sportovní ředitel Brentfordu Phil Giles.