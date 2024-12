Mocný finiš Bostonu obstaral Pastrňák. Tenhle zápas vás vyvede z omylu, řekl útočník

David Pastrňák pomohl v NHL dvěma asistencemi k výhře hokejistů Bostonu 3:1 nad Buffalem.

Pastrňák si připsal oba body v závěrečných dvou minutách. Za stavu 1:1 přihrál v přesilové hře z pravé strany mezi kruhy Morganu Geekiemu, který strhl opět vedení na stranu Bostonu. Stejný hráč skóroval i ve 48. minutě, ale rozhodčí gól odvolali po trenérské výzvě kvůli ofsajdu. Konečný výsledek stanovil při hře Buffala bez brankáře Brad Marchand, jemuž přihrál do úniku Pastrňák.

"Už jsem tu dlouho, tak vím, že to vždy bývá po návratu ze západu Kanady jeden z nejtěžších zápasů sezony. Myslíte si, že se cítíte dobře, ale není to tak," uvedl Pastrňák po utkání s Buffalem, které prohrálo třináctý zápas v řadě a kleslo na poslední příčku NHL. "Věděli jsme, že to bude těžký zápas proti celku, který potřebuje zoufale vyhrát. Má talentovaný tým. Povedlo se, ale bylo to náročné. Příští zápas musíme být lepší," podotkl.

Pastrňáka těšilo, že rozhodl právě Geekie, který o jeden gól v zápase přišel. "Ale byl to jasný ofsajd. S tím se nedá nic dělat a musíte jít dál. Dobré je, že nás to nerozhodilo," komentoval situaci ze 48. minuty.

První gól sezony vstřelil Jan Rutta při prohře San Jose 2:3 v prodloužení v Edmontonu.

Český bek se prosadil v deváté minutě švihem zpoza mezikruží a dostal San Jose do vedení 2:1. Rutta skóroval poprvé od dubna a jeho trefa byla dlouho vítězná i díky výkonu brankáře Jaroslava Askarova, který kryl 39 střel.

Osmnáct sekund před koncem třetí třetiny ale poslal Mattias Ekholm zápas do prodloužení, které rozhodl Leon Draisaitl. U všech tří gólů Edmontonu asistoval Connor McDavid.

Po dvoutýdenní absenci kvůli zranění se do branky Chicaga postavil Petr Mrázek, který pustil pět gólů z 29 střel při prohře 4:6 v Calgary.

Mrázek inkasoval všechny góly v úvodních dvou třetinách, po kterých vedlo Calgary 5:1. Chicago ještě zápas zdramatizovalo a snížilo i díky dvěma trefám Tylera Bertuzziho na rozdíl jedné branky. Více domácí nedovolili a při hře Blackhawks bez gólmana zpečetili výhru. Na český brankářský souboj nedošlo, Dan Vladař plnil roli náhradníka.

"Nemůžeme hrát takhle. Udělali jsme příliš mnoho chyb, ke kterým nemělo dojít. Puky pak končí ve vaší brance. Je to záležitost, která se dá lehce odstranit, ale teď je frustrující, že se to stalo," kritizoval výkon týmu lídr Chicaga Connor Bedard, který v utkání posbíral tři body (1+2).

NHL: Nashville - Los Angeles 3:2 v prodl., Calgary - Chicago 6:4, Edmonton - San Jose 3:2 v prodl., Boston - Buffalo 3:1, Toronto - NY Islanders 3:6, Montreal - Detroit 5:1, New Jersey - Pittsburgh 3:0, Philadelphia - Columbus 5:4 v prodl., Winnipeg - Minnesota 5:0, Vancouver - Ottawa 4:5 v prodl., Vegas - Seattle 6:2.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 34 21 2 11 122:106 44 2. Toronto 34 21 2 11 106:93 44 3. Boston 35 18 4 13 91:108 40 4. Tampa Bay 30 18 2 10 120:86 38 5. Ottawa 33 18 2 13 104:95 38 6. Montreal 33 14 3 16 97:118 31 7. Detroit 33 13 4 16 88:107 30 8. Buffalo 34 11 4 19 97:119 26

Metropolitní divize:

1. New Jersey 36 22 3 11 119:91 47 2. Washington 32 22 2 8 121:84 46 3. Carolina 32 20 1 11 113:90 41 4. Pittsburgh 35 15 5 15 105:130 35 5. Philadelphia 34 15 4 15 105:123 34 6. NY Rangers 32 16 1 15 95:94 33 7. NY Islanders 34 13 7 14 92:106 33 8. Columbus 34 13 6 15 112:123 32

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 35 24 1 10 128:87 49 2. Minnesota 34 20 4 10 100:93 44 3. Colorado 35 20 0 15 116:118 40 4. Dallas 32 19 0 13 102:83 38 5. Utah 32 16 5 11 96:91 37 6. St. Louis 35 15 4 16 87:107 34 7. Nashville 34 10 7 17 79:105 27 8. Chicago 34 12 2 20 88:108 26

Pacifická divize: