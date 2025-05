"Sparťani, dresy dolů!" Lékař klubu natáhl hráči, ostudu završili hajlující chuligáni

Měl to být zápas, který alespoň trochu zastře dojem z letošní bídné sezony. Finále domácího poháru MOL Cupu bylo pro Spartu klíčové. Kuchta a spol. ho však vůbec nezvládli, prohráli 1:3. V této sezoně skončí bez trofeje. A to, že letenskou kabinu opustí Lars Friis, je po včerejšku téměř jisté.

Pro fotbalisty Sparty se stává povinný pozápasový nástup před kotel fanoušků hotovým očistcem. Po nepříjemném proslovu a mytí hlav po nedávných ligových porážkách se tentokrát museli postavit před slavnou olomouckou mušli našlapanou naštvanými příznivci.

Zkoprnělé výrazy sparťanských hvězd i kouče Larse Friise jasně značily frustraci, kterou fotbalisté, jenž ještě před půl rokem kopali základní skupinu Ligy mistrů, prožívají. "Domů pěšky," bouřila tribuna.

Servítky si nebral ani obránce Martin Vitík, který se bezprostředně po zápase oprostil od obvyklých frází a vytáček. "Z naší strany to bylo jedno velké nic. Vy to sledujete, víte, že my momentálně kvalitu nemáme. To je moje odpověď."

Právě on se jako kapitán postavil do čela řady, která čelila zlobě vlastních fanoušků. Ti po hráčích dokonce požadovali, aby svlékli rudé dresy, což Vitík odmítl. "Dokud tady budu, dres nesundám," oponoval.

To, že sparťanům pochodují nervy, bylo vidět ještě v průběhu zápasu. V 87. minutě došlo k ostrému střetu u laviček, kdy Albion Rrahmani ostře naletěl do Jakuba Pokorného a trefil ho do hlavy. Oba aktéři skončili na zemi pár metrů od sebe a okamžitě se k nim seběhly zdravotnické týmy.

V ten moment se obránce Jan Král vydal vyčinit Rrahmanimu, ale jak se nad albánským útočníkem sehnul, dostal facku od ošetřujícího člena zdravotnického týmu Sparty, kterým byl Filip Hrdlička, vedoucí lékařské péče u A-týmu. Stalo se tak přímo před zraky hlavního arbitra Karla Roučka, který následně sáhl pro červenou kartu.

Tu mohl vidět o pár minut dříve Ángelo Preciado. Ekvádorský wingbek známý svými blikanci záměrně šlápl na lýtko olomouckému Janu Navrátilovi, který se po předchozím zákroku ocitl na zemi. Místo vyloučení však Preciado viděl jen žlutou kartu.

Aby toho nebylo málo, svému klubu ještě naložila další starosti skupina takzvaných fanoušků. Ti se v centru Olomouce fotili v bílých kápích po vzoru rasistické a teroristické organizace Ku-klux-klan se zdviženými pravicemi k nacistickému pozdravu.

I kdybychom prohráli 0:10, nebudu se za to tak stydět jako za tyhle imbecilní vypatlaný debily. Zdaleka největší děs sezony je, že tihle lidi získali za poslední týdny pocit, že Sparta patří jim.



Klub by měl od co nejvíc fandů slyšet, že s tímhle póvlem nechtějí sdílet stadion. https://t.co/LzbE0cmgBu — Lukáš Pečeně (@lukas_pecene) May 14, 2025

Spartě nyní zbývá jediný úkol: vyhnout se galaktické ostudě a udržet čtvrté místo před Jabloncem, jinak bude v této sezoně bez pohárů. Už před finále bylo jasné, že se v létě prožene letenskou kabinou solidní vítr, po středečním večeru to vypadá spíš na pořádný tajfun.