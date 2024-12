Boston oslavuje parádní akci českého dua. Zacha po přihrávce Pastrňáka trefil výhru

Česká spolupráce přinesla v NHL hokejistům Bostonu výhru. Pavel Zacha v prodloužení po přihrávce Davida Pastrňáka rozhodl o vítězství Bruins 3:2 nad Detroitem.

Boston v domácím duelu dvakrát dotahoval, přesto nakonec bral výhru. Přinesla ji parádní akce dvou Čechů v prodloužení.

Pastrňák v útočném pásmu zákrokem na hraně pravidel vybojoval puk pro svého parťáka, najel si do střelecké pozice, zakončení ale jen naznačil.

Místo rány vrátil puk Zachovi a ten ho uklidil do poloprázdné branky. Zacha vylepšil svou bilanci v sezoně na šest gólů a šest asistencí. Pastrňák je se 24 body druhým nejproduktivnějším Čechem.

PAVEL ZACHA BURIES PASTRNAK'S RETURN FEED FOR THE OVERTIME WINNER!#NHLBruins pic.twitter.com/LBs30PMu2u — Hockey Daily 365 l NHL Highlights & News (@HockeyDaily365) December 4, 2024

Martin Nečasovi zaznamenal při prohře Caroliny 2:4 se Seattlem dva body. Český forvard odehrál třináctý vícebodový zápas v ročníku a se 39 body se v čele produktivity vyrovnal Kirillu Kaprizovovi z Minnesoty a Nathanu MacKinnonovi z Colorada.

V duelu se Seattlem Nečas nejprve asistoval u branky na 1:1 a ve třetí třetině vstřelil gól na 2:2. Hokejisté Kraken ale dokázali odpovědět a dvěma góly v závěrečné desetiminutovce rozhodli o výhře 4:2.

Posedmé v sezoně se do statistik zapsal Radek Faksa. Po přestupu z Dallasu do St. Louis pravidelně nastupuje ve čtvrté formaci a pomáhá držet Blues na hraně pozic zaručujících play off. V úterním programu přispěl k výhře 4:1 nad Winnipegem jednou asistencí.

Gólman Daniel Vladař druhým čistým kontem v sezoně pomohl Calgary k výhře 3:0 nad Columbusem. Český brankář zlikvidoval všech 16 střel a v NHL neinkasoval počtvrté v kariéře. Jako jedenáctý omaskovaný muž si v probíhající sezoně připsal alespoň dva zápasy bez obdrženého gólu.

Výsledky NHL:

Boston - Detroit 3:2 v prodl. (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 10. Zadorov, 50. Brazeau, 63. Zacha (Pastrňák) - 8. a 42. Raymond. Střely na branku: 35:27. Diváci: 17.950. Hvězdy zápasu: 1. Zacha (Boston), 2. Raymond (Detroit), 3. Brazeau (Boston).

Buffalo - Colorado 4:5 (4:0, 0:1, 0:4)

Branky: 4. a 7. T. Thompson, 7. Peterka, 12. Malenstyn - 23. a 48. MacKinnon, 42. Kiviranta, 45. L. O'Connor, 56. Lehkonen. Střely na branku: 30:43. Diváci: 14.942. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Rantanen, 3. Wedgewood (všichni Colorado).

Montreal - NY Islanders 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 28. Laine, 63. Suzuki - 39. Anders Lee. Střely na branku: 27:31. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Laine, 2. Suzuki, 3. Montembeault (všichni Montreal).

Pittsburgh - Florida 5:4 v prodl. (2:1, 1:0, 1:3 - 1:0)

Branky: 10. Pickering, 11. Malkin, 27. Letang, 44. M. Pettersson, 62. Rust -18. a 52. M. Tkachuk, 47. Bennett, 49. A. Boqvist. Střely na branku: 16:41. Diváci: 15.502. Hvězdy zápasu: 1. Rust (Pittsburgh), 2. M. Tkachuk (Florida), 3. Pickering (Pittsburgh).

Washington - San Jose 1:2 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)

Branky: 34. Dowd - 19. Toffoli, 61. Eklund. Střely na branku: 28:31. Diváci: 17.859. Hvězdy zápasu: 1. Eklund (San Jose), 2. L. Thompson (Washington), 3. Blackwood (San Jose).

Carolina - Seattle 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Branky: 5. Robinson (Nečas), 46. Nečas - 1. Schwartz, 26. Tolvanen, 51. Gourde, 56. B. Tanev. Střely na branku: 18:28. Diváci: 18.700. Hvězdy zápasu: 1. Gourde (Seattle), 2. Nečas (Carolina), 3. Schwartz (Seattle).

Minnesota - Vancouver 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 28. Gaudreau, 42. Middleton, 65. Kaprizov - 9. Q. Hughes, 40. DeBrusk. Střely na branku: 29:32. Diváci: 18.076. Hvězdy zápasu: 1. Middleton, 2. Kaprizov, 3. Gustavsson (všichni Minnesota).

Winnipeg - St. Louis 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Branky: 6. Scheifele - 39. a 47. Kyrou, 39. Holloway, 57. R. Thomas. Střely na branku: 23:32. Diváci: 13.100. Hvězdy zápasu: 1. Kyrou, 2. Hofer, 3. Holloway (všichni St. Louis).

Calgary - Columbus 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky: 31. Andersson, 58. Bahl, 60. Šarangovič. Střely na branku: 22:16. Vladař za Calgary odchytal celý zápas, z 16 střel neinkasoval. Diváci: 17.386. Hvězdy zápasu: 1. -, 2. Andersson, 3. Bäcklund (oba Calgary).

Vegas - Edmonton 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka: 11. Barbašov. Střely na branku: 16.28. Diváci: 17.887. Hvězdy zápasu: 1. Hill, 2. Barbašov, 3. McNubb (všichni Vegas).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 24 15 2 7 74:61 32 2. Florida 26 15 2 9 96:85 32 3. Boston 27 13 3 11 67:82 29 4. Tampa Bay 23 12 2 9 86:73 26 5. Buffalo 25 11 2 12 76:78 24 6. Detroit 25 10 4 11 65:79 24 7. Ottawa 24 10 2 12 75:80 22 8. Montreal 25 9 3 13 70:94 21

Metropolitní divize:

1. Washington 25 17 2 6 102:71 36 2. New Jersey 28 17 2 9 99:76 36 3. Carolina 25 16 1 8 93:74 33 4. NY Rangers 24 13 1 10 76:70 27 5. Philadelphia 25 12 3 10 73:83 27 6. Pittsburgh 27 11 4 12 77:104 26 7. Columbus 24 11 3 10 84:84 25 8. NY Islanders 26 9 7 10 67:77 25

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 25 17 4 4 80:60 38 2. Winnipeg 26 18 0 8 95:67 36 3. Dallas 24 16 0 8 82:61 32 4. Colorado 26 14 0 12 86:97 28 5. St. Louis 26 12 2 12 67:80 26 6. Utah 25 10 4 11 70:75 24 7. Nashville 25 7 6 12 58:79 20 8. Chicago 25 8 2 15 62:78 18

Pacifická divize: