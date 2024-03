Biatlonistky se praly o stupně vítězů, srazil je až poslední úsek. Doběhly páté

České biatlonistky Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Markéta Davidová a Lucie Charvátová bojovaly ve štafetě Světového poháru v americkém Soldier Hollow o první stupně vítězů v sezoně, po dvou trestných kolech finišmanky Charvátové ale doběhly páté.

Zvítězily Norky, které získaly v týmové disciplíně malý křišťálový glóbus. Druhé byly se ztrátou více než 17 vteřin Němky, třetí skončily Švédky.

Svěřenkyně trenéra Egila Gjellanda mimo dvě trestná kola Charvátové ze "stojky" šestkrát dobíjely a na vítězné Norky ztratily minutu a 40 vteřin. Přesto zaznamenaly nejlepší výsledek v sezoně a mezi první pěticí byly poprvé od loňského závodu v Ruhpoldingu.

"Je to samozřejmě zásluhou holek, které mi to předávaly na třetím místě. I když si myslím, že medaile byla stejně daleko, protože ten čtvrtý úsek je ještě o kus těžší. Mohlo to ale dopadnout lépe. Beru všechnu vinu na sebe, protože jsem to na té stojce nezvládla," řekla České televizi Charvátová.

Devětadvacetiletá Jislová zahájila štafetu bezchybnou střelbou vleže. Vestoje musela jednou opravovat a předávala Voborníkové na šestém místě. "Byla jsem ráda, že jsem to dobila na poprvé, protože jsem cítila, že by mi ty síly na případné další dobíjení chyběly. Myslím, že jsem to předala v kontaktu," uvedla Jislová.

Voborníková, která předcházející štafety v sezoně rozjížděla, předvedla spolehlivý výkon. Třiadvacetiletá rodačka z Vrchlabí, jež předloni získala v Soldier Hollow dva světové tituly z juniorského šampionátu, potvrdila, že jí americké středisko sedí. Neminula jediný terč a předala čtvrtá se ztrátou 42 vteřin na čelo.

"Měla jsem štěstí, že jsme tam byla vždy s Italkou a u stadionu jsme jely pomaleji. Přijela jsem na střelnici vydýchaná a říkala jsem si, že by byla škoda, kdybych musela dobíjet. Mám z toho radost," uvedla Voborníková.

Jedenáctá žena z pátečního sprintu Davidová se blýskla rychlým během. Při střelbě vleže dvakrát dobíjela. Při "stojce" ale byla bezchybná a posunula se na třetí příčku. Češky před závěrečným úsekem ztrácely 24 vteřin na vedoucí Norky, před čtvrtými Švédkami měly náskok 10 sekund.

"Mám z toho dobrý pocit. Trochu mě mrzí ta jedna dobíjená vleže. Chtěla jsem rychle dobít, abych jela s Hannou (Öbergovou) a vymstilo se mi to. Jinak jsem ale po delší době zase trochu spokojená," podotkla Davidová.

Elvira Öbergová sice Charvátovou dotáhla, česká biatlonistka ale odstřílela vleže bez chyby a držela třetí místo. Při střelbě vestoje však trefila jen tři terče z osmi ran a po dvou trestných kolech klesla na pátou příčku.

"Z poslední střelby mám hrozný pocit. Šlo to zvládnout lépe," řekla Charvátová. "Jela jsem tam s Elvirou, která si se mnou dělala, co chtěla. Snažila jsem se jet takticky, abych přijela na střelbu uklidněná. V posledním kole jsem jela, co mi síly stačily, protože jsem jich už moc neměla."

Norky Juni Arnekleivová, Ida Lienová, Karoline Knottenová a Ingrid Landmark Tandrevoldová vyhrály třetí štafetu v sezoně. Disciplínu ovládly po čtyřech letech a vystřídaly na trůnu Francii.