Davidová byla po dvou chybách devátá ve stíhačce v Soldier Hollow, muži propadli

Biatlonistka Markéta Davidová byla devátá ve stíhacím závodě na Světovém poháru v americkém Soldier Hollow a vyrovnala svůj nejlepší výsledek v sezoně.

Sedmadvacetiletá reprezentantka si oproti startu polepšila o dvě místa, o ještě lepší umístění ji připravily dvě chyby na střelnici. Po těsném finiši zvítězila Francouzka Lou Jeanmonnotová o 0,4 sekundy před Italkou Lisou Vittozziovou. Třetí skončila další Francouzka Julia Simonová.

Bezchybný střelecký výkon předvedla Tereza Voborníková, která se posunula o pět příček na 12. místo. Lucie Charvátová doběhla po čtyřech trestných kolech sedmadvacátá, Jessica Jislová obsadila 44. příčku.

Davidová zahájila závod z jedenáctého místa se ztrátou minuty a 24 sekund na vedoucí Francouzku Justine Braisazovou-Bouchetovou. Díky bezchybným položkám vleže poskočila na šestou příčku. Na první "stojce" sice chybovala, po zaváhání soupeřek se ale mohla stále zapojit do boje o stupně vítězů. Jenže při závěrečné střelbě minula poslední terč a zopakovala výsledek z prosincové stíhačky v Lenzerheide.

"Ta poslední rána mě mrzí. Jely jsme tam o šesté místo. Škoda, že jsem z toho vyšla nejhůř. Snažila jsem se zabojovat do poslední chvíle, ale holky byly prostě lepší," řekla České televizi Davidová. "Teď bude důležité nabrat nějaké síly (do posledního podniku v Canmore). Řešíme časový posun, cestování a ještě nálož dalších závodů v krátkém čase. Uvidíme, jak to zvládneme," doplnila.

Česká biatlonistka pronikla na Světovém poháru do první desítky podruhé v sezoně. Pošesté si také ve stíhacím závodě vylepšila umístění oproti startu.

O čtyři roky mladší Voborníková vyjela ze 17. místa a navázala na sobotní střelecky bezchybnou štafetu. V Soldier Hollow, kde před dvěma lety získala dva tituly na juniorském mistrovství světa, minula jen jeden ze 40 terčů.

Jeanmonnotová vyhrála třetí individuální závod SP v sezoně a kariéře. Dosud uspěla jen v Östersundu, kde vedle stíhačky ovládla i sprint. Stejně jako druhá Vittozziová udělala na střelnici jednu chybu, finiš ale zvládla lépe. V čele průběžného pořadí zůstává její krajanka Simonová, která dojela po dvou trestných kolech třetí.

Světový pohár v Soldier Hollow zakončí stíhací závod mužů s Michalem Krčmářem, Jakubem Štvrteckým a Vítězslavem Hornigem. Start je naplánován na 18:50 SEČ.

SP v biatlonu v Soldier Hollow (USA) - stíhací závody:

Muži (12,5 km): 1. J. T. Bö 30:02,0 (1 tr. okruh), 2. T. Bö (oba Nor.) -6,4 (2), 3. Jacquelin (Fr.) -7,1 (3), 4. Laegreid (Nor.) -7,7 (2), 5. Samuelsson (Švéd.) -40,5 (3), 6. Giacomel (It.) -48,8 (3), …49. Štvrtecký -5:15,3 (7), 50. Hornig -5:17,4 (1), 51. Krčmář -5:51,0 (8). Průběžné pořadí SP (po 18 z 21 závodů): 1. J.T. Bö 992, 2. T. Bö 930, 3. Laegreid 828, 4. Dale-Skjevdal 821, 5. Christiansen 734, 6. Strömsheim (všichni Nor.) 667, …27. Krčmář 227, 56. Štvrtecký 40, 61. Mareček 28, 73. Václavík 15, 84. Karlík 5, 90. Hornig 1, 92. Mikyska 1.

Ženy (10 km): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 26:51,7 (1 tr. okruh), 2. Vittozziová (It.) -0,4 (1), 3. Simonová (Fr.) -1:01,0 (2), 4. Knottenová (Nor.) -1:09,1 (2), 5. Häckiová-Grossová (Švýc.) -1:14,9 (2), 6. Tomingasová (Est.) -1:24,7 (2), …9. Davidová -1:26,4 (2), 12. Voborníková -1:56,8 (0), 27. Charvátová -3:19,8 (4), 44. Jislová (všichni ČR) -4:41,5 (4).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 21 závodů): 1. Tandrevoldová (Nor.) 964, 2. Vittozziová 891, 3. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 881, 4. Simonová 858, 5. Jeanmonnotová 828, 6. E. Öbergová (Švéd.) 753, …16. Voborníková 334, 20. Davidová 301, 22. Jislová 246, 38. Charvátová 139.