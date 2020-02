Zvažovala konec kariéry, teď Fialková šokuje na MS. Nevím, co se změnilo, říká

Sbírala výsledky kolem třicátého nebo čtyřicátého místa a biatlon jí přinášel víc starostí než radostí. Slovenka Ivona Fialková proto loni na jaře zvažovala, že ve 24 letech ukončí kariéru. Nakonec si to rozmyslela a udělala dobře. Na letošním mistrovství světa sbírá umístění v top 10.

Ve Světovém poháru vždy tak trochu stála ve stínu o dva roky starší sestry Pauliny. Ta si po skončení kariéry Anastasie Kuzminové došla pro jasnou pozici slovenské jedničky.

Ivona na konci loňské sezony zvažovala co dál. Trápila ji bolest zad, do toho jí čas na přípravu bralo magisterské studium na pedagogické univerzitě a na trati se jí zrovna dvakrát nedařilo.

"Zkoušeli jsme ji přemlouvat, ale mělo to spíš opačný efekt. Necháme ji odpočinout si, musí se soustředit na školu, čekají ji zkoušky. Ať si je udělá a potom možná přijde na jiné myšlenky. Uvidíme, jak na tom bude, až se za měsíc potkáme," uvedla tehdy její trenérka Anna Murínová.

Také sestra Paulina si přála, aby sestra pokračovala. "Nejsem zastáncem toho, že když se někdo trápí, tak má prohlubovat svou depresi. Nemyslím si však, že by ona teď měla být nešťastná," prohlásila nejlepší slovenská biatlonistka.

Věřila, že čas Ivony ještě přijde. "Má skvělé parametry, jen je víc tréninkový typ než závodní. Musí se naučit pracovat víc s hlavou, protože fyzicky na to určitě má," dodala.

Tlak okolí byl silný, a tak se Fialková rozhodla v kariéře pokračovat. Až do minulého týdne pokračovala na Světovém poháru spíše v rozpačitých výkonech. Na mistrovství světa v Anterselvě je ale všechno jinak. Ve sprintu brala senzační deváté místo, ve stíhačce své kariérní maximum vylepšila dokonce na šesté.

"Nevím, sama tomu nemůžu uvěřit. Nevím, co se v mém životě změnilo, že přišlo tohle. Napadá mě snad jen to, že je mi 25 let, tak je to možná nějaký bod zlomu," smála se Fialková.

Sama přiznala, že v sobě potenciál cítila a tušila, že by měla jezdit na podobné úrovni jako její starší sestra.

"Celou přípravu jsem jezdila s Paulinou a po celá léta nešlo trenérům do hlavy, jak je možné, že na trénincích jezdím stejně jako ona, ale v závodech to nejde. Že ona je na stupních vítězů a já třicátá," vzpomíná.

Po dvou skvělých výsledcích v Anterselvě chce ale zůstat při zemi. "Můj cíl byl, abych získala body a dostala se do závodu s hromadným startem. Teď jsou na řadě vytrvalostní závody a v nich se může zadařit každému. Musím si hlavně odpočinout," dodala.

Vytrvalostní závod žen na 15 kilometrů je na programu v úterý od 14:15 a deník Aktuálně.cz ho bude sledovat v online reportáži.