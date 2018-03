Startovní listina



1. Martin Fourcade (FRA)

2. Johannes Thingnes Bø (NOR)

3. Anton Šipulin (RUS)

4. Jakov Fak (SLO)

5. Arnd Peiffer (GER)

6. Tarjei Bø (NOR)

7. Simon Desthieux (FRA)

8. Lukas Hofer (ITA)

9. Simon Schempp (GER)

10. Lars Helge Birkeland (NOR)

11. Benjamin Weger (SUI)

12. Quentin Fillon Maillet (FRA)

13. Benedikt Doll (GER)

14. Andrejs Rastorgujevs (LAT)

15. Erik Lesser (GER)

16. Julian Eberhard (AUT)

17. Anton Babikov (RUS)

18. Henrik L'Abee-Lund (NOR)

19. Dominik Windisch (ITA)

20. Ondřej Moravec (CZE)

21. Antonin Guigonnat (FRA)

22. Michal Krčmář (CZE)

23. Fredrik Lindström (SWE)

24. Johannes Kühn (GER)

25. Erlend Bjøntegaard (NOR)

26. Ole Einar Bjørndalen (NOR)

27. Krasimir Anev (BUL)

28. Timofej Lapšin (KOR)

29. Lowell Bailey (USA)

30. Leif Nordgren (USA)