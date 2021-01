Prostitutka v Moskvě i lovecké trofeje. Komise potvrdila biatlonovou korupci od Rusů

Nezávislá komise pověřená Mezinárodní biatlonovou unií (IBU) potvrdila, že za vedení předchozího prezidenta Anderse Besseberga se na nejvyšších místech organizace objevovala systematická korupce a neetické jednání. Pochybení se týkala především ochrany Ruska v dopingových případech.

Komise v dnes zveřejněné zprávě obvinila Besseberga z intenzivního lobbingu ve prospěch Ruska a malého zájmu o vyřešení dopingových případů týkajících se ruských biatlonistů.

Nor Besseberg, jenž šéfoval světovému biatlonu čtvrt století do roku 2018, se nechal podle zprávy zvát do Ruska na lovecké a rybářské výlety. Získané trofeje pak museli převážet zaměstnanci IBU.

Zpráva také cituje z policejního vyšetřování, v němž Besseberg přiznal, že během pobytu v Moskvě "využil služeb prostitutky". Předpokládá se, že stejně jako v případě loveckých výprav za tuto službu neplatil.

"Z pohledu komise se zdá, že (Besseberg) nebral žádný ohled na etické hodnoty a neměl skutečný zájem ochránit sport před podváděním," uvedla komise a dodala, že Besseberg v antidopingových záležitostech dělal pouze "naprosté minimum".

Na zakrývání ruského dopingu se podle komise podílela i generální sekretářka IBU Nicole Reschová. Dlouholetá Bessebergova pravá ruka například chybně nevyžadovala nové testování pro Rusa Jevgenije Usťugova, ačkoli výsledky jeho krevních testů na ZOH v Soči 2014 vykazovaly "vysoce abnormální hodnoty".

Usťugov získal olympijské zlato, jež mu ale bylo loni odebráno kvůli jinému dopingovému případu týkajícího se steroidů.

Němka Reschová také podle zprávy nabízela tajně pomoc s odvoláním v dopingovém případu třem ruským sportovcům a pokoušela se ovlivnit šéfa antidopingové komise projednávající kauzu jiného Rusa.

Besseberg a Reschová odstoupili z funkcí v roce 2018 krátce po razii rakouské policie v sídle IBU v Salcburku. Ani jeden z nich nebyl obviněn z žádného zločinu. Komise ve zprávě uvádí, že Besseberg na její otázky odmítl odpovědět. Reschová řekla, že nemůže být vyslýchána ze zdravotních důvodů.

"Jsme šokováni z provinění, o nichž se ve zprávě píše. Ale jsme vděčni komisi za to, že tyto důkazy přinesla," uvedl současný prezident IBU Olle Dahlin.

"IBU slouží ke cti, že ve světle tohoto skandálu udělala potřebné kroky, aby posílila bezúhonnost svého antidopingového programu," dodal prezident Světové antidopingové agentury (WADA) Witold Baňka.