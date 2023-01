Krčmář útočil na bednu, ve vytrvalostním závodě v Rupholdingu nakonec skončil osmý

Biatlonista Michal Krčmář skončil osmý ve vytrvalostním závodě Světového poháru v Ruhpoldingu. Jednatřicetiletý rodák z Vrchlabí útočil v německém středisku na stupně vítězů, nakonec ale o ně přišel kvůli jediné chybě na poslední střelecké položce. Přesto skončil potřetí v sezoně v první desítce.

Závod ovlivnily výpadky proudu v areálu, po nichž nefungovaly několik minut grafika časomíry či televizní přenos. Navzdory dvěma trestným minutám zvítězil lídr průběžného pořadí Nor Johannes Thingnes Bö a vybojoval jubilejní 60. triumf v seriálu. Druhý byl s jednou chybou na střelnici Vetle Sjaestad Christiansen a za norským duem skončil třetí bezchybný Slovinec Jakov Fak. Na něj ztratil Krčmář 58 sekund.

Další čeští závodníci v Ruhpoldingu nebodovali. Jakub Štvrtecký skončil po čtyřech trestných minutách pětačtyřicátý, Adam Václavík obsadil s šesti chybami 63. místo. Vítězslav Hornig při letošním debutu v SP třikrát minul terč a umístil se ještě o dalších deset pozic níž.

Nejzkušenější český biatlonista v poli Krčmář se pohyboval díky přesné střelbě od začátku mezi nejlepšími. Po patnácti sestřelených terčích přijel na poslední položku s možností zaútočit na stupně vítězů. Orientaci závodníků v té době mohl ovlivnit výpadek proudu, po němž nefungovaly panely s průběžným pořadím či osvětlení střelnice. Stříbrný olympijský medailista ze sprintu během tohoto kolapsu minul první ránu a propadl se.

Devětadvacetiletý Bö zvítězil díky nejrychlejšímu běžeckému času. Christiansena porazil o 9,9 sekundy. Rodák ze Strynu ovládl osmý z jedenácti závodů sezony a zvýšil vedení v čele Světového poháru před Laegreidem. Celkem útočí na čtvrtý Velký křišťálový glóbus v kariéře.

Program v Ruhpoldingu bude pokračovat ve čtvrtek vytrvalostními závody žen.

SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo):

Muži - vytrvalostní závod (20 km): 1. J. T. Bö 48:48,4 (2 trest. minuty), 2. Christiansen (oba Nor.) -9,9 (1), 3. Fak (Slovin.) -29,3 (0), 4. Laegreid (Nor.) -42,8 (1), 5. Giacomel (It.) -47,6 (1), 6. Doll (Něm.) -56,3 (1) …8. Krčmář -1:27,7 (1), 45. Štvrtecký -5:02,6 (4), 63. Václavík -6:58,6 (6), 73. Hornig (všichni ČR) -7:36,6 (3). Průběžné pořadí (po 11 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 869, 2. Laegreid 725, 3. Christiansen 428, 4. Fillon Maillet (Fr.) 409, 5. Doll 369, 6. Dale (Nor.) 366, …15. Krčmář 299, 37. Štvrtecký 59, 47. Mikyska 41, 73. Mareček 8.