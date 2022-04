Jsme jako nevolníci, vzteká se ruská biatlonová hvězda. Při nákupu zažila šok

Ruská biatlonová hvězda Kristina Rezcovová popsala v rozhovoru pro server Championat.com, jak na ni dopadají sankce, kterým Rusko čelí kvůli vojenské invazi na Ukrajinu.

"Jako obyčejný člověk vím, že v obchodě nekoupíte víc než pět balení těstovin," řekla dvojnásobná medailistka z letošních olympijských her v Pekingu.

Rusko po zavedení sankcí zachvátila panika, lidé shromažďovali potraviny do zásoby, a dokonce šéfka Senátu Valentina Matvijenková apelovala, aby občané nepodléhali panice a neskupovali pohanku a cukr.

"Nejde ani tak o cukr, jako o těstoviny. Komplexní sacharidy (obsažené v těstovinách) jsou přitom pro sportovce nejdůležitější. S manželem většinou nakupujeme víc věcí najednou, protože do obchodu tak často nechodíme. Takže když jsme přišli a řekli nám, že nám neprodají víc než pět balení na osobu, byl to malý šok," přiznala Rezcovová.

Pětadvacetiletá biatlonistka má za sebou životní sezonu. Na olympiádě získala stříbro se štafetou žen a bronz ve smíšené štafetě. Ve Světovém poháru stála pětkrát na stupních vítězů a celkově obsadila dvacáté místo.

K jeho vylepšení nedostala šanci, protože tři závěrečné díly seriálu byly už bez ruských sportovců, které Mezinárodní biatlonová unie (IBU) suspendovala po invazi jejich země na Ukrajinu.

Dcera trojnásobné olympijské šampionky Anfisy Rezcovové teď čeká, jak se situace vyvine dál. Schůzky s představiteli Ruského olympijského výboru a biatlonové federace v tom jasno neudělaly.

"Moc konkrétních věcí jsme se nedozvěděli," přiznala rodačka z Moskvy. "Nevíme, co a jak bude. Na nás to nezáleží. Jsme teď jako nevolníci, kteří budou dělat to, co se jim řekne," zlobila se Rezcovová.

Sezonu místo ve Světovém poháru zakončila v Ťumeni, kde Ruský biatlonový svaz uspořádal pro své sportovce závody. "Přinesly samé pozitivní emoce. V Evropě nejsou žádní fanoušci, ale tady je situace úplně jiná. Vzhledem k tomu, že jsme, řekněme, neměli konec sezony, tak tady bylo všechno super. Celé prostředí a každý závod byl požitek," vykládala Rezcovová nadšeně.