Davidovou už biatlon zase baví. Ale při rozlučce se šampionátem ji zradily kalibry

Česká biatlonistka Markéta Davidová se rozloučila s domácím mistrovstvím světa v Novém Městě na Moravě 15. místem. O lepší výsledek ji v závodě s hromadným startem připravily tři těsné chyby na střelnici. Vyhrála Francouzka Justine Braisazová-Bouchetová.

"Všichni i já jsme asi doufali v lepší výsledek, ale když si vezmu, jak se ta sezona vyvíjela, tak jsem ráda, že mě to zase bavilo a našla jsem trochu zpátky střelecké sebevědomí," hodnotila jediná česká zástupkyně v posledním ženském závodu šampionátu.

Davidová měla daleko k napodobení loňského pátého místa z Oberhofu. Hned v prvním kole nestačila rychlému tempu Francouzek, a když vleže netrefila první ránu, propadla se na 23. příčku.

Po dalších dvou položkách si příliš nepolepšila, protože vždy nesestřelila poslední terč. Až závěrečná nula ji posunula do poloviny druhé desítky.

Na závodnice před sebou měla výraznou ztrátu, ale 15. místo s přehledem udržela.

"I když to dnes nebyly nuly a byly to jedničky, je pro mě důležité, že ani na trénincích se už nedějí zkraty, jaké se děly dříve. Fakt mě to zase začalo i bavit. Bylo to fajn," přemítala Davidová.

Relativně spokojený byl i trenér českých biatlonistek Egil Gjelland. "Byl to dobrý závod, ale chybělo nám štěstí. Byly tam tři kalibry, které nespadly. Škoda," posteskl si norský expert.

"Zbývající položky byly skvělé. Je to trochu smutné, ale občas potřebujete štěstí, než aby se k vám otáčelo zády. Musíme pokračovat v tvrdé práci," předsevzal si Gjelland.

Poprvé se z triumfu v individuálním závodě na světovém šampionátu radovala Braisazová-Bouchetová. Od začátku diktovala tempo a na druhé položce setřásla královnu novoměstského mistrovství Julii Simonovou, protože na rozdíl od ní neminula.

Sedmadvacetileté Braisazové se už nikdo nedokázal přiblížit, protože k nejrychlejšímu běhu tentokrát přidala i čistou střelbu. Po olympijském zlatu z Pekingu 2022 získala v závodě s hromadným startem i světový titul.

Více než půlminutu na ni ztratila rovněž bezchybná Lisa Vittozziová, která si doběhla v Novém Městě na Moravě pro čtvrtou medaili. Má titul z vytrvalostního závodu a druhá místa ze stíhačky a smíšené štafety dvojic.

Vydařený šampionát ve francouzském podání završila bronzem Lou Jeanmonnotová, která zopakovala umístění ze sprintu.

Poprvé na MS ve Vysočina Aréně skončila pod stupni vítězů Simonová. Se třemi trestnými koly obsadila čtvrtou příčku, od pódia ji dělilo přes 28 vteřin.

Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě:

Závod s hromadným startem žen (12,5 km): 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 34:37,2 min. (0 tr. okruhů), 2. Vittozziová (It.) -31,2 (0), 3. Jeanmonnotová -56,7 (1), 4. Simonová (obě Fr.) -1:24,9 (3), 5. Voigtová (Něm.) -1:29,7 (0), 6. Hauserová (Rak.) -1:36,9 (1), …15. Davidová (ČR) -2:28,8 (3).