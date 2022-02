Davidovou přešel smích. Nemyslím, že bych velké akce nezvládala, tvrdila po sprintu

Českým biatlonistkám sprint na olympijských hrách v Pekingu nevyšel. Nejlepší z nich byla Lucie Charvátová, jež minula poslední terč a skončila pětadvacátá. Jessica Jislová byla jednatřicátá, zatímco česká jednička Markéta Davidová udělala čtyři střelecké chyby a obsadila 41. příčku. Vyhrála Norka Marte Olsbuová Röiselandová, na kterou Charvátová ztratila v cíli minutu a 51 vteřin.

Jedenáctá žena Světového poháru Davidová si po druhém nejhorším sprintu sezony výrazně zkomplikovala pozici do nedělního stíhacího závodu. Odstartuje se ztrátou dvou minut a 27 sekund na Olsbuovou Röiselandovou.

"Při nástřelu jsem se sice usmívala, ale v závodě mě smích rychle přešel. Nevím, co se tam přihodilo. Při ranách vleže jsem cvakala na vítr, ale nevím, kde to bylo a co jsem udělala jinak než normálně," litovala Davidová.

Před první střelbou ztrácela díky rychlému běhu na čelo jen 9,4 vteřiny, po dvou omylech se však propadla. Podle asistenta trenéra Jiřího Holubce byly její netrefené rány výše, než měly být.

"Myslím, že je přejížděla. Nemyslím si ale, že by se tu Markéta střelecky trápila. Nevyšlo jí to jen dnes," tvrdil Holubec poté, co Davidová netrefila ani další dvě rány vestoje.

Pětadvacetiletá závodnice nenavázala na šesté místo z předchozího vytrvalostního závodu, kde do samého závěru bojovala o vítězství a připravila se o něj neúspěšnou poslední ranou. Navzdory jedenáctému nejrychlejšímu běžeckému času se dělila o 41. místo s Ivonou Fialkovou ze Slovenska.

"Nemyslím si, že bych velké akce nezvládala. Zajela jsem dobrý individuál, ale nevím, co se dnes stalo," krčila rameny Davidová.

Charvátová si vedla na střelnici lépe. Po úvodní čisté střelbě vleže byla blízko úspěchu také ve "stojce", jenže poslední rána nakonec do terče nespadla.

"Se střelbou jsem tu spokojená, ale na trati se trápím. Nepoznávám se. Poslední kolo bylo těžké a cítila jsem, jak mi vteřiny a umístění jen propadají," smutnila rodačka z Hradce Králové, která měla 44. běžecký čas.

Nadále se však drží v boji o účast v závodě s hromadným startem. "Budu bojovat jako lev. Jet masák na olympiádě by byla třešnička na dortu a něco krásného. Je tu ale ještě stíhací závod a nevím, zda se na této trati ještě v mém běhu něco zlepší," dodala Charvátová.

Vedoucí žena Světového poháru Olsbuová Röiselandová vylepšila stříbro z Pchjongčchangu a slaví první individuální olympijské zlato. Na hrách v Pekingu získala už třetí medaili. Druhá byla se ztrátou 30,9 sekundy Švédka Elvira Öbergová, bronz má Italka Dorothea Wiererová, která za vítězkou zaostala o 37,2 sekundy.

XXIV. zimní olympijské hry v Pekingu:

Biatlon:

Ženy - sprint (7,5 km):

1. Röiselandová (Nor.) 20:44,3 (0 tr. okruhů), 2. E. Öbergová (Švéd.) -30,9 (0), 3. Wiererová (It.) -37,2 (0), 4. Hauserová (Rak.) -47,3 (0), 5. Tandrevoldová (Nor.) -1:00,2 (0), 6. Rezcovová (Rus.) -1:05,0 (2), 7. Magnussonová (Švéd.) -1:05,9 (0), 8. Džimová (Ukr.) -1:07,5 (1), 9. Bescondová (Fr.) -1:08,8 (1), 10. Stremousová (Mold.) -1:15,2 (0), …25. Charvátová -1:51,3 (1), 31. Jislová -1:58,4 (1), 41. Davidová -2:27,5 (4), 58. Voborníková (všechny ČR) -2:46,6 (2).